Александр Рощин: Около футбола с Леонидом Федуном
В сто пятьдесят оттенков ежедневного серого намедни ворвался владелец футбольной «народной команды» и по совместительству вице-президент компании, покорившей Лангепас, Урай и Когалым – Леонид Федун. Только что оправившийся от «коронного» вируса, «король» красно-белых пожаловался на тяготы жизни.
Но не цены на нефть беспокоят в данном случае отставного полковника. И даже не судьба на его глазах разграбленного и уничтоженного прежним министром от культуры Мединским музея Н.К. Рериха работы которого Федун собирает уже много лет.
Леонида Арнольдовича беспокоят убытки, которые понесли футбольные клубы из-за внезапно свалившейся на нашу голову пандемии. А если совсем точно, то от того, что возобновляемый чемпионат России по футболу пройдет без зрителей. И даже рассказал нам об объеме денег, которых, по его мнению, не досчитаются клубы РПЛ от этого «начала конца» футбольного сезона. Вот дословно: «Убытки!? Миллионы рублей. Полтора миллиарда - это минимум» …
Я прям представил, как напряглась красно-белая торсида в этот момент. Некоторые даже бухать, думаю, перестали. Это же на трезвую голову переварить то надо, что Президент говорит. Нет, не тот который в бункере сидит, а тот, который «Спартака».
Я же первым делом подумал, когда заголовок прочитал, что вот сейчас скажет, что оно, то время, когда команду действительно можно сделать народной, пришло. Типа «я устал», «я упал» (в списке Форбс), «я отхожу». Даже мысль промелькнула, что вирус-то с людьми делает.
Но денег у народа Федун не попросил и о народном IPO не заикнулся. Может, оно и к лучшему. Мне сейчас точно не до народной команды, чтобы в нее инвестировать.
Федун же начал рассуждать на тему «как бы нам в России пойти, как всегда своим путем, и результат получить, и чтобы весь мир завидовал». Как нашей статистике по потерям от COVID’а. Давайте, говорит, на стадион зрителей все-таки будем пускать. Всем «масочки-перчаточки» фирменные дадим, в двух метрах друг от друга рассадим… Но обнимашки и крики после забитого гола запретим. Это я от себя добавил. Логично же?
Про цены на билеты, правда, ничего не сказал. Будут они дороже или нет – не понятно. Помните, когда про возобновление авиасообщений начали тему поднимать и обсуждать как пассажиров рассаживать, были предложения про шахматную посадку в салоне? Авиакомпании, недолго думая, цены на билеты и подняли. Убытки же надо как-то компенсировать...
Стадион, конечно, не самолет – чуть лучше и проветривается и местами комфортнее, но Арнольдыч – он же бизнесмен, абы кто в Форбс не попадает. Да еще такие деньжищи потерял. Почти 2,5 миллиарда в зеленых, по версии того же Форбса.
Я когда это все вкурил, что за беда очередная свалилось на наши головы, думу думать начал. Команда-то для меня родная, чего греха таить, болею за нее последние лет пятьдесят и даже было время абонементы покупал, пока не началось … то самое...
В общем начал я в голове прикидывать, что там Федун наскрести хочет, чтобы такие «дыры» залатать.
А тут еще новость вчера, бабах – Роспотребнадзор согласовал c РПЛ возможность проведения матчей с болельщиками с 21 июня. Вот так многоходовочка, почти как Терешкова-Путин, ну вы поняли про что я.
Ладно, давайте посчитаемся.
Ну пустят на стадион каждого десятого. То есть тысячи четыре или пять, как-то рассядутся согласно требованиям. Сразу возник вопрос: а кого именно пустите на стадион, Леонид Арнольдович? Владельцев абонементов или тех, кто счастливый лотерейный билет вытянет? У вас же только обонементщиков тысяч 15 было на сезон 19/20. Вы их как отбирать и рассаживать будете? Или вы их форс-мажором уже всех обнулили? Модная нынче тема. Грех не воспользоваться. Тем более в такой ситуации, типа – ничего личного, чисто бизнес. Обнуляй и властвуй, ты же Президент, а не где.
Ну ладно, допустим, разговор же за «бабки», не про людей, мы на самоизоляции привыкшие. Репутационные потери правда пипец какие будут и народ, конечно, возбухнет, но Росгвардия, если что, не даром форму носит. Да и начальник у них зверь, чуть что, на дуэль вызывает. Но тут же миллионы с миллиардами надо где-то взять, вдруг еще какой Гус Тиль подвернется невзначай, а в клубной кассе только мелочь осталась. Согласен, непорядок.
Ну, хорошо, вот зашли эти 4-5 тысяч счастливчиков на стадик. Миллионов 15, если все правильно рассчитать, плюс еда, плюс маечку купить… собрать можно. С учетом того, что у Спартака осталось четыре домашних встречи – плюс может быть – около 60 миллионов рублей. Причем грязными. Ну с Гулиева еще что-то получить можно, 5 или даже 10. Все равно это не та математика, ради которой надо рисковать и своей репутацией, которую сильно подорвал уход одного итальянца, и здоровьем «лучших людей» страны.
Но деньги конечно же нужны. А где же их тогда взять, спросите? Вот прямо сегодня скорее всего только у друзей или в закромах. А вот завтра, ну то есть в перспективе – взять их можно с тех же поклонников, сторонников, болельщиков и сочувствующих. Как? Это отдельный разговор, даже я бы сказал – длинный. Но главное – надо прогибаться под изменчивый мир. Переиначим Макаревича.
Если вкратце – надо создавать и развивать клубный ТВ-канал. Прошу не путать с каналом на YouTube. Полноценное IP-TV. Сегодня для этого есть все возможности. Интернет не знает границ, и это сущая правда.
И вот представьте себе ТВ-канал с фильмами художественными и документальными, и сериалами, и ток-шоу со стендапами, и прочее, прочее, прочее (причем все – собственного производства) и местами с намеком на КБ – чем не мечта фаната!?
«Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и футбольных идей… И вот фанаты со всей России и не только, подписываются, подключаются, скачивают приложения на гаджеты и приставки, и их уже не сотни тысяч (как на YouTube-канале в данный момент), а миллионы. Платный контент позволяет пользователю смотреть матчи любимой команды, а ежемесячная подписка – копить баллы для …».
А почему бы и нет?
Глядишь, и магазин оживет, и продажа футболочек наладится. В некоторых европейских клубах, если вы не знали, продажей именных футболок трансферы игроков отбивали. Если они смогли, то и у нас получится, главное наладить каналы сбыта …
Как вам идея?
Не благодарите.
Но только очень прошу, если оцените предложение, сами этим не занимайтесь и не лезьте в процесс, пригласите специалиста, поверьте, их не надо будет искать за рубежом, они в России есть, молодые и креативные. Ну и я помогу чем смогу, подпишусь, подключусь, лайк поставлю, маечку куплю...
Как-то так, Леонид Арнольдович, думаю двигаться надо. Потому как эпидемии они такие, не знаешь когда начнутся – и когда закончатся. И главное – какие последствия могут быть.
Скажете размечтался? Ну а что еще делать в режиме самоизоляции или самосохранения как теперь модно говорить? Только мечтать и остается. Мечтать-то не вредно. Пока еще. Пока это поправкой в Конституции не прописали, так что пока можем – мечтаем.
И конечно – верим в команду.