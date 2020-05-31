Вероника Бирман: «С консульством не везёт – консульство не везёт»
Более 180 россиян не могут вернуться на родину из Иордании. Волонтёров, которые пытаются помочь, российское консульство в этой стране заклеймило «аферистами»
Уже два с половиной месяца группа граждан России, находящихся в Иордании, не может вернуться на родину. Консульство не только не оказывает должного содействия в возвращении россиян на родину, но ещё и чинит препятствия их самостоятельным попыткам добраться домой.
Информация об этой проблеме уже появилась в прессе: статью о ней опубликовал интернет-журнал Hotline.Travel. Однако посольство России в Иордании продолжает игнорировать ситуацию наших соотечественников, попавших в беду.
Конфликт начался с рейса, который был запланирован на 25 мая. Посольство обеспечило договорённости с авиакомпанией Royal Jordanian о коммерческой продаже билетов на рейс этого авиаперевозчика в Москву, предназначенный для вывоза иорданских студентов на родину. Однако из-за высоких цен на билеты (а изначально гражданам предлагали заплатить около 56 000 рублей за каждый билет, включая детей от 0 лет) попасть на этот рейс смогли далеко не все желающие. Даже после того, как удалось договориться с авиакомпанией о скидке до 48 000 рублей ($670 или €600), цена всё равно оказалась в три раза выше, чем, например, вывозной тариф из соседнего Израиля, и в полтора – чем из Таиланда и Индонезии.
Для людей, многие из которых вынужденно оплачивают своё пребывание в чужой стране на два месяца дольше запланированного времени, сумма эта оказалась неподъёмной.
Вот что писал об этом один из них – Aндрей Богданов (профиль Andrey Sprut в соцсетях): «На данный момент из более 250 человек билеты смогли приобрести 53 человека. Остальные просто не в состоянии финансово осилить данную нагрузку, так как стоимость билета не соответствует ранее опубликованным цифрам 200-400 евро с человека. На вопросы людей, что им делать?! – от консульской службы звучали примерно такие ответы: это ваши проблемы, идите домой пешком. На обращение близких родственников, находящихся в России, МИД РФ сказал, что Иордания глубоко не в приоритете, борта ждать бессмысленно, людям надо добираться самостоятельно всеми возможными путями. На данный момент большинство людей находится в жутком отчаянии, в состоянии нервного срыва. Многие семьи с маленькими детьми. Как они выживают и в каких условиях находятся, можно только догадываться».
Будучи волонтёром по вывозу граждан России из-за рубежа, я откликнулась на призыв о помощи. К тому моменту ко мне уже обратилось несколько «иорданских» семей с просьбами о помощи и поддержке. Обременённые вынужденной оплатой отелей, они не могли позволить себе заново выкупать билеты: по предложенному Royal Jordanian тарифу, это получалось от 140 до 190 тысяч рублей на семью с 1-2 детьми.
Тогда я уточнила у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, с которой сотрудничаю по вопросам возвращения граждан России из-за рубежа, согласует ли российская сторона чартерный рейс для вывоза туристов из Иордании, если мы соберём его на условиях самоокупаемости. Мария ответила утвердительно.
Совместно с российской авиакомпанией Royal Flight была сформирована цена такого перелёта: $330 с человека при условии набора полного борта. Желающих улететь по этому тарифу только в одном чате за несколько часов набралось примерно 50 человек. Но… на этом наши возможности по сбору информации о гражданах, готовых присоединиться к перелёту, иссякли: собирать людей по одному в соцсетях и в чатах мессенджеров практически невозможно – многих там просто нет, а полный список всех «застрявших» пассажиров находится в распоряжении консульства. К нему мы и обратились за помощью.
Однако это обращение принесло неожиданный эффект. Вместо поддержки на всех страницах Посольства России в Аммане незамедлительно появилось резко негативное сообщение: - Вниманию граждан российской федерации, желающих вернуться на родину! В связи с активным распространением в соцсетях информации о рейсе в Россию 29.05.2020-30.05.2020 предупреждаем, что Посольство РФ о рейсе не уведомлено и данный борт с уполномоченными российскими органами не согласован. Желающие приобрести билет на данный рейс должны иметь в виду, что за возможные негативные последствия такого решения Посольство ответственности не несёт.
Прочитав это, я опешила. Сотрудник российского консульства, представившийся Михаилом Сергеевичем и принимавший у меня информацию про рейс, попросил меня запросить в МИД РФ подтверждение легальности моей деятельности – и я обещала предоставить его в кратчайшие сроки. Но консульские сотрудники не удосужились его дождаться! Не запросили и сами уточнений от МИД РФ! Не проверили информацию в открытых источниках, а ведь это сегодня занимает несколько минут. Было очень легко убедиться в моём сотрудничестве с Марией Захаровой.
Информация о подобной позиции российского диппредставительства тут же вызвала в Facebook десятки негативных комментариев: «Уважаемое» посольство. Скажите, а что вы сделали для того, чтобы помочь гражданам застрявшим за границей???? Простые люди, волонтеры за день сделали то, что вы не смогли сделать за весь период карантина. Между прочим, они сделали вашу работу, за которую вам платят налогоплательщики – те же самые туристы. И вместо того, чтобы организоваться и помочь инициативной группе, вы на свет соорудили эту плямбу))))) Вопрос: для чего???? Вы сами ничего не делали, но при этом ставите палки в колёса людям, которые искренно хотят помочь. Позор вам!» - восклицает Вячеслав Баженов.
«Да вы лучше бы организовали рейс по обещанной цене до $400, а не за $700! Это неподъёмная сумма для многих застрявших здесь российских граждан! А тем, кто с семьями, как быть? Мало того, что ничем не помогаете уже 2,5 месяца, так ещё и вредите возвращению на Родину!» - пишет Алёна Бессонова.
«Мне хочется узнать одно: 2,5 месяца граждане Российской Федерации, находившиеся в Иордании, ждали помощи посольства, МИД и всех остальных, но никто и не собирался помогать. Вдруг появляется рейс за 47 тысяч рублей и это только до Москвы! Неужели посольство РФ думает, что все люди, оказавшиеся здесь, имеют при себе такие деньги после 2,5 месяцев ожидания рейса? А когда другие люди, ищущие более доступные пути возвращения в Россию, находят самолёт по адекватной цене, наше уважаемое посольство сообщает о том, что ничего не согласовано! Как благоразумно с вашей стороны! Спасибо за вашу работу и помощь! Думаю, что у людей после этого появится желания массово писать жалобы на ваше содействие в помощи гражданам», – предупреждает Валерия.
Тем временем посольство продолжает информационные атаки на нашу инициативу: оно сообщало находящимся в стрессовых условиях гражданам, что следующих рейсов точно не будет и что на тему объявленного волонтёрами рейса «действует какая-то аферистка Виктория».
Под таким вот информационным давлением консульства количество желающих вылететь рейсом 25 мая, что интересно, только выросло – до 86 человек. Многие из них попали в тяжелейшую финансовую ситуацию, и, по словам Андрея Богданова, который сейчас координирует действия «застрявших» в Иордании, одна из семей была вынуждена оформить кредит на 200 000 рублей в условиях экономического кризиса.
После того, как МИД РФ верифицировал мою деятельность, в иорданском консульском отделе мне сообщили, что наш вопрос будет координировать Илья Андреевич Булгаков. Однако и тут дело моментально зашло в тупик: Илья Андреевич отказался предоставить нам и список желающих добраться домой, как и возможность их оповещения, а также доступ в чаты. Более того. Посольство РФ в Иордании вроде бы даже пообещало рассмотреть вопрос о том, чтобы разместить в своих соцсетях положительную информацию про разрабатываемый рейс, удалив старый негативный пост – но и этого до сих пор не произошло. Илья Андреевич Булгаков не перезвонил мне, несмотря на достигнутые договорённости, а затем и не стал отвечать на мой звонок. Четырежды не сняли трубку и на линии экстренной связи посольства.
Возможно, этому есть объективная причина: россияне рассказывают, что машины с российскими посольскими номерами можно обнаружить на популярном курортном пляже Акабы. Не исключено, что именно там сотрудники посольства горячо обсуждают тот самый «вывозной» рейс, что оставил за бортом более 180 их сограждан. Ну, и праздник вообще-то: 29 мая – День Независимости Иордании. Только вот у не вылетевших из Иордании россиян ни поводов, ни возможностей праздновать нет.
Кстати, Венгрия, Словакия, Польша и даже далёкая Канада вывозят своих граждан из Иордании на будущей неделе. А запланированных рейсов в Россию так и нет. Инициированному гражданами рейсу посольство не дало шансов подняться в небо.
Сегодня ситуация выглядит так: на крик о помощи от отчаявшихся российских граждан через прессу и. о. консула России в Иордании Александр Сергеевич Фукалов ответил тремя саркастичными смайликами faceplam и «заботливым» комментарием: «Филологи на уровне. Ну хотя бы в своём письме Соловьеву соблюдайте орфографию и пунктуацию, чтобы не выглядеть смешно. Прошу воспринимать это как рекомендации. Ну если Вы обращаетесь к конкретному человеку, то Вы пишется с большой буквы».
И пригласил явиться сегодня, 29 мая, в посольство для личного общения, прекрасно зная, что пятница – день строжайшего локдауна в Иордании, когда перемещения по улицам фактически невозможны.