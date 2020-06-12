Алексей Рощин: Вперед, трамписты!
У россиян, давно забывших, что такое «политическая жизнь» у себя в стране, есть отдушина: раз в четыре года они могут хотя бы «поболеть» за своих политических любимцев на той стороне шарика - в Америке, а конкретно – «за» или «против» Трампа. Это примерно как у футбольных болельщиков, которые находятся почти в таком же плачевном положении - в отечественном футболе «болеть» стыдно, да и не за кого, но многие изворачиваются, болея «за» или «против» Барселоны.
И вот - наступает самое интересное: в Штатах близятся выборы! Настоящие, с двумя кандидатами, с непредсказуемым исходом, а не наш азиатский фарс с восемью убогими клоунами. Там - ИНТРИГА!
В ФБ нашел нашего «трамписта» ОТТУДА (некий Gary Tabach), он дает, как теперь говорится, «горячую инфу». Много нового (для меня, по крайней мере). Пост - сегодняшний!
«Преданный, оболганный и атакуемый» Трамп побеждает. Только об этом молчат СМИ
Трамп одерживает невидимые победы, и накал протестов идет на спад. И это несмотря на то, что деятельность погромщиков организовывают, обеспечивают необходимым, оплачивают и устраивают показательные трансляции. Даже несмотря на то, что мэр Вашингтона отозвала (вы только вдумайтесь!) десантников с охраны Белого дома, когда его осадили «протестующие».
Вот какой является подлинная картина:
1. Группировке глубинного государства не удалось в ходе беспорядков захватить Белый дом и лично Трампа.
2. Во всех ключевых городах чрезвычайное положение отменено. Жизнь возвращается в нормальное русло.
3. 2 июня состоялся суд над Хиллари Клинтон (слушания дела шли с марта) и она была признана виновной. У Трампа теперь есть основание для уголовного преследования Клинтон.
4. 4 июня начался юридический процесс (слушания в конгрессе) против Обамы-Байдена-Бреннана и Коми по делу о коррупции.
5. Арестована Элисон Макк по подозрению в организации криминального голливудского бизнеса. Она связана с Ричардом Майсом, близким другом Клинтонов.
6. Штурм Белого дома провалился 29 мая, а 30 мая была предотвращена провокация в Филадельфии, в ходе которой должна была появиться американская «небесная сотня» по типу киевского Майдана, когда снайперами были убиты участники конфликта с обеих сторон. За час до митинга были арестованы предполагаемые организаторы провокации - 3 сотрудника британской разведки МИ-6.
7. Арестовано 10000 участников беспорядков. Среди них выявлены организаторы: десятники и сотники. Налицо все признаки организации цветной революции. Кто-то за это ответит.
8. В самый отчаянный момент противостояния Трамп вместе с Меланьей посетил Храм в той части Вашингтона, где 70% жителей составляют афроамериканцы. Белые люди в этом районе стараются вообще не появляться. Либеральная часть Америки выразила возмущение (???), интересный ответ на вопрос «Зачем он это сделал?» дала пресс-секретарь Трампа: «Он послал сигнал всему прогрессивному человечеству».
9. Министр обороны Марк Эспер попытался снять оборону десантниками всего периметра Вашингтона. Трамп в течение часа заставил его отказаться от этого шага.
10. Ну и наконец 5 июня должен был состояться «марш миллионов» в Нью-Йорке. Вместо миллионов на акцию протеста пришли не более 10 тысяч человек. Акция провалилась.
11. Также можно считать победой Трампа то, что его поддержали простые американцы, вышедшие с оружием в руках в ряде городов Америки на охрану улиц. Движение ширится, несмотря на протест Конгресса (противника Трампа).
12. Более 9 млн человек вернулись к работе уже в начале июня.
«Вперед, Трамп!»
Не знаю, как вам, а лично мне особенно понравился п.6. Последняя строчка - прямо какой-то «привет от Галковского». В соединении с п.1 и вовсе - огонь: «глубинное американское государство» атакует... а «провокациями» занимаются при этом почему-то агенты МИ-6. То есть «глубинное государство» - это...?
Но настораживают, однако, некие упаднические нотки в отчете сторонника Трампа, заметные даже сквозь его старания держать бравурный тон. Трамп «преданный и оболганный», «группировке не удалось захватить лично Трампа» (а что - могли?!), «кто-то за это ответит» (почему так мутно?), «можно считать победой Трампа» (то есть можно и не считать). Прорывается неуверенность, прорывается.
Самое интересное, стало быть, еще впереди!
И только у нас - все та же тоска, Путин еще до голосования объявляет его результаты, и все принимают это как должное. Азия-с!