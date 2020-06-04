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4 млрд оттенков коррупции
Москва
Авторская колонка
04 июня 17:28
Алексей Навальный: Единоросс Шапошников, пройдите, пожалуйста, на выход!
Навальный Алексей

Политический деятель

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Алексей Навальный: Единоросс Шапошников, пройдите, пожалуйста, на выход!

Алексей Навальный: Единоросс Шапошников, пройдите, пожалуйста, на выход!

Какой хороший подарок мне на день рождения сделал председатель Мосгордумы Шапошников. Вот уж от кого не ожидал.

Абсолютно официально заявляем и подтверждаем юридически — Шапошников в эфире Эха Москвы наговорил себе на отставку. С этой минуты он должен быть временно отстранен от занимаемой должности, а далее, после проверки, уволен.

Что произошло?

В 2018-м году Шапошников получил на личный счет минимум 870 миллионов рублей. Такую сумму со своего собственного счета в ВТБ он позже перевел в фирму ООО «Ваш Консалтинг».

Об этом я рассказал в нашем расследовании, и Шапошников не стал отрицать. Ещё бы, у нас ведь документы.

И вот признание от Шапошникова:

Венедиктов: Вы налоги с суммы 870 млн, пришедшей на ваш счет в 2018-м году когда заплатили?
Шапошников: Все в 2019-м году, когда закончилась сделка.

***

Шапошников: На момент заполнения декларации именно дохода не было. Если бы он был в 2018-м году...
Венедиктов: Ну как? Он был на вашем счете. С вашего счета деньги ушли.
Шапошников: Алексей Алексеевич, давайте не путать приход денег и получение дохода. Это разные абсолютно понятия. И вот именно дохода в 2018-м году не было. Доход образовался в 2019-м, когда полностью были произведены все расчеты, когда сделка была закрыта, когда была получена вся сумма по сделке.

***

Звучит как бред сумасшедшего, да? Деньги у тебя на счету. Ты можешь делать с ними все, что хочешь: можешь яхту купить, можешь еще пару пентхаусов, можешь хоть пропить. Шапошников тратит эти деньги — вкладывает их в собственную фирму. И при этом говорит, что этих денег у него нет. Это не доход.

Ну просто за идиотов нас всех держит.

Что нарушил Шапошников?

1. Не задекларировал доход в 870 000 000 рублей ва 2018, который он признал в эфире, а мы подтвердили платежками.

Эта позиция прямо противоречит пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, в котором дата фактического получения дохода определяется как деньвыплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках, а также примечанию 1 формы справки о доходах, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 460, согласно которому указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.

То есть Шапошников предоставил заведомо ложные/неполные сведения. Это, по закону «О противодействии коррупции», — безусловный повод для увольнения.

2. Не задекларировал расход, то есть источник средств, за счет которых была совершена оплата уставного капитала ООО. Да, это отдельное нарушение, ведущее прямиком к отставке.

Если чиновник приобретает нечто, превышающее его доход за 3 года, он обязан отдельно указать, на какие деньги он это купил. Шапошников в 2018-м «приобрел» долю в фирме ООО «Ваш консалтинг» путем внесения в уставный капитал 870 млн руб. По закону Шапошников должен был в отдельной графе своей декларации (публичной) объяснить, как он приобрел долю в этом ООО. Смотрим декларацию Шапошникова. Ни слова за 2018-й год.

Долю купил, а на что — неизвестно.

Вот например, коллега Шапошникова, тоже парламентарий, но в Новосибирской области, приобрел дорогую недвижимость. И пояснил этот расход тем, что продал предыдущую квартиру и автомобиль.

3. Шапошников обманул избирателей. Информация, опубликованная о кандидате Шапошникове (на сайте избиркома, на участке для голосования), оказалась недостоверной. Это нарушение 67-ФЗ о выборах и избирательного кодекса Москвы.

И тут возникает вопрос: он что, дурак? Как можно не задекларировать миллиард? Нет. Совсем не дурак. Соврать избирателям Шапошникову было жизненно важно.

Есть вещи поважнее деклараций и налогов. Для Шапошникова это выборы. Ведь от выборов 2019-го года зависило его благосостояние на следующие 5 лет. Да и вся дальнейшая карьера.

Благодаря «Умному голосованию» шансы Шапошникова на переизбрание таяли на глазах, и он это прекрасно понимал. Борьба в его случае должна была вестись за каждый голос, и он ее вел:

отказался от собственной партии «Единая Россия» и шел как «самовыдвиженец»

привел спойлера главному конкурента (человека с такой же фамилией)

мобилизовал весь свой административный ресурс, привел каких-то братков, которые не давали задавать ему вопросы на встречах с избирателями

Этого было недостаточно, риск проиграть все равно оставался. И Шапошников придумал еще одну хитрую штуку. Посмотрите на фотографию ниже, так выглядит стенд на каждом избирательном участке. Фотография, биографии кандидатов, а ниже — полный список имущества и доходов. Это последнее, что видит и изучает избиратель, перед тем как проголосовать.

К сожалению, не смог сейчас найти информационную листовку из округа Шапошникова, но это было нечто такое:

И что бы подумала бабушка из Северного Медведкова, которая пришла проголосовать? Что она живет на 15 000 рублей, а «молодой паренек», за которого ее попросил проголосовать соцработник, заработал миллиард за год. В 5555 раз больше, чем она сама, проработавшая всю жизнь. Проголосовала бы она за него? Вряд ли.

Этот трюк должен стоить Шапошникову его депутатской карьеры.

Предположу еще, что возможно Шапошников вообще не собирался декларировать сумасшедший доход в 2 миллиарда. Ну или не в таком объеме. Но мы в ФБК хорошо делаем свою работу и еще прошлым летом начали задавать вопросы про те самые 870 млн. Тем самым вынудили Шапошникова задекларировать доход, пропорциональный этой трате. Иначе так бы и остался обычным депутатом МГД, пускай с очень высокой зарплатой, но не прославился бы как миллиардер.

Что дальше?

По закону последовательность должна быть такая:

Шаг 1. Шапошников предоставляет все свои «полные» (также известные как «расширенные») декларации в комиссию МГД по контролю за доходами.

Шаг 2. Шапошников складывает с себя полномочия председателя этой комиссии. Иначе он будет проверять сам себя. В идеале от рассмотрения дела должны быть отстранены вообще все депутаты-единороссы, так как Шапошников их непосредственный партийный начальник. У них конфликт интересов.

Шаг 3. Комиссия внимательно изучает «полные» декларации Шапошникова, а также его налоговую декларацию. Без труда подтверждает то, что Шапошников САМ сказал в эфире: в 2018-м он получил 870 млн и не задекларировал, так как «это не считается доходом». Учитывая, что доходом это считается, Комиссия может прийти к единственному выводу — что Шапошников нарушил закон. Дважды. Когда подавал свою ежегодную декларацию за 2018-й год и когда подавал предвыборную летом 2019-го перед кампанией в МГД. Этого достаточно для мгновенной отставки.

Шаг 4. Вопрос по Шапошникову выносится на голосование. Там столько нарушений, что проголосовать «против» его отставки сложно будет даже единороссу.

Шаг 5. Шапошников аккуратно складывает свои вещички в картонные коробки, вызывает газель с грузчиками и выметается из Мосгордумы. Как это сделал его коллега-жулик Метельский совсем недавно. В округе Шапошникова объявляются довыборы, и мы получаем нормального депутата без миллиардов и пентхаусов.

Какие остались вопросы

Поводов для отставки Шапошникова уже больше, чем нужно, но все равно надо бы разобраться с несколькими важными вопросами.

Во-первых, с самим акциями компании «Северянин», которыми Шапошников владел и продал. Это мега-мутная история — в ней усомнился и Венедиктов во время интервью, и «Открытые Медиа», которые написали подробный разбор этой сделки.

Шапошников продал эти акции в разы дороже того, что они стоят, и при этом сразу после продажи на земле «Северянина» разрешили строить жилой комплекс. Шапошников утверждает, что он не в курсе изменения назначения земли — тогда непонятно, почему так дорого продал. А если был в курсе и участвовал, то значит он а) управлял бизнесом, что ему запрещено б) злоупотреблял своими полномочиями как председатель московского парламента. Ситуация, мягко скажем, не очень.

Второе. Тут новый и интересный момент. Из финотчетности «Ваш консалтинг» мы видим, что 870 млн, которые были внесены Шапошниковым в уставный капитал, почти сразу же были куда-то вложены. Судя по всему, выданы в виде займа.

Вопрос: кому ? У нас как избирателей есть абсолютно все права знать, куда инвестирует свои личные деньги председатель Мосгордумы. Шапошников просто обязан раскрыть эту информацию — куда он потратил миллиард и в каком бизнесе у него есть гигантский коммерческий интерес, и связан ли этот бизнес с Москвой, бюджетными деньгами, стройками, бордюрами, ну и далее по списку.

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