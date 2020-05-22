Петр Селинов: Святитель Николай, останавливающий меч
Православные христиане 22 мая отмечают день перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар (1087). Святитель Николай – один из самых почитаемых и любимых во всем мире святых. С молитвами к нему обращаются верующие и неверующие, православные и католики, даже мусульмане и буддисты почитают его. Паломники, желающие поклониться святителю Николаю, стремятся посетить два места на планете – турецкий город Демре (почти тысячу лет назад в этих местах находился ликийский город Миры, где епископом на протяжении сорока лет был святитель Николай) и итальянский город Бари (Бар), где сегодня в базилике святого Николая находится гробница с его мощами. «Монастырский вестник» решил отметить дату перенесения мощей святителя рассказом о знаменитой картине великого русского художника Ильи Репина «Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных», которая была написана по заказу игумении Николаевского женского монастыря в селе Стрелечье Харьковского уезда. Промыслительно шедевр вдохновил двух российских императоров создать Русский Музей в Санкт-Петербурге.
...Это в советские времена Илью Репина представляли как «идеологически правильного художника», борца с социальной несправедливостью и своего рода «буревестника соцреализма». Потому-то широкой публике преподносили исключительно такие картины, как «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Запорожцы…». Коммунистические идеологи, рассказывая о Репине, всячески избегали касаться его произведений на религиозные темы. Хотя тема веры была очень близка художнику, и он много сил и времени посвятил написанию полотен с христианскими сюжетами.
К религиозной живописи Илья Ефимович Репин обратился еще во время учебы в Академии художеств, а создав на последнем курсе знаменитое полотно «Иисус воскрешает дочь Иаира», получил за него Большую золотую медаль и право шесть лет путешествовать по Европе и учиться там за счет Академии художеств. Позже, на протяжении многих лет Репин будет постоянно возвращаться к новозаветной истории. Так появятся его картины: «Тайная вечеря», «Христос», «Голгофа», «Рождество Христово», «Богоматерь с Младенцем», «Моление о Чаше», а также «Монахиня», «Крестный ход в Курской губернии» и десятки других живописных и графических работ на евангельские и церковные сюжеты (к сожалению, многие из них сегодня считаются утраченными).
Особое место в этом списке занимает великолепное полотно «Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных». Тем более, что с этим названием существуют не одно, а три произведения Репина.
«… И осужденных освободил от их оков»
Прежде чем рассказывать историю написания картины, надо вспомнить эпизод из жития святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, послуживший основой для шедевра.
Перенесемся мысленно на 17 столетий назад, в IV век от Рождества Христова, в древний город Миры, столицу некогда знаменитого государства Ликия. На месте древней Ликии теперь уже, правда, находилась Ликийская провинция, входившая в состав Римской империи. Власть в Риме в описываемый период принадлежала императору Константину Великому, остановившему страшные гонения на христиан, и провозгласившему христианство основной религией Римской империи.
В Мирах уже почти 40 лет возглавлял архиепископскую кафедру почитаемый и любимый жителями города святитель Николай, при жизни называемый святым. Жизнь и деяния святителя Николая исследователи восстанавливали по древним греческим источникам. В самых ранних редакциях этих рукописей, которые были написаны вскоре после блаженной кончины святителя Николая (в IV веке) и сегодня хранятся лишь в библиотеках Оксфорда и Вены, рассказывается о событии, получившем название «Деяние о стратилатах» (стратилатами называли римских военачальников).
...Однажды (вероятно, эта история произошла между 334 и 335 годами) император Константин послал своих воинов усмирить мятеж вестготского племени тайфалов. Во время плавания, из-за шторма, корабли с солдатами были вынуждены укрыться в Андриакской гавани, находившейся в четырех километрах от Мир. Пережидая шторм, солдаты сошли на берег в местечке Плакомат и там, на рынке, между воинами и местными жителями вспыхнула ссора, которая переросла в побоище.
Архиепископу Николаю сообщили о происшествии на рынке, и он поспешил в Плакомат. Пользовавшийся большим уважением святитель остановил сражение. Он попросил предводителей воинов – стратилатов Непотиана, Урса и Ерпилиона успокоить своих солдат, а после пригласил военачальников к себе в гости. Пока он дружески с ними беседовал, прибежали взволнованные жители города, которые рассказали, что местный правитель Евстафий приказал казнить трех ни в чем не повинных жителей. «Их уже повели на казнь, – перебивая друг друга, взволнованно кричали гонцы, – Евстафия подкупили завистники этих людей. Они решили таким способом от них избавиться. И Евстафий торопится совершить злодеяние…»
Архиепископ Николай немедленно отправился к месту казни, но ему на тот момент было больше 70 лет, и он боялся не поспеть. Тогда стратилаты предложили послать двух солдат, дабы задержать казнь до прихода архиепископа. «Дайте кого-нибудь в проводники, – сказали римские военачальники жителям Мир, – кто покажет дорогу, и мы пошлем двух солдат из нашей свиты, чтобы они удержали палачей до нашего прихода».
Картина Ильи Репина «Николай Мирликийский избавляет от смерти трёх невинно осуждённых»Картина Ильи Репина «Николай Мирликийский избавляет от смерти трёх невинно осуждённых»
Посланные воины подоспели вовремя и приостановили казнь, а вслед за ними вместе с сопровождавшими его стратилатами прибыл архиепископ Николай. Святитель бесстрашно вырвал меч из рук палача и разрезал веревки, которыми были связаны невинно осужденные.
Знаменитый византийский писатель преподобный Симеон Метафраст в своем труде «Жизнь и деяния святого отца нашего Николая Чудотворца» так описывает момент спасения святителем Николаем трех жителей Мир: «Когда святой это увидел и обратил взор на печальное зрелище, то, уравновесив суровость мягкостью, не сказал ни дерзкого, ни резкого слова, но и не выказал никакой опаски или робости; сколько доставало сил он побежал к палачу, смело выхватил из его рук меч, и, ничего не страшась, бросил на землю, и осужденных освободил от их оков. Никто не воспрепятствовал его самовластному поступку… »
Шедевр, написанный по просьбе игумении
Пути Господни неисповедимы, и неизвестно, написал ли бы Илья Репин свою знаменитую картину, если бы… не его двоюродная сестра по отцу – Эмилия (которую сам художник почему-то называл Олимпиадой). В свое время Эмилия приняла монашеский постриг с именем Евпраксия и жила в Николаевском женском монастыре в селе Стрелечье Харьковского уезда.
Илья Репин очень любил сестру, много помогал ей и периодически навещал ее в монашеской обители. И вот, в очередной приезд художника, мать Евпраксия передала Репину просьбу игумении – написать для обители икону или картину на тему «Святитель Николай, останавливающий казнь».
Вот как об этом вспоминал близкий друг Репина, писатель и историк Дмитрий Яворницкий в своем «Диалоге с Репиным»:
– Кто это вам внушил писать такую картину?
– А вы знаете женский Николаевский монастырь в селе Стрелечьем, Харьковского уезда?
– Даже и был в нем.
– Так вот, там монахиней моя двоюродная сестра. Я как-то поехал навестить ее, а игумения, узнав о том, и подошла ко мне: “Напишите, дорогой наш земляк, нам маленькую иконку нашего патрона, святителя Николая Чудотворца!” Я ей пообещал, а приехав в Петербург, вместо иконы написал целую картину...»
Илья Репин начал писать картину в 1884 году, а закончил спустя 4 года – в 1888-м. Художник, который, по воспоминаниям современников, бывало, писал великолепные полотна за 1-2 дня, в этот раз не торопился. Он много думал, просматривал различные материалы о святителе Николае; отправляясь в Европу, заехал в Бари, чтобы там найти дополнительный источник для вдохновения. Своему близкому другу, критику Владимиру Стасову он пишет в письме: «Не забудьте, пожалуйста, если что попадется о Николае Чудотворце, отложить для меня. Это я пообещал в один захолустный женский монастырь на моей родине, написать им образ в церковь».
Наконец, Репин приступает к работе…
Портрет худрожника Ильи Репина, написанный его другом художниковм Василием ПоленовымПортрет худрожника Ильи Репина, написанный его другом художниковм Василием Поленовым
Поначалу художник собирался написать небольшую икону, поэтому он делает карандашный набросок в иконописном стиле. Но постепенно тема его настолько увлекает, что он пишет большую картину маслом – настоящий шедевр. В этом сюжете для Ильи Репина в единое целое соединились вера и философия, вопросы гуманизма и этики. Вслед за Львом Толстым, с которым художник был дружен и часто навещал его в Ясной Поляне, Репин выступает против смертной казни. И эту идею он тоже хочет отразить на холсте.
На примере святителя Николая живописец стремился показать настоящую христианскую любовь, которая побуждает бросить вызов темной и свирепой силе. По сути это ответ на вопрос: «Способен ли один мужественный человек, выступивший против произвола продажных властителей, остановить занесенный меч палача?» Неудивительно, что позже многие посетители выставки, увидев картину, обвиняли Репина в том, что он поставил Церковь выше государственной власти.
...На полотне мы видим шесть главных фигур. Вот сам архиепископ Николай – спокойный, уверенный в своих действиях. Даже не глядя в лицо палачу, он одной рукой бесстрашно останавливает меч, приготовленный для удара, другой – отстраняет палача в сторону. А тот словно застыл, пораженный одним лишь грозным видом святого.
Из-за плеча святителя Николая выглядывает лукавый и продажный правитель Евстафий. У него на лице гамма чувств: он и сожалеет, что святитель поспел к сроку и остановил казнь, и как бы желает намекнуть, что в этом нет его вины, он выполняет лишь свой долг правителя, и, возможно, уже готов предложить новую сделку.
Интересны и образы невинно осужденных. Стоящий на коленях, не ведая того, что происходит у него за спиной, уже примирился со смертью и покорно склонил голову, ожидая удара. В стороне двое других осужденных: старик и юноша. В их глазах мы видим почти безумную радость: еще мгновение назад они приготовились умереть, – и вдруг в их сердцах зародилась надежда на спасение.
Старик, юноша и человек среднего возраста… Считается, что Репин не случайно именно так написал осужденных – художник хотел показать, что насилие и бесправие не имеет временных ограничений, что колесо истории движется по одному и тому же кругу и во все века невинным может угрожать опасность от бездушной или коррумпированной государственной машины.
Илья Репин долго искал образы. Святителя Николая он писал с поэта Аполлона Майкова, палача – с художника Николая Кузнецова. Осужденный мужчина средних лет – писатель Иероним Ясинский, а моделью для юноши в розовой тунике послужил писатель-символист Дмитрий Мережковский.
Картина, создавшая Русский музей
В 1888 году Илья Репин представил картину «Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных» на 17-й выставке «передвижников» в Петербурге. Увидев это полотно, восхищенный император Александр III тут же купил его, заплатив художнику 10 000 рублей.
Как считают историки и искусствоведы, именно приобретя репинский шедевр, Государь решил создать отдельный музей для картин русских художников. Сам он этого сделать не успел, но его желание воплотил в жизнь его сын – последний российский император Николай II. Так, благодаря картине Ильи Репина в Петербурге появился знаменитый Русский музей.
А что же обещание, данное художником игумении Николаевского женского монастыря? Вот как рассказал об этом в своих воспоминаниях Дмитрий Иванович Яворницкий:
«… – Эту картину уже купил на выставке царь, а я ее взял в мастерскую на время, чтобы еще немного пройтись по ней кистью.
– А как же теперь вот разделаетесь с игуменией?
– Напишу другую картину; кстати, исправлю то, в чем меня упрекали критики.
– А в чем они вас упрекали?
– В том, что у меня Николай берет голыми руками острие меча, а натуральнее было бы, если бы он схватил меч за рукоять».
Слово свое Илья Репин сдержал. И написал даже не одну картину, а две! Одно полотно он пожертвовал для выставки в пользу голодающих крестьян, которая проходила в Москве в 1891 году. Эту работу приобрел известный в Киеве меценат сахарозаводчик Федор Терещенко. Впоследствии вся его коллекция попала в Киевский музей русского искусства.
Вариант картины, написанный для Николаевского монастыряВариант картины, написанный для Николаевского монастыря
Написал Репин и обещанную картину для Николаевского женского монастыря, только выглядела она несколько иначе. Когда в 1930 году монастырь был закрыт, все его имущество разобрали местные жители. Картина Репина была обнаружена спрятанной в кладовке квартиры председателя местного совета в селе Липцы. Сегодня она находится в Харьковском художественном музее.
А великолепное полотно «Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных» – по-прежнему в Санкт-Петербурге, в Русском музее, в зале № 34 Михайловского дворца. И этот шедевр, созданный гениальной кистью русского художника Ильи Ефимовича Репина, напоминает нам о том знаменательном событии, когда одна только Церковь Христова в лице святителя Николая выступила против продажного властителя и спасла невинно осужденных от страшной смерти.