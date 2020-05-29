Андрей Милованов: ЗА отставку С. Собянина с должности Мэра Москвы
Поступило предложение выставить кандидатуру Собянина. За дверь
У многих в последнее время накопились претензии к Мэру Москвы С.С. Собянину. Многие хотят, требую его отставки. И это не только москвичи, уставшие от довольно сомнительного управления городом, но и жители других регионов России, в том числе занимающие руководящие должности в органах власти.
Нет, я не собираюсь рассказывать о причинах недовольства деятельностью С. Собянина. Причин много, они разные. Тут речь пойдет об основаниях для отставки Мэра Москвы.
И да, я знаю о петиции "за отставку мэра Москвы - С.С. Собянина" на www.change.org. Но вот ведь какое дело - ни в Уставе Москвы, ни в Законе Москвы "О порядке отзыва Мэра Москвы", ни в Федеральном законе "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" нет такого основания для отставки Мэра Москвы, как голосование на Change.org.
Основания для досрочного прекращения полномочий указаны в приведенных выше законах. И поэтому я предлагаю действовать в соответствии с законом.
1) Полномочия Мэра Москвы прекращаются досрочно в случае отрешения его от должности Президентом Российской Федерации
Нет, я не предлагаю баллотироваться в Президенты, чтобы отправить в отставку Собянина. Но направить обращение действующему Президенту РФ мы можем.
Форма для направления обращений Президенту
Каждый гражданин от своего имени в свободной форме может направить обращение с простой просьбой об отрешении от должности Мэра Москвы С.С. Собянина.
Конечно, эти обращения не попадут непосредственно Президенту. Их будут рассматривать уполномоченные работники Управления по работе с обращениями граждан и организаций. Но до Президента совершенно точно дойдет информация о тематике обращений, если их количество окажется достаточно большим.
2) Полномочия Мэра Москвы прекращаются досрочно в случае его отставки по собственному желанию
В то, что С. Собянин самостоятельно по собственному желанию уйдет с должности, мне верится с трудом. Но мы ведь можем его об этом попросить.
Конечно, заглянув на странички Сергея Собянина в социальных сетях, мы увидим там множество гневных комментариев, в том числе с предложениями "уехать в тундру". Но, во-первых, вряд ли Сергей Семёнович их лично читает, ведь для ведения этих страниц в мэрской администрации специальное ведомство имеется. А во-вторых, к официальному лицу следует обращаться официально.
Электронная приёмная Правительства Москвы
В разделе "Получатель обращения" ставим галочку напротив "Обращение должностному лицу" - первым же пунктом будет Мэр Москвы С.С. Собянин.
А далее в свободной форме вы можете изложить свои причины для недовольства действиями С. Собянина и попросить его уйти в отставку по собственному желанию.
3) Досрочное отрешение от должности в связи с выражением ему недоверия Московской городской Думой
Да, Мосгордума на такое способна, хоть это и не место для дискуссий.
Если вы вдруг забыли, напомню, что городская дума Москвы является не только законодательным, но и представительным органом. Москвичи туда не просто депутатов выбирали, а своих представителей.
Обращение в Московскую городскую Думу
Находите своего депутата (по округам) и направляете ему свое обращение с просьбой о выражении недоверия Мэру Москвы С.С. Собянину.
4) Признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным
Конечно, мы с вами не можем обратиться в суд с требованием о признании Мэра Москвы недееспособным, ведь мы для этого ненадлежащие истцы.
Но в России уже были случаи обращения в прокуратуру с просьбами о проверке государственных служащих на предмет их соответствия занимаемой должности в связи с сомнениями относительно их психического здоровья.
Гражданин РФ не может быть принят на государственную службу при наличии у него психического расстройства. К тому же государственные служащие обязаны регулярно проходить диспансеризацию.
Нужно ли говорить, что человек с психическим расстройством не может быть Мэром Москвы?
В свою очередь, в соответствии с Законом "О прокуратуре РФ" надзорное ведомство полномочно проводить проверку исполнения законов исполнительными органами государственной власти, в том числе проверять соответствие граждан занимаемой должности.
Направить Обращение в прокуратуру
5) В случае смерти?
По объективным причинам ряд оснований для досрочного прекращения полномочий Мэра Москвы я пропущу: в случае смерти; признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; утраты им гражданства РФ, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.
Сергей Семёнович жив, за пределы РФ на ПМЖ не уехал, российского гражданства не лишен, о его иностранном гражданстве вроде бы не говорится.
Наверное, насчет последнего пункта - о документе, подтверждающем право на постоянное проживание на территории иностранного государства, могут быть варианты. Ну, есть государства, в которых право постоянного проживания возникает в силу наличия недвижимости или инвестирования крупной суммы денег в такой стране. При этом хватает историй о заграничной недвижимости и счетах, которые то и дело находятся у российских чиновников всех уровней власти.
6) Наконец, в случае его отзыва избирателями, зарегистрированными на территории города Москвы, в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным законодательством и законом города Москвы
Да, вы не ослышались и зрение вас не подводит. Москвичи вправе отозвать Мэра Москвы.
Для этого даже специальный закон есть - Закон города Москвы № 76 от 26.12.2012 "О порядке отзыва Мэра Москвы".
Не буду утомлять вас описанием процедуры отзыва мэра. Если интересно, можете сами почитать по ссылке. А вот основания для отзыва приведу:
Отзыв возможен по одному из следующих оснований:
1) нарушение Мэром Москвы законодательства Российской Федерации и (или) законодательства города Москвы, факт совершения которого установлен соответствующим судом;
2) неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение Мэром Москвы своих обязанностей, установленное соответствующим судом.
И в том, и в другом случае мэрские нарушения должны быть установлены судом, чтобы можно было инициировать процедуру отзыва.
Отчасти поэтому я уже не первый месяц призываю обжаловать незаконные постановления, ограничения прав, действия и бездействие представителей власти. Даже несчастные маски с перчатками я призываю официально требовать от властей, чтобы документально фиксировать факты отказа, нарушения закона, незаконного бездействия.
С петицией вы не сможете пойти в суд, а вот обжаловать официальный отказ - это именно то, что нужно.
И еще один момент:
Обратиться в суд с заявлением об установлении фактов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе
- политические партии, их региональные отделения, иные общественные объединения,
- а также группа граждан Российской Федерации в количестве не менее 100 человек, проживающих на территории города Москвы и обладающих активным избирательным правом на выборах Мэра Москвы
Я что-то не слышал в последние пару месяцев, чтобы политические партии и их региональные отделения торопились обжаловать мэрские решения, действия и бездействие.
Общественные объединения тоже как-то стесняются. Разве только адвокатские палаты в отдельных регионах замечания своим губернаторам делали.
А вот граждан, которые, с одной стороны, обладают избирательным правом и, с другой стороны, имеют основания для обжалования действий и решений Мэра Москвы, за пару прошедших месяцев я видел много. Достаточно для того, чтобы, объединившись, они могли создать инициативную группу "не менее 100 человек".
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Также считаю необходимым прояснить еще несколько моментов:
1. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу с критикой деятельности указанных органов или должностного лица либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц.
То есть за официальное обращение вас не могут привлечь к какой-либо ответственности, а вот за неосторожный комментарий в социальной сети - с лёгкостью.
2. Собянин это не только про Москву, это про всю Россию.
Вспомните мартовское разъяснение от Пескова:
Координационный совет Михаила Мишустина обладает приоритетом над рабочей группой Сергея Собянина в Госсовете. Функция структуры, которую возглавляет мэр Москвы, заключается в выработке рекомендаций для регионов, объяснил Песков.
РБК
А рекомендации московского мэра, надо признать, дорогого стоят регионам. Кто знает, стали бы губернаторы раз за разом вслед за Москвой продлевать и ужесточать ограничения, если бы Сергей Семёнович знал меру и умел вовремя остановиться?
3. К вопросу об эффективных менеджерах.
Ещё встречаются люди, искренне верующие в утверждение "Как похорошела Москва при Собянине". Таким людям проще смириться с беззаконием, чем представить, что Собянин вдруг перестанет быть московским мэром.
На этот случай я советую заглянуть в Бюджетный кодекс РФ и ответить себе на простой вопрос: С таким распределением бюджетных средств похорошела бы Москва, если бы Мэром был, например, хомячок, котик или морская свинка?