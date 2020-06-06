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Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
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06 июня 17:26
Алексей Рощин: Дураки с рицином обиделись за Конева
Рощин Алексей

Социальный психолог

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Алексей Рощин: Дураки с рицином обиделись за Конева

Алексей Рощин: Дураки с рицином обиделись за Конева

Самая, пожалуй, дикая и позорная история последних месяцев - это скандал, который вот сейчас завершается у России с Чехией. Чехи выслали двух российских дипломатов, которых заподозрили... в организации покушения на двух муниципальных чиновников Праги, которые приняли решение о демонтаже памятника Коневу!

Про это уже писали - скандал-то давно идет - но как-то не поворачивалась рука комментировать. Потому что сама суть обвинения - какая-то неандертальская, в него просто не хочется верить. То есть чехи решили убрать из своей красавицы-столицы советский новодел - на что, безусловно, имели полное право. Но современная РФ в ответ сначала принялась неприлично скандалить, вплоть до истерики - «положь на место! вы не имеете права! я буду жаловаться!» А когда чехи все эти вопли проигнорировали - вместо того, чтобы уняться, значит, решили «мстить»...

И якобы прислали - дипломатическим транспортом - уже готовых киллеров с рицином, редким и очень страшным ядом, следы которого очень нелегко обнаружить. Известен он в основном тем, что им КГБ уже пользовалась для «ликвидаций» в Европе, правда, еще при СССР (убили диссидента Маркова, знаменитый «укол зонтиком"). Блин, это что тогда - «преемственность поколений»?!

Конечно, верить в такое не хотелось. Потому что такие фокусы - убивать главу районной управы в чужой стране, который просто убрал истукана с подведомственной территории - это не просто преступление (заказное убийство), которое по законам любой страны карается по самой высшей мере; это не только подло и гнусно - это ведь еще и мелко! Была когда-то (или сама себя считала) почти сверхдержавой - а теперь занимается такими гнусными и мелкими пакостями! Ну что за рыбьи душонки, право слово. Как бы образчик - что будет, если старую, заржавевшую, но все еще остаточно мощную спецслужбу дать в руки мелким и дешевым пакостникам, щипачам, подлецам в духе «плюну в суп соседке, пока она не видит».

Что будет? Да будет такой позор, что со стыда повесишься. И не сказать даже, что мелкая сволочь безопасней. То подлец в суп плевал, а теперь, почуяв могущество, прикажет детсад взорвать или целый детский дом пирожными отравить - на территории «вероятного противника».

Прямых-то, совсем железобетонных доказательств у чехов, судя по всему, нет. Но косвенных - в избытке, да и репутация у «нашей Раши» уже сама за себя говорит. Не так давно Путин, кстати, ее в очередной раз подтвердил - когда осенью на встрече «нормандской четверки» в Париже к нему журналисты пристали с вопросами, убило ли ФСБ мигранта в Берлине, чуть не в центре города - а Путин им вместо ответа зарядил речугу о том, каким нехорошим человеком был убитый, сколько он совершал преступлений в Чечне и как, типа, хорошо, что такого негодяя больше не носит земля. То есть, по сути, признался - но с гордостью. «Да, наша страна занимается международным терроризмом, но мы убиваем только очень нехороших людей!»

Путин, видно, думал, что если Израилю можно было признаваться в подобных подвигах, то России тоже. И опять фиг угадал. Да, Израиль давно сам себе создал репутацию государства-отморозка, во многом намеренно - но ему она кое-как прощается, потому что Израиль - маленький. А вот у России опять ноги разъезжаются: невозможно быть одновременно и сверхдержавой, и отморозком - это как разом и шпаной, и полицейским.

Тем более, что у Израиля - с его убийствами и похищениями чуть ли не всей планете, плюя на законы и границы - есть и оправдание не сугубо местечкового, но общечеловеческого характера: евреи говорят, что они уничтожают и похищают террористов - тех, кто представляет угрозу для ВСЕХ, а не только для Израиля - то есть как бы выполняют хоть и грязную, но общеполезную работу.

И нетрудно видеть, что у российских терактов - что в Солсбери, что вот в Праге - таких оправданий НЕТ. «Обиделись за Конева» - это ни хрена не оправдание, это бред.

До каких же пор вся эта шобла - союз подлецов, дураков и негодяев, точнее - дураков, которые управляют негодяями - будет нас позорить и опускать ниже плинтуса? На них что, нет вообще никакой управы?

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