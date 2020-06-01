Валерий Авдерин: Про заразу
Год назад я проходил в Москве диспансеризацию. И моя врачиха, давая направление на анализ крови, спросила, не хочу ли я, чтобы, среди прочего, меня проверили на ВИЧ. Я ответил: Конечно! За последние годы во мне слишком много ковырялись всяким хирургическим инструментом.
Оказалось, что для анализа на ВИЧ она просто обязана получить моё согласие.
С одной стороны, при зачастую очень агрессивном отношении к ВИЧ-инфицированным это можно понять. С другой же стороны, человек может быть заразным – а он и сам об этом не желает знать и других от своей заразы поэтому беречь не будет.
Я бы всё-таки сделал такой анализ обязательным. Понимаю, что медицинскую статистику это испортит очень сильно. Но зато сохранит от заразы и преждевременной смерти очень многих людей.
В нынешнем уголовном законодательстве есть статья за сознательное заражение ВИЧ-инфекцией. Но, если человек не желает знать, что он болен, то и привлечь к ответственности за сознательное заражение его невозможно. А при этом он может трахаться со всеми подряд и перезаражает при этом кучу народа…