Меню
Общество
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
александр шестун
Александр Родин
10 июня 17:05

Разрешит ли Конституционный суд свидания с семьей Шестуну?

Бывший глава Серпуховского района не видел родных уже полгода

Разрешит ли Конституционный суд свидания с семьей Шестуну?
Фото: novayagazeta.ru

18 июня в Подольском городском суде должны возобновиться слушания по делу Александра Шестуна, прерванные из-за пандемии коронавируса. Однако до возобновления процесса бывший глава Серпуховского района обратился в Конституционный суд в попытках отстоять свое право на свидания с близкими.

- Александр Вячеславович неоднократно направлял ходатайство судье о предоставлении ему свидания с его супругой, несовершеннолетними детьми, матерью, однако в этом ему было отказано, - рассказывает адвокат Мила Сметанина, представляющая его интересы. - При этом позиция суда не мотивирована надлежащим образом и не оформлена в процессуальный документ (постановление или определение), который может быть обжалован в предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом РФ порядке. Помимо предоставления свиданий суд также отказывает в телефонных разговорах с близкими родственниками заявителя, что делает невозможным его участие в воспитании детей.

Что самое интересное, в качестве причины отказа в свидании с малолетними детьми судья указывает якобы отсутствие у них документов, удостоверяющих личность.

- Последнее свидание нам разрешали еще в ноябре прошлого года, - вспоминает супруга экс-чиновника Юлия Шестун. - И уже более полугода нам не удавалось увидеться ни мельком в суде, куда нас не пускают, ни где-то еще. А за это время муж перенес насильственное кормление, прошел через сухую голодовку...

К сожалению, подобная практика запрета свиданий с близкими, что является одним из видов морального давления, становится дл России общепринятой. Ведущие адвокаты и специалисты признают, что этот метод является нарушением прав человека и становится глобальной проблемой для нашей страны. Более того, статистика показывает, что порядка 70 процентов семей рушатся из-за того, что заключенным запрещают длительные свидания с родными и на годы лишают их возможности нормального общения с близкими.

- Когда в 1995 году был принят 103-й Федеральный закон, содержащаяся там норма о том, что заключенным под стражу следствие и суд может предоставлять до двух свиданий в месяц с двумя взрослыми людьми старше 14 лет, это стало революцией — люди могли годами содержаться в СИЗО, и свидание предоставлялось только после приговора, - поясняет известный праавозащитник Андрей Бабушкин. - Но то, что тогда казалось прогрессивным, свою прогрессивность утратило и сейчас можнео выделить несколько основных проблем. Первыое - в СИЗО отсутствуют длительные свидания. Второе — не очень хорошие технические возможности для проведения свиданий, люди общаются по телефону через стекло. Третье — зависимость свидания от усмотрения следователя. Человек дает признательные показания, тогда получает свидание. Если не дает, начинают выдумывать причины, почему нельзя видеться с родными. И мы знаем ситуации, когда люди из-за этого просто умирали. Для тяжелобольного человека невозможность пообщаться с сыном, отцом приводила к стрессовой ситуации и он уходил из жизни. Никто не несет за это никакой ответственности, судьи в этих случах просто смеялись. Низкая планка ответственности государства в этом моменте приводит к тому, что рушатся семьи, люди совершают самоубийства.

- Что касается случая Шестуна, - продолжает Бабушкин, - если Конституционный суд будет стоять на стороне закона, конечно, они должны удовлетворить его требования. В конституции четко написано, что семья, материнство, детство, отцовство находятся под защитой государства. То есть, когда возникают несколько конкурирующих интересов, приоритет отдается семье, а не следствию. И я думаю, что шансы у Шестуна добитьс справедливости, конечно, есть.

Если Конституционный суд встанет в этом вопросе на сторону бывшего главы Серпуховского района, это может стать важной подвижкой для всех заключенных, столкнувшихся с подобным беспределом.

Материалы по теме
Тюремные мемуары Александра Шестуна теперь в электронном формате. Книги бывшего главы можно читать на любых девайсах
Жена и дети бывшего главы Серпуховского района выпустили новое обращение к Президенту России и попросили Путина об амнистии
Апелляция адвокатов Шестуна на продление ареста отклонена. Бывший глава Серпуховского района останется под стражей до 23 июня
Сейчас на главной
«Такой уровень богатства невозможно объяснить ничем»
доходы чиновников
«Такой уровень богатства невозможно объяснить ничем»
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в связи с экологической катастрофой в Норильске опубликовал расследование о доходах и имуществе главы Росприроднадзора Светланы Родионовой
Россия – страна свободная от олигархов
миллиардеры
Россия – страна свободная от олигархов
В Администрации президента России сделали громкое заявление об отсутствии в стране олигархов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю «неизвестно о существовании каких-то российских олигархов»
Крым сообщил о начале полноценного туристического сезона с 15 июня
внутренний туризм
Крым сообщил о начале полноценного туристического сезона с 15 июня
Глава Крыма сообщил, что с 15 июня на полуострове полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также отменяется обязательная обсервация для новоприбывших
Предприниматели и самозанятые попросили президента продлить на июль антикоронавирусные выплаты
малый бизнес
Предприниматели и самозанятые попросили президента продлить на июль антикоронавирусные выплаты
Общественное движение «Союз индивидуальных предпринимателей и самозанятых» обратилось к президенту Владимиру Путину с просьбой о финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса
Бывший глава ВЭБа попросил лондонский суд арестовать миллиардера Олега Дерипаску
Олег Дерипаска
Бывший глава ВЭБа попросил лондонский суд арестовать миллиардера Олега Дерипаску
Владимир Чернухин подал иск против Олега Дерипаски в Высокий суд Лондона. Чернухин попросит отправить бизнесмена в тюрьму за неуважение к суду. Ранее Олег Дерипаска назвал «несправедливым» решение Высокого суда Лондона
Береженого Бог бережет
Единая Россия
Береженого Бог бережет
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев накануне губернаторских выборов уклонился от предложения секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака официально вступить в партию власти и «зафиксировать» с ней отношения
Авторская колонка
Удар по встречке
Многие, я смотрю, удивляются - «а чего это у Ефремова, раз уж он алкологик, не было личного водителя? Ему, что штуки баксов в месяц было жалко?!» Ответить на этот вопрос просто, если представлять себе психологию данного столичного слоя - так называемой «богемы».
Рощин Алексей
Архангельские власти объявили о закрытии проекта по строительству полигона в Шиесе
мусорный протест
Архангельские власти объявили о закрытии проекта по строительству полигона в Шиесе
Правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО «Технопарк» о сопровождении инвестиционного проекта по строительству мусорного полигона на станции Шиес
Организаторы кампании «НЕТ!» обвинили ЦИК в незаконной агитации в поддержку поправок в Конституцию
поправки в конституцию
Организаторы кампании «НЕТ!» обвинили ЦИК в незаконной агитации в поддержку поправок в Конституцию
Организаторы кампании «НЕТ!», выступающие против изменения Конституции, направили жалобу в Центризбирком на официальный сайт всенародного голосования 2020og.ru
Члены УИК отказались участвовать в организации голосования по поправкам во время пандемии
поправки в конституцию
Члены УИК отказались участвовать в организации голосования по поправкам во время пандемии
Более 100 членов участковых избирательных комиссий подписались под обращением не участвовать в организации голосования по внесению поправок в Конституцию
Отдых в России из-за карантинных ограничений подорожает на 30%
внутренний туризм
Отдых в России из-за карантинных ограничений подорожает на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах этим летом может подорожать, если власти не возобновят международное сообщение. Об этом сообщил вице-президент АТОР Александр Курносов
Общество
Сергей Собянин снял карантинные ограничения в Москве по настоятельной просьбе Кремля
Сам мэр не хотел отменять карантинные ограничения, поскольку ситуация с распространением COVID-19 в столице остается тревожной – ежедневно в городе регистрируются около двух тысяч новых случаев заражения
Коронавирусный клондайк
госзакупки
Коронавирусный клондайк
В России во время пандемии коронавируса в срочном порядке построили 17 инфекционных быстровозводимых больниц. Госзаказы на строительство доверили размещать Министерству обороны РФ, которому на эти цели было выделено 8,8 млрд рублей из резервного фонда
Россия не возобновит полеты за границу до тех пор, пока на внутренних рейсах не наладят соблюдение санитарных норм
авиакомпании
Россия не возобновит полеты за границу до тех пор, пока на внутренних рейсах не наладят соблюдение санитарных норм
Министерство транспорта России отказалось назвать дату возобновления международного авиасообщения
В Россию придет аномальная жара. Жителям южных регионов пообещали 42 градуса
прогноз погоды
В Россию придет аномальная жара. Жителям южных регионов пообещали 42 градуса
Жителям южных регионов России пообещали жару. Превышение климатической нормы на 6-9 градусов также ожидается в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае
Общество
Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра данных о россиянах вопреки протестам
Закон предполагает систематизацию сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах. Единый информационный ресурс будет включать сведения о физическом лице - гражданах России и иностранцах, которые проживают в стране
Учреждениям культуры разрешили полтора года не возвращать клиентам деньги за билеты
карантин
Учреждениям культуры разрешили полтора года не возвращать клиентам деньги за билеты
При этом все отмененные концерты, показы, выставки и прочее должны быть проведены в течение полутора лет после отмены антикоронавирусных ограничений
Совпадение? Не думаем
экологическая катастрофа
Совпадение? Не думаем
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова после крупной аварии на ТЭЦ в Норильске, в результате которой произошел разлив топлива в почву и несколько водоемов, прибыла на место происшествия на бизнес-джете Bombardier Challenger 850