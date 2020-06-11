Валерий Авдерин: Брак. Кого с кем? И зачем…
Один из топ-блогеров ЖЖ задал своим читателям вопрос: Согласны ли вы с поправкой к Конституции, что брак является союзом мужчины и женщины?
52% опрошеных сказали «Да», 48% - «Нет». То есть, приблизительно поровну. У ЖЖ оказалась достаточно толерантная аудитория.
Лично я считаю, что незачем засорять Конституцию подобной ерундой. Эти вопросы должны решаться гражданским законодательством и сопутствующими подзаконными актами.
И вообще, если традиционно браком назывались именно разнополые отношения, то зачем называть браком что-то другое? Какая проблема во избежание путаницы придумать для других отношений ещё один термин?
Понимаю, что взаимоотношения однополых пар часто сопровождается теми же проблемами, что и у разнополых. Например, раздел совместно нажитого имущества. Или вопросы наследования после смерти одного из партнёров.
Но эти имущественные вопросы, в конце концов, могут быть особо оговорены в Гражданском кодексе.
Опять же, не все отношения даже между разнополыми партнёрами оформлены юридически. У меня такое ощущение, что и добрая половина гетеросексуальных пар живёт нынче без всяких юридических обязательств относительно друг друга. Часто люди вместе спят, рожают детей, покупают квартиры и строят дачи (в отдельных случаях – покупают яхты и самолёты) – при этом никак не регистрируя свои отношения. Наивно считать, что если признать однополые браки, то все гомосексуалисты тут же ломанутся в ЗАГСы.
К тому же, если один мужчина хочет обеспечить и облагодетельствовать другого – для этого брак вовсе не обязателен. Можно написать завещание, оформить дарственную на любимую машину или сделать контракт на совместное владение каким-то имуществом… Я никогда в эти вопросы специально не вникал, но, интересно, насколько в рамках обычных имущественных отношений можно обеспечить защиту прав гомосексуальных партнёров наравне с правами пребывающих в законном браке?
Так что, по сути, зачастую речь идёт вовсе не о проблемах в отношениях между личностью и государством, а о чисто межличностных проблемах.
И, думаю, многие гомосексуалисты вовсе не мечтают, чтобы власть признала гомосексуальные браки. Потому что их партнёры сразу потянут их в ЗАГС – чего им вовсе не хочется. Потому что некоторым гораздо интереснее не иметь никаких обязательств и менять партнёров без всяких заморочек и материальных убытков.
К тому же для определённой части гомосексуалистов вопрос о легализации подобных браков – это просто повод напомнить о себе и лишний раз выставить себя жертвой дискриминации. Не спорю, дискриминация есть, но те, которые больше всего о ней говорят, часто на этой дискриминации умудряются урвать и кусок общественного внимания и даже денежку заработать. Не будет дискриминации – им и на публику будет вылезать просто не с чем.
Одни гомосексуалисты двигают спорт, науку, бизнес – и зарабатывают себе на жизнь этим. Вообще не афишируя свою ориентацию. Другие кричат на всех углах, что они гомосексуалисты, что их обижают, что им не дают жениться, не дают создать гомо-партию, не рукополагают в священники… - и зарабатывают деньги на этом.
Любопытно, если решение о гомосексуальных браках полностью отдать на откуп самим геям? Не выскажется ли большинство из них против этих браков? Ведь брак – это система принуждения к верности и к очень серьёзной материальной ответственности. Подозреваю, что у очень многих возникнет простая и очевидная мысль: А мне это надо?