Валерий Авдерин: Страна-сирота
Высшее руководство России с утра до вечера занимается ситуацией в Америке, Украине, Сирии, Венесуэле... Поэтому на собственную страну у него не остаётся ни сил, ни времени, ни денег. В России хронически не хватает денег даже на копеечные марлевые маски для врачей. Зато есть миллиарды долларов на ещё одну войнушку. В Ливии. Где за одних местных бандитов против других местных бандитов воюет уже полторы тысячи россиян. При том, что за других местных бандитов воюет пара тысяч турок. Как и в Сирии, Путин здесь меряется с Эрдоганом некоторыми частями тела. У Эрдогана длиннее, турки побеждают. И вся эта демонстрация молодецкой удали - за счёт налогоплательщиков, которым из-за пандемии скоро не на что будет купить хлеба.
Никому не нужная, забытая и заброшенная даже собственным руководством, страна.