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25 мая 01:12
Алексей Рощин: Две Акелы. Кто промахнулся?
Рощин Алексей

Социальный психолог

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Алексей Рощин: Две Акелы. Кто промахнулся?

Алексей Рощин: Две Акелы. Кто промахнулся?

Вообще занятно закручивается: похоже, возникает чуть ли не первая за бог знает сколько времени ПУБЛИЧНАЯ «запутка» на самом верхнем уровне российского политического Олимпа. Речь, конечно, о прямом противоречии в подходах между презом и московским мэром по поводу ковида. Собственно, уже пару недель как стали видны некоторые искры (невиданное дело!) в доселе наглухо закрытом «высшем эшелоне» - с того момента, как 10 мая Собянин «продлил самоизоляцию в Москве», а 11 мая Путин вдруг вылез из бункера и, как бы не замечая оленеводческую «инициативу», объявил, что отменяет режим «нерабочих дней».

Но потом еще круче вышло - потому что одновременно: Путин выступил с заявлением, что «эпидемия идет на спад», и тут же Собянин - что «режим самоизоляции нельзя отменять». Уже становится интересно - доколе официозная пресса в РФ сможет и дальше «не замечать» прямых расхождений в позициях двух высокопоставленных чиновников? Пока-то, понятно, все там испуганно прижали уши и усиленно делают вид, что «нас здесь не стояло» - поскольку черт знает, как это комментировать. Если следуют одно за другим два противоположных по смыслу утверждения (и не первый раз!) - нельзя ведь согласиться сразу с обоими!

И даже не потому, что в этом случае публика сочтет тебя дураком; нет, на публику-то как раз плевать, публика - дура, она и не то хавала и не подавилась; тут опасность серьезнее. Согласишься ты верноподданно с обоими - а из них кто-то в конце концов победит! Да и спросит потом - а-аа, так ты, смерд, с моим оппонентом, врагом народа и подлым изменником, СОГЛАШАЛСЯ??

То есть с ОБОИМИ соглашаться нельзя, раз уж пошла такая пьянка; надо СЕЙЧАС уже точно угадать, чья в конечном итоге возьмет - путинская или собянинская! «Эпидемия на спад» - или «карантин форева»?! Чет или нечет? Представляете, в каком дико сложном положении нынче лизоблюды всех мастей, все эти бесчисленные «эксперты», «аналитики» и «пресс-секретари»? А также боссы, стоящие за ними? Им ведь тоже надо определяться - ставка больше, чем жизнь, ставка - КАРЬЕРА!

Прямо изнемогаю от сочувствия беднягам. Особенно учитывая, что сам выбор - из разряда «отворотясь не насмотришься». Путин или Собянин. Безумный робот или старый трусливый прохиндей? Да тут голову сломаешь.

Конечно, какие-нибудь туповатые служаки старой закалки, скажут, что твой прапорщик – «Че тут думать...» и т.д., то есть - что ставить, мол, надо однозначно на Путина, потому что он и по званию выше, и по должности, и вообще, как считается, «царь». А Собянин, мол, даже не министр, а вообще всего лишь столичный боярин.

Но! Тут, возможно, все не так просто. Надо ведь еще учитывать, что, во-первых - обстоятельства экстраординарные, в кои-то веки совершенно непонятная буча имеет место не в одной нашей богоспасаемой РФ, а сразу во всем мире, и, видно по всему, пришли в движение силы поистине тектонические, на фоне которых вся Россия с нашими 2% мирового ВВП - не более чем песчинка. И если брать такой масштаб - тогда можно заметить, что бедовый Пути-Пут, видимо, окончательно одуревший от сидения в бункере незнамо где и с кем, действует весьма рискованно: фактически он попер против мирового мейнстрима. В мире ведь как - всем положено сидеть-бояться страшного коронавируса, каждый день смиренно публиковать отчеты о заразившихся и ждать Армагеддона. И тут вдруг наш - вишь ты! "Нам удалось срезать пик коронавируса". НЕ ПОТОРОПИЛСЯ ЛИ КОРМИЛЕЦ?

На этом фоне московский унтер Пришибеев с его монотонным «Не пущать!» смотрится, безусловно, куда более уныло - но при этом куда более «в струе». А «струя» в нынешние времена - оно, возможно, даже поважнее, чем российский през со всеми его регалиями.

Думается, окружение мосмэра на это и делает расчет - не зря же он так осмелел. На пресловутое "заграница нам поможет".

Вы спросите - а где же в этом спектакле место публике? Простым, так сказать, москвичам и гостям из остальной России? Ответ стандартный - место публики в зале: смотреть на то, что вытворяют «акторы», смеяться и ужасаться. Ни за кого не болеть - болеть там, признаться, не за кого. Да и незачем.

Печальное известие есть, одно: попкорн заканчивается. В наличии для почтеннейшей публики - только нечто на букву Х. Да и то - без соли.

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