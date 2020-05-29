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29 мая 09:11
Александр Шестун: Кто виноват в падении рейтинга Путина?
Шестун Александр

Экс глава Серпуховского района

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Александр Шестун: Кто виноват в падении рейтинга Путина?

Александр Шестун: Кто виноват в падении рейтинга Путина?

Согласно данных социологических опросов, зафиксирован самый высокий за последние 20 лет уровень недоверия Путину и готовности к протестам. Для большинства граждан РФ президент является источником раздражения, нестабильности и крайне высокой степени озлобления, провоцируя людей на участие в протестах.

По опросам ВЦИОМ и Левада-центра рейтинг доверия президенту составил 27%.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин требует начать прямые выплаты населению: «Слишком жадные господин Путин с коллегами. Они решили сделать из людей «новую нефть» в буквальном смысле этого слова и качают в полную силу. Средств бюджета и ФНБ хватило бы на всех с лихвой. И все бы сидели по домам. Жадность и раздача денег только ближайшему окружению - суть политики Путина. А народ сам как-нибудь выживет, его много».

Лидер московских коммунистов призвал граждан выйти на улицы, как в Осетии, проявить характер и гражданскую позицию.

Начальник Управления делами президента по внутренней политике Андрей Ярин, требовавший от меня заявление об отставке с поста главы Серпуховского района и угрожавший при этом тюрьмой, как Иван Сусанин, заводит Владимира Путина в непроходимые болота, вместо разумных рекомендаций.

Все чаще в стране звучат голоса о возврате прежнего пенсионного возраста, что снимет нагрузку с работодателей и поддержит пожилых граждан как один из самых незащищенных слоев общества в период кризиса.

Однако внутриполитическое ведомство игнорирует запрос на справедливость. По сути, Андрей Ярин подставляет Владимира Путина, рекомендуя ему перенос ответственности на губернаторов, используя федеративный опыт США, вопреки желанию россиян видеть сильного лидера.

Широкое недовольство вызывает и перекладывание государством вопросов прямой поддержки жителей страны на плечи руководителей предприятий.

Президент не может разделить ответственность с Госдумой и Советом Федерации по той простой причине, что эти институты власти бутафорские. Есть крылатое российское выражение: «Парламент не место для дискуссии». Управление внутренней политики Администрации Президента за последние 20 лет фактически уничтожило самостоятельность и авторитет обеих палат парламента. Каждый ребёнок в России знает - всё решает только Путин.

Наша страна несёт беспрецедентные потери экономики из-за пандемии и резкого падения цен на нефть. Бюджет Москвы недосчитался 160 миллиардов рублей. Разумеется, нужны меры по повышению деловой активности, привлечению инвестиций, созданию благоприятных условий для бизнеса. Однако на последнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге в унисон выступили известные люди из команды Путина, заявив о бесполезности любых мер поддержки предпринимательства. Герман Греф, Алексей Кудрин, Андрей Макаров, Борис Титов с болью в сердце вещали о беспределе правоохранительных органов: возбуждении заказных уголовных дел с целью отжатия бизнеса, отсутствии правосудия, крышевании силовиками всех отраслей экономики. Бегство капитала из России невозможно остановить, когда в любой момент бизнесмена могут бросить за решётку без каких-либо оснований.

Я наивно полагал, что в условиях тяжелейшего финансового кризиса оборотням в погонах дадут по рукам, и на время выхода из пандемии объявят «водяное перемирие», как делали герои в книге Киплинга про Маугли во время засухи. Но нет, тюрьмы продолжают заполняться даже в этих суровых условиях.

Написав предыдущую статью про скандальный арест бизнесмена Анатолия Быкова, я получил сотни отзывов, не только из Красноярска, где народ уважает Анатолия Петровича, но и изо всех уголков России и даже из-за рубежа. Люди смотрели его выступления и интервью на YouTube, где он прямо называет виновников пожаров в тайге, и почему жители его родного города задыхаются от угольного смога. Понятно, что события 1994 года, явились лишь поводом его ареста, а причина - расправа с неугодным предпринимателем, способным разгромно выиграть любые выборы в Красноярске. Народ любит Быкова, и в Кремле это многим не нравится. Неудивительно, что Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень уголовных статей, с которыми запрещено участие в выборах. Теперь даже фигуранты «Московского дела», привлекавшиеся за участие в митингах, лишены избирательного права. В условиях стремительного падения рейтинга власти людей все больше привлекают авторитетные лидеры, имеющие гораздо меньше грехов, чем нынешняя политическая верхушка.

Какого развития экономики ждёт Владимир Путин при подобном поведении своих опричников? Неужели наш президент абсолютно ослеп и не видит ужасов авторитарного полицейского государства?

Доктор исторических наук Валерий Соловей сказал: - В психическом состоянии мы приближаемся к русскому обществу рубежа 1916-1917 годов. Пришло время для разрядки. Я могу с уверенностью сказать, что эта разрядка непременной придет, уже не удастся ситуацию дезавуировать.

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