Валерий Авдерин: Катет окружности равен гипотенузе хлористого калия!
И попробуйте доказать, что я не прав!
Хотя на самом деле – это просто наукообразный набор не имеющих никакой связи слов… Как вообще с таким спорить? На что отвечать?
Примерно такие мысли возникли у меня при просмотре разглагольствований Михалкова про то, что Билл Гейтс под видом вакцинации хочет вставить всем обитателям Земли чипы. Видно, чтобы управлять семью миллиардами людей с помощью джойстика.
Спорить с подобной, высосанной из пальца, ахинеей очень сложно. Но при этом и защищать подобные выводы так же сложно. Хотя бы из-за невозможности сослаться на какие-то прецеденты или источники. Именно поэтому Михалков отказался от предложенной Познером дискуссии.
Любой публичный человек вынужден соревноваться за внимание публики с другими, не менее известными, людьми. Отбирать внимание у других.
Придумать для этого что-то гениальное получается не каждый день. А вот вылезть на пенёк с какой-то зашкаливающей глупостью – это в тысячу раз проще. И, оказывается, эффективнее. Столько сразу начинается споров, обсуждений… Хотя – что здесь обсуждать? Чему на самом деле равен катет окружности? Так сперва задумайтесь – есть ли вообще у окружности катет?