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26 мая 02:18
Ольга Лисицына: Сдала днем анализ на антитела к COVID19 и к вечеру оказалась в розыске
Синицына Ольга

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Ольга Лисицына: Сдала днем анализ на антитела к COVID19 и к вечеру оказалась в розыске

Ольга Лисицына: Сдала днем анализ на антитела к COVID19 и к вечеру оказалась в розыске

Многие мои друзья знают, я в глубокой и большой группе риска и мне нельзя болеть короновирусом. С 16 марта я работаю удаленно, а с 5 мая я вообще перестала выходить из квартиры и даже на дачу больше не езжу. Муж и дочка тоже не выходят. Мы ничем не болеем, я в последний раз болела в январе. Все заказываем строго онлайн с безконтактной доставкой и протираем гелем с 70% спирта. То есть тотальный контроль из возможных. И вот мне пришло в выходные приглашение сдать бесплатный анализ в поликлинике на антитела к Covid19. Я очень захотела сдать, вдруг у меня найдутся антитела (непонятно откуда) и я смогу немного выдохнуть).

Error Error Error!!!

И вот я одела респиратор, очки, поехала в поликлинику, обливаясь каждые 5 минут санитайзером. Все были очень милы, я все сдала и уехала домой спокойная. Результат надо было ждать на mos.ru в электронной карте через 7 дней. И в тот же вечер звонок – в 21:30 в воскресенье! Интеллигентная женщина сообщает, что анализ положительный, уточняет адрес и говорит ждать – ко мне ПРИЕДУТ. Нас с Петей очень смутило, что звонок из госструктуры в 21:30 в воскресенье. Гуглим номер – там про этот номер комментарии, что это мошенники. И есть статьи и сюжеты про такое – людям звонят, что анализ положительный, а потом приходят домой «врачи» и крадут вещи. Стали мы ждать этих мошенников) И вот сегодня днем они пришли! Петр вышел к ним, попросил удостоверения и начал звонить сам в поликлинику. Пока он звонил, на нас вылились гОвна. Что врачи впервые видят такое хамство, что никто их еще не просил вести прием у лифтов в коридоре и не пускал в квартиру, что это дикое неуважение и они очень хотят просто уйти сейчас и вообще на грани увольнения. Одна все время вызывала лифт, вторая ее останавливала. В процессе скандала Петр дозвонился до поликлиники и выяснил, что ВРАЧИ НАСТОЯЩИЕ – инфекционист и медсестра местной поликлиники! И что мне реально звонили вчера из госструктуры. А почему номер значится как мошенники – никто не знает… В итоге я перед ними извинилась, все объяснила, и началось самое интересное.

Они не видели мой анализ! И я его не видела!

Я просто высветилась красным в базе розыска Роспотребнадзора, и бригада была обязана выехать. А теперь самый прикол. Врач сказала, что сейчас очень много ложно-положительных анализов. Что это значит – если в анализе только иммуноглобулин М и он маленький (меньше 5), то с точки зрения инфекционистов это точно погрешность анализа. Но Роспотребнадзор воспринимает любой результат больше единицы как положительный и объявляет в розыск! Хотя при таком результате это не является подтверждением реального наличия антител. Напомню, я свой анализ не видела и приехавшие врачи тоже! Вот если там большая М-ка (больше 5-ти) или есть и М и G, то это оно! Как проверить, если у вас маленькая М-ка, ложно это или нет – подождать 2 недели и сдать еще раз – должен появиться иммуноглобулин G. Если он не появится – это была погрешность. Врачи сказали эта система – это полный ужас, потому что очень много таких ложно-положительных результатов. Какой у меня титр – никто не знает! И они очень рекомендовали не сдавать в поликлинике этот анализ! Почему – рассказываю. Меня обязали подписать договор, что я не могу выходить из дома, обязана прямо сейчас поставить приложение Социальный мониторинг и отчитываться ему постоянно и делать фото, что я дома. Как вы знаете, оно глючит и людям приходят огромные штрафы. Если бы я не подписала этот документ, врачи бы приехали еще 3 раза, а потом бы приехала полиция. Потому что мой отказ – это уже уголовная ответственность. И это при том, что я не знаю свой результат и какие там титры! А Роспотребнадзор объявляет розыск при малейшей М-ке! А она ничего не значит! Я была бы рада, если, когда я получу анализ, там будет G или М больше 5 и G, значит антитела есть. Но если там окажется мелкая М-ка то меня повязали ни за что. Ждем неделю.

Не сдавайте антитела в поликлинике! Ни один инфекционист не сочтет М меньше 5 за положительный результат. Это все нам рассказали сами приехавшие врачи, которых мы не пустили в квартиру)

UPD: Я достала референсные значения, на которые ориентируется система – прикладываю фото (поделился человек, сдававший таким же образом, и ему уже пришел результат). Все, что равно или больше единицы – положительное. Но сами инфекционисты говорят, что все, что до 5-ти – это погрешность. Очень хочу увидеть свой анализ. То есть если там 1, то по сути антител нет с точки зрения врачей. А с точки зрения системы человек попадает в положительные.

UPD2: Все приняло неожиданный охват, поэтому еще раз основная мысль – система в моем личном случае сработала вот так. Поэтому, если вы хотите сдать анализ чисто для себя, вас могут загрести просто с ничего особо не значащей М-кой «единичкой» (это пример, свой результат я не видела, он пока не появился на Mos.ru.) Но эта условная единичка – не «сомнительный анализ», и вам не предложат пересдать. Просто к вам приедут с бумагами. Правильно это или нет, я не понимаю. С точки зрения эпидемии вроде логично, с точки зрения прав человека не уверена, но я не эксперт, просто поделилась опытом. Мои эмоции – я просто очень сильно удивилась. Мазок, кстати, у меня взяли сегодня у лифтов, посмотрим…

Источник - facebook(Ольга Синицина)

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