Шесть лет на грани отставки
Когда утонет министр Колокольцев или мастер-класс служебного долголетия от главы МВД
21 мая 2012 года — Владимир Колокольцев был назначен министром внутренних дел. А уже с 2014 года СМИ с завидной регулярностью стали писать о его скорой отставке. Но глава МВД, судя по всему, оказался непотопляемым, несмотря на коррупционные скандалы в его ведомстве, растущее недовольство сотрудников полиции и плохую репутацию ведомства среди гражданского населения. Из каких скандалов Колокольцев выходил без потерь, вспоминаем из материла ПАСМИ.
Сохранил кресло
15 января 2020 года правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин. Кабинет министров обновился почти наполовину, но глава МВД Владимир Колокольцев сумел сохранить свой пост. Для многих это стало неожиданностью, если учесть скандалы, сотрясающие МВД в последнее время.
Самым громким из них стало дело Ивана Голунова. История с задержанием журналиста по наркотической статье и его освобождением после широкого общественного резонанса обернулась потерей должностей для целого ряда подчиненных Колокольцева: 13 июня президент России Владимир Путин по представлению министра уволил начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.
Затем свой пост покинул начальник пресс-службы столичного управления МВД Юрий Титов — он был уличен в публикации ложных фотографий, дискредитирующих Голунова. Пятеро теперь уже бывших сотрудников полиции стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий с превышением тяжких последствий.
Следует отметить, что буквально следующий день после отставки правительства по репутации Колокольцева был нанесен еще один серьезный удар — по подозрению в получении взятки в 25 млн рублей был задержан глава МВД Коми Виктор Половников. Тем не менее, министр внутренних дел свой пост в правительстве сохранил.
Устранил конкурента
Впрочем, практически сразу стала поступать информация, что сохранил он министерский пост ненадолго. Как сообщали источники ПАСМИ, в Кремле продолжились поиски кандидата на замену Колокольцеву. Одним из них стал заместитель министра, руководитель Следственного департамента МВД Александр Романов. 20 февраля 2020 года Владимир Путин присвоил ему звание генерал-полковник юстиции.
Но все пошло не так, причем для Романова, а не для Колокольцева. 2 апреля задерживают двух заместителей главы СД МВД — Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также следователя Александра Брянцева.
Постановление о возбуждении уголовного дела по статье “Злоупотребление должностными полномочиями” подписывает лично глава СКР Александр Бастрыкин. По версии следствия, обвиняемые в корыстных целях способствовали смягчению меры пресечения фигуранту дела о мошенничестве Альберту Худояну и снятию ареста с трех участков земли, в хищении которых обвиняли предпринимателя, общей стоимостью 2,2 млрд рублей.
Ряд СМИ в своих статьях об этом деле активно начал использовать формулировку “Романова ввели в заблуждение”, но главе Следственного департамента это не помогло: президент своим указом лишил генерала должности, а затем Колокольцев уволил его из органов в связи с грубым нарушением дисциплины.
Пятно на репутации
Все это можно было бы записать в актив Владимиру Колокольцеву как борцу с коррупцией в рядах полиции, но есть один нюанс — министр сам замешан в деле Худояна. По данным источника ПАСМИ, сугубо хозяйственный спор бизнесмена с миллиардером Сергеем Говядиным был переведен в уголовную плоскость не без вмешательства Колокольцева.
Как рассказывал собеседник редакции, Сергей Говядин организовал уголовное преследование Альберта Худояна, выйдя на главу МВД через начальника его аппарата Александра Николаева, который давно давно оказывал миллиардеру покровительство. А Худоян, в свою очередь, через питерских силовиков вышел на Романова.
Так что, Колокольцев, хоть и устранил конкурента, но и сам понес весомые репутационные потери.
Заткнул рот
Не меньшие удары по репутации министра и его ведомства наносил основатель популярного паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов.
Но и эту угрозу удалось нейтрализовать — в начале мая бывший сотрудник органов внутренних дел и жесткий критик полицейского начальства был арестован по обвинению в вымогательстве 300 тыс. рублей за отказ публиковать фото весьма личного характера.
В этом обвинении есть целый ряд нестыковок. Во-первых незадолго до ареста Воронцов сообщал СМИ, что ему предлагали деньги за непубликацию более серьезного компромата, касающегося сына начальника главного управления МВД Московской области Виктора Паукова.
Во-вторых, инициатор уголовного дела написал заявление спустя три года после публикации интимных фото, хотя мог рассказать об этих фактах в суде, где оспаривал свое увольнение из полиции.
Похоже, что написать заявление данного человека просто уговорили. Кто — наверняка сказать трудно, но, по данным источника ПАСМИ, создание положительного образа полиции в медиа стало одним из условий сохранения поста министра за Владимиром Колокольцевым, а публикации Воронцова в этот образ никак не вписывались.
Взгляд изнутри
Правда, от того, что Воронцов не будет публиковать критические материалы, ситуация в МВД вряд ли улучшится. Главной проблемой сотрудники органов внутренних дел считают кадровую — людей катастрофически не хватает, а квалификация тех, что есть, оставляет желать лучшего.
Так, по данным действующего сотрудника ГУЭБиПК, с 2011 года численность управления сократили почти в три раза, причем именно за счет оперов. Штат же административного персонала, напротив вырос, и в те же три раза увеличилось количество пресловутых “палок”, о которых не раз писал Воронцов.
“Подразделение испытывает кадровый голод, некомплект более 10%, постоянная текучка кадров, набирают чуть ли не по объявлению. Средний возраст сотрудника ГУЭБиПК 35-40 лет, дольше там практически никто не задерживается”, — рассказал полицейский в интервью ПАСМИ.
При этом он отметил, что Владимир Колокольцев сейчас заботится только о своей репутации — “после событий, когда разгромили ГУЭБиПК, он полностью отстранился от подразделения и от работы по противодействию коррупции”.
Примерно о том же в беседе с изданием говорил и сотрудник Следственного департамента МВД: “Нагрузка на центральный аппарат сейчас очень большая. Даже у одного следователя бывает по шесть дел, что для уровня центрального аппарата очень много. Качество страдает очень сильно”.
Собеседник редакции привел весьма интересные данные: по его мнению, лишь 20% следователей департамента не возьмут взятку ни при каких условиях, еще 75% сами не вымогают, но от заманчивых предложений не отказываются, а еще 5% поставили мздоимство на поток.
При нечеловеческой нагрузке зарплаты даже в центральном аппарате не очень велики — оба сотрудника называли цифры 70-90 тыс. рублей, так что нехватке квалифицированных кадров и желанию некоторых полицейских “подзаработать” удивляться не приходится.
Снизу и сверху
Невысоко оценивает эффективность работы Владимира Колокольцева и общество. Согласно опросу ПАСМИ, 77% из более 21 тыс. проголосовавших считает, что министр не справляется со своими обязанностями. Противоположного мнения придерживается 14%, 9% ответить затруднились.
Не очень довольны Колокольцевым и высшие власти России. Причины, судя по всему, и у руководства страны, и у ее граждан одинаковые — практически нулевые показатели ведомства в борьбе с коррупцией на фоне частых коррупционных скандалов в самом ведомстве.
Кстати, еще при назначении Колокольцева на пост главы МВД его называли проходным министром — якобы он должен был привести в порядок МВД, оставленное ему скандально известным Рашидом Нургалиевым, и в более или менее приглядном виде передать ведомство преемнику.
Но передача эстафеты затянулась. Отставку Колокольцеву прочили в 2014 году — после разгрома ГУЭБиПК, прочили в 2016 — после разоблачения полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко. В 2018 году источник издания сообщал об уходе министра как о деле практически решенном, назывался даже его преемник — губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Но и сейчас, два года спустя полицией руководит все тот же — жестко критикуемый, но непотопляемый — министр Колокольцев. Впрочем, как заверили источники в администрации президента, вопрос об отставке главы МВД по-прежнему актуален, просто поставлен на паузу из-за эпидемии коронавируса.