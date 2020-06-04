Валерий Авдерин: Разница между техническим прогрессом и тараканьими бегами
Что такого исторического и этапного в очередном космическом старте? Я имею в виду американский корабль Crew Dragon.
Вроде бы обычный рутинный полёт к МКС – сколько их уже было?
Но этот полёт необычен и с технической и с организационной стороны. Во-первых, закончилась разработка многоразового космического корабля нового поколения. Более безопасного и эффективного, чем давно уже вышедшие на пенсию Шатлы.
Во-вторых, на этот раз (впервые!) всем занималась частная фирма. И она сделала всё быстрее и дешевле, чем НАСА.
Произошёл огромный организационный прорыв. В результате которого космические исследования получили сразу два импульса ускорения. Во-первых, оказалось, частная фирма всё может делать быстрее. А, во-вторых, дешевле. Значит, за те же самые, выделенные на космос, деньги можно сделать гораздо больше.
В Инете и СМИ обсуждают, мол, успех американцев практически хоронит все амбициозные потуги «Роскосмоса». Видимо, да. Но, благодаря совершено бездарному руководству отраслью и страной «Роскосмос» шёл ко дну уже несколько десятилетий. Данная же ситуация просто ускорила процесс в разы.
Лично я никогда не рассматривал сферу науки и технического прогресса, как какие-то тараканьи бега в захолустном баре. Мол, вот этот таракан представляет Штаты, этот – Китай… А этого таракана привезли из Москвы – и он защищает честь всей России. Если наш таракан выиграет – тут же весь мир нас дико зауважает. А, если наш таракан проиграет, это будет катастрофа вселенского масштаба.
На самом деле – победа или проигрыш любого из тараканов абсолютно ничего не меняет ни для кого. Ну, кроме букмекеров и тех, кто делал на этих тараканов ставки.
Другое дело – наука и техника. Где любой серьёзный прорывной успех любого человека – независимо от национальности, гражданства, и места – это успех всего человечества. Это то, чем мы все будем пользоваться уже в ближайшие годы (или десятилетия). Как пользуемся геометрическими формулами грека Пифагора, физическими законами англичанина Ньютона, телефонами и лампочками американца Эдисона.
Американцы придумали новый процессор? Уже через пару лет он будет стоять в половине телефонов – и мы будем радоваться широте его возможностей. Японцы наладили производство более совершенных фотографических матриц – через год мы будем любоваться фотками необыкновенно качества. Израильтяне придумали новое лекарство от рака – через несколько лет (лекарства нуждаются в долгих испытаниях) оно спасёт жизнь кому-то из ваших близких.
Когда в 1969-м году американцы высадились на Луну, мне было 12 лет. Лично я воспринимал это, как победу всего человечества. И меня коробила тогдашняя советская реакция на это событие. Отечественные СМИ, как по команде (вернее, именно по команде), соревновались в принижении значимости чужого достижения. Одни замалчивали сам факт, уделив ему всего несколько строк, другие, более интеллектуальные и элитные, писали что-то, типа, мол, мы уже давно могли бы туда слетать – только херля там делать. Там нет ничего, кроме лунной пыли – и никакой научной пользы от этого нет.
Прошло уже более полувека, но и сегодня к любому значительному событию в мире я вижу вокруг себя точно такое же совковое отношение. Мол, если «Роскосмос» проиграл, значит – и все россияне тоже проиграли американцам.
Можете забыть про этот вшивый «Роскосмос» - при нынешнем дебильном управлении и тотальном воровстве он просто обречён бесконечно проигрывать и приносить убытки. Это та лошадь, на которую в трезвом виде никто не ставит.
Поймите, что выиграли – все! В освоении космоса, пусть даже руками американцев и за деньги американцев, сделан большой шаг вперёд. Большой для всего человечества. А не только для американцев.