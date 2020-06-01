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Валерий Ширяев
Новая газета
01 июня 20:20

Война банкнот

Госдепартамент США объявил отпечатанные «Гознаком» динары фальшивыми. Что означает арест партии ливийской валюты?

Война банкнот
Фото: РИА Новости

29 мая Госдепартамент США издал официальное заявление об изъятии на Мальте груза банкнот свеженапечатанных АО «Гознак» ливийских динаров на сумму $1,1 млрд по курсу обмена на 28 мая.

В силу установившихся много лет назад посреднических схем большую часть банкнот ливийский Центробанк получал через Мальту.

Важнейший термин, обозначающий статус партии денег, в этом широко цитирующемся документе — «фальшивые». Да еще заказанные нелегитимной параллельной военно-политической организацией.

Между тем история борьбы за ливийские деньги имеет длинную и славную традицию. Если ознакомиться с основными ее деталями, в заявление руководства американской дипломатии придется внести существенные дополнения.

Деньги не всегда изготавливают в стране хождения. Мировой рынок печати банкнот, паспортов и ценных бумаг хорошо развит. Участники отлично знают друг друга, следят за всеми новшествами в методах защиты купюр и действуют в условиях очень высокой конкуренции.

«Гознак» печатает деньги более чем для дюжины стран — не менее миллиарда купюр в год, а банкнотную бумагу поставляет в еще большем количестве по всему миру. Из российской бумаги в этом десятилетии печатали деньги компании в Европе, Китай, Канада — список длинный.

За тысячу банкнот страна, не умеющая их печатать у себя, отдает, по данным некоторых компаний-эмитентов, от 50 до 180 евро.

Таким образом, если 1 556 322 681 динаров, стоящих $1,1 млрд, отпечатаны в самой ходовой купюре 50 динаров, — в арестованной партии их около 31 млн. Их печать на рынке стоит в среднем от $2,5 млн.

Это доход АО «Гознак», который печатает динары для генерала Хафтара с 2016 года. И режим престарелого фельдмаршала намеренно афиширует этот договор как свидетельство международной поддержки.

Разумеется, набор купюр, условия поставки, степень сложности заказа Хафтара в АО «Гознак» нам неизвестны и приведенный приблизительный подсчет призван лишь обозначить порядок сумм. Но учтем, что арестована лишь одна партия. С 2016 года «Гознак», по подсчетам Reuters, поставил в Ливию более 850 тонн купюр на сумму более $9 млрд.

И вот тут начинается чистая политика. Страна, печатающая деньги, получает важный инструмент влияния на своего заказчика. Она может поддержать внутри правящей верхушки социально близких и наказать морально чуждых. Это широко практикуется. Так поступал СССР, печатавший в Питере афгани для Кармаля и Наджибуллы, так поступают развитые страны и сегодня.

Политические обстоятельства регулярно создают на этом рынке инциденты. Развивающимся странам важно точно рассчитать, где заказать деньги. Любой диктатор, свергший народно-демократический режим, любой народно-демократический режим, свергший диктатора, в первую очередь должен думать о надежности вложений и регулярных поставках банкнот, без которых не работает ничего. Особенно в стране, где слабо развиты безналичные виды платежей.

Государства, патронирующие дружественные режимы, при случае без колебаний лишают их денег. Из последних примеров самый наглядный — эпопея с арестом золота Венесуэлы в Англии.

Крупные государства, как учит нас история, издавна любят и хорошо умеют конфисковывать чужое золото. Ливия тоже имеет богатый опыт: в 2011-м, накануне свержения Каддафи, английские власти наложили арест на партию отпечатанных по контракту с ним и еще не обесценившихся динаров, эквивалентную 1,86 млрд фунтов стерлингов.

Большую часть печатала британская компания De La Rue — крупнейший производитель банкнот в мире, мощный конкурент АО «Гознак».

Дальше все было в соответствии с комментарием Пападопуло из оперетты Милютина «Свадьба в Малиновке»: «У пана атамана нэма золотого запасу, и хлопцы стали разбегаться». Управляющий Центральным банком Ливии перешел на сторону восставших, англичане арестовали деньги Каддафи, в стране кончилась наличность, толпа растерзала нищего диктатора.

Динары из России идут через Мальту давно, арест этот не первый. В прошлом сентябре полиция маленького государства арестовала при погрузке на корабль контейнеры объемом 56 кубометров, набитые купюрами для Хафтара.

Логично предположить, что Мальта выбрана для транзита денег в Ливию как страна, имеющая обширные неформальные связи с Северной Африкой и правительственный аппарат, в значительной части пораженный коррупцией.

По новейшему исследованию Центробанка Мальты, нелегальная экономика (в первую очередь контрабанда) дает 21% ВВП.

При этом Мальта считает, что Европа бросила ее одну перед потоками нелегалов, движущихся через остров из Ливии в Италию, Грецию и Францию.

8 мая она официально проинформировала Европейскую комиссию, что сталкивается с «беспрецедентным кризисом», гигантскими объемами контрабанды людей и преступной деятельностью в Центральном Средиземноморье. 24 мая премьер-министр Роберт Абела заявил в телеинтервью, что миграционный кризис может быть разрешен, только если будет устранен источник проблемы, который находится в Ливии.

Страна готова поставить на кого угодно, лишь бы он установил в Ливии единовластие и порядок, остановил нелегалов. Такого политика мальтийцы вместе с французами разглядели в Хафтаре.

Учредившие в западной Ливии охлократический режим с центром в Триполи повстанцы, формально возглавляемые Сараджем, наводнили Ла-Валетту самозванными уполномоченными по розыску и возврату народу активов Каддафи на $150 млрд. Они дают официальные объявления о возврате за 10% «возвращенной» на указанный счет суммы.

Пытавшийся придать процессу легальный и централизованный характер мальтийский специалист по розыску финансов Абдалла Каблан еле ноги унес из Триполи после попытки его похищения. Через такое болото и идут грузы с банкнотами «Гознака».

После 2011 года в Центробанке Ливии произошел раскол — менеджмент крупнейших отделений на Востоке объявил, что придерживается традиционного порядка назначения руководства парламентом. А парламент заседает в Бенгази, вскоре перешедшем под контроль Хафтара.

Никаких взаимных анафем поддерживающие дружеские отношения банкиры Триполи и Бенгази не выпустили.

Историю с деньгами Каддафи ливийцы запомнили. Хафтар заказал деньги в «Гознаке», исламистское правительство Триполи, конечно, в De La Rue.

В стране идет гражданская война, но все деньги, независимо от места печати, по умолчанию признаются настоящими и имеют хождение по всей территории. Вот так во время Гражданской войны в наводненной денежными суррогатами России царские деньги признавались повсюду.

Однако политическая оценка Госдепартамента русских динаров — лишь часть картины. С начала весны США активизировали свою политику вокруг Ливии. Американские военные планируют использовать целую бригаду для стабилизации ситуации в Тунисе, на границе с Ливией. «В то время как Россия продолжает раздувать пламя ливийского конфликта, региональная безопасность в Северной Африке вызывает повышенную обеспокоенность», — говорится в заявлении Африканского командования США.

На власти и бизнес Мальты оказывается давление по дипломатическим каналам и через структуры ЕС, их вынуждают разобраться с ливийскими каналами контрабанды. А 29 мая Ливийское аудиторское бюро (LAB), расположенное в Бейде и лояльное Палате представителей в Тобруке, «нашло» виновных  в контрабанде иностранной валюты: четыре мальтийских компании — Tax Free Services Ltd, Akakus International, SAM International и Action Corporation Ltd.

Никаких доказательств не приведено, очень похоже, что это просто попытка увести общественное внимание от задержанной партии динаров. 

Таким образом, арест крупного груза купюр от «Гознака» — центр военно-политической воронки с центром на Мальте. Разумеется, это не фальшивые динары, как утверждает Госдепартамент. Это вполне легальный инструмент российской силовой политики в Ливии, который собираются уничтожить.

Кремль и Минобороны РФ захват валюты не комментируют. Возможно, срочно ищут ответный ход.

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