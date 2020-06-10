Разрешит ли Конституционный суд свидания с семьей Шестуну?
Бывший глава Серпуховского района не видел родных уже полгода
18 июня в Подольском городском суде должны возобновиться слушания по делу Александра Шестуна, прерванные из-за пандемии коронавируса. Однако до возобновления процесса бывший глава Серпуховского района обратился в Конституционный суд в попытках отстоять свое право на свидания с близкими.
- Александр Вячеславович неоднократно направлял ходатайство судье о предоставлении ему свидания с его супругой, несовершеннолетними детьми, матерью, однако в этом ему было отказано, - рассказывает адвокат Мила Сметанина, представляющая его интересы. - При этом позиция суда не мотивирована надлежащим образом и не оформлена в процессуальный документ (постановление или определение), который может быть обжалован в предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом РФ порядке. Помимо предоставления свиданий суд также отказывает в телефонных разговорах с близкими родственниками заявителя, что делает невозможным его участие в воспитании детей.
Что самое интересное, в качестве причины отказа в свидании с малолетними детьми судья указывает якобы отсутствие у них документов, удостоверяющих личность.
- Последнее свидание нам разрешали еще в ноябре прошлого года, - вспоминает супруга экс-чиновника Юлия Шестун. - И уже более полугода нам не удавалось увидеться ни мельком в суде, куда нас не пускают, ни где-то еще. А за это время муж перенес насильственное кормление, прошел через сухую голодовку...
К сожалению, подобная практика запрета свиданий с близкими, что является одним из видов морального давления, становится дл России общепринятой. Ведущие адвокаты и специалисты признают, что этот метод является нарушением прав человека и становится глобальной проблемой для нашей страны. Более того, статистика показывает, что порядка 70 процентов семей рушатся из-за того, что заключенным запрещают длительные свидания с родными и на годы лишают их возможности нормального общения с близкими.
- Когда в 1995 году был принят 103-й Федеральный закон, содержащаяся там норма о том, что заключенным под стражу следствие и суд может предоставлять до двух свиданий в месяц с двумя взрослыми людьми старше 14 лет, это стало революцией — люди могли годами содержаться в СИЗО, и свидание предоставлялось только после приговора, - поясняет известный праавозащитник Андрей Бабушкин. - Но то, что тогда казалось прогрессивным, свою прогрессивность утратило и сейчас можнео выделить несколько основных проблем. Первыое - в СИЗО отсутствуют длительные свидания. Второе — не очень хорошие технические возможности для проведения свиданий, люди общаются по телефону через стекло. Третье — зависимость свидания от усмотрения следователя. Человек дает признательные показания, тогда получает свидание. Если не дает, начинают выдумывать причины, почему нельзя видеться с родными. И мы знаем ситуации, когда люди из-за этого просто умирали. Для тяжелобольного человека невозможность пообщаться с сыном, отцом приводила к стрессовой ситуации и он уходил из жизни. Никто не несет за это никакой ответственности, судьи в этих случах просто смеялись. Низкая планка ответственности государства в этом моменте приводит к тому, что рушатся семьи, люди совершают самоубийства.
- Что касается случая Шестуна, - продолжает Бабушкин, - если Конституционный суд будет стоять на стороне закона, конечно, они должны удовлетворить его требования. В конституции четко написано, что семья, материнство, детство, отцовство находятся под защитой государства. То есть, когда возникают несколько конкурирующих интересов, приоритет отдается семье, а не следствию. И я думаю, что шансы у Шестуна добитьс справедливости, конечно, есть.
Если Конституционный суд встанет в этом вопросе на сторону бывшего главы Серпуховского района, это может стать важной подвижкой для всех заключенных, столкнувшихся с подобным беспределом.