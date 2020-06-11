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11 июня 19:09
Борис Вишневский: Сосланные в гайд-парк
Вишневский Борис

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

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Борис Вишневский: Сосланные в гайд-парк

Конституционный суд ограничил свободу собраний очень странным постановлением

Борис Вишневский: Сосланные в гайд-парк

Постановление Конституционного суда РФ от 4 июня вызвало жесткую и объяснимую реакцию протеста у оппозиционных политиков и правозащитников. По сути, КС если не отменил, то резко ограничил право на свободу собраний, загнав участников мирных акций в определенные чиновниками резервации, предписав проводить митинги, собрания, шествия, демонстрации и пикетирования только в специально отведенных для этого гайд-парках. Если же они пожелают проводить их в другом месте — заявители обязаны доказать чиновникам, что по «объективным причинам» не могут собраться в гайд-парке. И не факт, что докажут.

Примечательно, впрочем, то, что оказалось почти никем из комментаторов не замеченным. Упомянутая позиция КС встроена (причем в самом конце) в постановление, принятое по совершенно иному аспекту свободы собраний. Причем встроена, как представляется, искусственно: как будто бы судей очень попросили «имплементировать» в решение два абзаца, практически не связанных с рассматриваемым КС обращением из Самарской области. Но именно в этих абзацах и содержится то, что вызвало протест.  

В КС обратились жители Самарской области, оспаривая областной закон, запрещающий проводить публичные акции менее чем в 150 метрах от военных объектов, школ, детских садов, колледжей, больниц, религиозных объектов и ряда других. Поскольку это, мол, создает неудобства для иных граждан. 

Суд, рассматривая этот вопрос, вспомнил о своих предшествующих решениях. 

Напомнил, что проведение публичных мероприятий, как правило, сопряжено с известными неудобствами для неучаствующих в них граждан, но «такого рода издержки свободы мирных собраний сами по себе не могут служить веской причиной для отказа в проведении публичных акций». 

А потому органы власти «обязаны стремиться к принятию всех зависящих от них мер для проведения мероприятия в избранном организаторами месте, а не пытаться под любым предлогом изыскать причины, оправдывающие невозможность реализации права на проведение публичных мероприятий в указанном в уведомлении формате». 

КС напомнил норму закона, по которой органы власти или МСУ вправе отказать в проведении публичной акции «лишь при наличии оснований, предусмотренных частью 3 статьи 12 Федерального закона (о митингах и собраниях. — Б.В.). А там только два основания: заявитель, по закону, не имеет права быть организатором публичного мероприятия, либо для проведения заявлено место, прямо запрещенное законом. 

Также КС подчеркнул, что, хотя региональные власти и могут вводить свой, дополнительный перечень мест, где запрещено проводить публичные акции, им необходимо обосновать «принципиальную недопустимость проведения публичного мероприятия в данном конкретном месте», а не запрещать по «абстрактному» принципу (например, в 150 метрах от любой школы или церкви). 

Наконец, суд сослался на свое прошлогоднее решение по оценке законодательства Коми, где запретили публичные акции ближе 50 метров от входа в любые здания, занимаемые органами власти и МСУ — что стало «введением непреодолимого барьера для реализации на территории этой республики права на свободу мирных собраний вблизи любых органов региональной и муниципальной власти, а также любых республиканских государственных учреждений». 

В результате «самарские» запреты были признаны «необоснованным и несоразмерным ограничением свободы мирных собраний». 

Казалось бы, все нормально и правильно: одернули ретивых самарских законодателей и чиновников! 

И тут в постановлении КС появляются те самые два абзаца. Как уже сказано, никак не вытекающих ни из обращения жителей Самары (они писали совершенно о другом), ни из приведенных выше решений КС. 

Суд вспоминает, что, в соответствии со статьей 8 ФЗ о митингах и собраниях, после определения органом исполнительной власти региона перечня гайд-парков «публичные мероприятия проводятся, как правило, в таких местах» (о чем и так известно, но это никак не запрещает проводить их и в других местах). 

И без каких-либо объяснений, вдруг формулирует откровенно запретительную новеллу: «проведение публичных акций в других местах, даже если они не отнесены к тем, где федеральным законом или законом субъекта РФ запрещено проведение публичных мероприятий, должно быть обусловлено объективными причинами, свидетельствующими о невозможности организации конкретного публичного мероприятия в специально отведенных местах». 

И конкретизирует: «…занятость указанных мест, недостаточность их предельной заполняемости заявленному числу участников публичного мероприятия, верифицируемая связь планируемого публичного мероприятия с конкретным местом и т.п.». 

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