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26 мая 14:59
Андрей Милованов: Обжалуем штраф по ч. 4 ст. 3.18.1 с камеры
Милованов Андрей

Юрист

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Андрей Милованов: Обжалуем штраф по ч. 4 ст. 3.18.1 с камеры

Образец жалобы

Андрей Милованов: Обжалуем штраф по ч. 4 ст. 3.18.1 с камеры

Московские камеры нещадно штрафуют автомобилистов за нарушение самоизоляции. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) пачками выписывает постановления со штрафами по 5000 рублей.

И зачастую эти штрафы с камер, мягко говоря, не справедливые. Хотя "несправедливые" это очень мягко говоря - просятся гораздо более жесткие выражения.

С начала майских праздников мне от читателей приходило много постановлений по ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП Москвы. Кому-то один штраф на 5000 прилетел, кому-то аж 4 штрафа пришло. Мы их естественно обжаловали.

И раз уж это беззаконие со штрафами приобрело такой массовый характер, не могу не выложить образец жалобы для обжалования и отмены штрафов с камер МАДИ по ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП Москвы.

Ссылка на жалобу для скачивания будет в конце заметки, как полагается.

А пока о порядке обжалования.

Инструкция с мос.ру. Оговорюсь, доверия приведенной выше инструкции с мос.ру у меня не много. Поэтому предлагаю действовать в соответствии с КоАП РФ.

Не пропустите срок подачи жалобы - 10 дней

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления (ст. 30.3 КоАП РФ).

В случае пропуска срока на подачу жалобы к ней необходимо прикладывать ходатайство о восстановлении срока с указанием уважительных причин пропуска срока. И срок подачи жалобы по такому ходатайству может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.

!!! Сохраняйте почтовый конверт, в котором вам по почте пришла копия постановления. По штемпелям на конверте можно установить даты, когда постановление было вам отправлено и когда было вами получено!!!

Куда направлять жалобу?

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

Так как МАДИ это не суд, у нас есть небольшая свобода выбора того органа, которому мы можем направить жалобу.

Постановление, вынесенное должностным лицом, может быть обжаловано - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела.

Поэтому наше постановление мы можем обжаловать в МАДИ или в районный суд.

Куда лучше: суд или МАДИ?

Я за то, чтобы начать с МАДИ.

Во-первых, срок рассмотрения жалобы в МАДИ меньше, чем в суде. Через 10 дней постановление вполне возможно отменят, и не придется ходить в суд.

Во-вторых, в случае, если МАДИ по вашей жалобе не отменит постановление, вы сможете обжаловать его в суд. А вот если сразу в суд направить жалобу, то придется судиться.

В-третьих, есть хорошая традиция - макать кота мордой в то место, где он нашкодил. МАДИ не похожа на милого котика, но уж точно не будет лишним заставить их взглянуть на их нарушения и на нормы российского права, которые они должны были соблюдать.

К тому же, если вы вначале обжаловали постановление в МАДИ, а потом в суд, будет возможность судебные расходы взыскать.

Как направлять жалобу?

Для начала скачали жалобу по ссылке в конце заметки. Отредактировали её под себя (ФИО, адрес, фактические обстоятельства).

Распечатали подготовленную жалобу. Подписали её.

Если обжалуете постановление в МАДИ, то жалобу без приложений (если пропущен срок обжалования, прикладываете ходатайство о восстановлении срока) отправляете заказным письмом непосредственно в МАДИ. Почтовую квитанцию с номером РПО для отслеживания сохраняйте - это подтверждение факта направления жалобы. Можно не просто заказным, а ценным с описью вложения отправить (в таком случае сохраняйте и опись).

Лично в МАДИ жалобу нынче не подашь. У них самоизоляция.

Дополнительно жалобу можно подать через соответствующую форму в разделе «Услуги» на mos.ru или на портале «Автокод». Но, как я уже говорил, доверия порталам московской администрации у меня нет, поэтому жалобу лучше направить заказным или ценным письмом (а через порталы просто продублировать).

Если решили сразу обжаловать в суд, то к жалобе обязательно прикладываем копию обжалуемого постановления об административном правонарушении (в приложениях к жалобе не забудьте указать). Не лишним будет и копию почтового конверта приложить.

Госпошлину платить не нужно.

Направить жалобу можно почтой (заказным или ценным письмом). Можно подать лично через канцелярию соответствующего суда (если они уже начали прием жалоб и исков).

В какой суд подавать жалобу?

С одной стороны, если мы обжалуем постановление МАДИ, которая находится по адресу г. Москва, ул. Каланчевская, д. 49, то жалобу надо подавать в Мещанский районный суд города Москвы - по месту рассмотрения дела об административном правонарушении.

Но если бы это было так, судьи Мещанского суда вначале повесились бы от наплыва жалоб, а потом четвертовали бы саму МАДИ, которая их этими жалобами закидала.

С учетом положений КоАП РФ о месте рассмотрения дела и разъяснений Верховного Суда РФ жалобу на постановление МАДИ в данном случае следует подавать в суд по месту совершения административного правонарушения, а не по месту нахождения МАДИ.

Поэтому в постановлении находим указание на место совершения правонарушения (там указано место расположения камеры).

Этот адрес указываем на странице Мосгорсуда, помогающей определить подсудность: Территориальная подсудность.

Получаем наименование и адрес районного суда, который и рассматривает дела об административных правонарушениях по этому адресу.

Собственно, образец жалобы:

Жалоба для направления в МАДИ

Жалоба для направления в суд

***

К вопросу о благодарности. Я помогаю обжаловать эти штрафы, потому что сама репрессивная система московских штрафов мне кажется дикой, несправедливой и противозаконной. Я не хочу, чтобы это вошло в норму, чтобы это стало обычной практикой. Я не хочу, чтобы мы вновь покорно проглотили очередную систему поборов. Поэтому я прошу: "Обжалуйте!"

Лучшей формой благодарности будет - повальная отмена всех этих штрафов. Если вы отмените свой штраф, я буду рад.

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