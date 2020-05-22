Александр Минкин: Россия в распаде
Эпидемия и экономика — вот два кризиса, о которых все непрерывно говорят. Но у нас есть третий кризис — политический; о нём молчат. А он начался раньше — значит, не был вызван ни эпидемией, ни экономической катастрофой.
Чем вызвана эпидемия? Ответ известен: Китай, вирус. Чем вызван экономический кризис? — эпидемией. А чем был вызван политический?
Внезапно после новогодних каникул со страшной скоростью завертелся механизм: смена правительства! поправки Конституции! Уже весь мир знал: идёт небывалая жуткая эпидемия. Но наша власть занималась другой проблемой, а телевизор успокаивал: эпидемия чепуха, нам не грозит, европейцев не трогает, болеют только азиаты (а то у нас мало азиатов).
Никто тогда, в январе, не понимал, в чём причина спешки. Но и сейчас, спустя почти полгода, никто нам эту торопливость не объяснил («никто» это так из вежливости говорится; объяснить может только один человек, но он не хочет).
Спустя месяц после внезапной смены правительства Путин дал интервью ТАСС и сразу был спрошен об этой внезапности.
ВОПРОС. Кто знал?
ПУТИН. Я знал.
ВОПРОС. А ещё?
ПУТИН. Разве этого недостаточно?
ВОПРОС. А когда вы решение приняли?
ПУТИН. Не скажу.
Звучит ошеломляюще. Так в какой-нибудь стране могли бы сообщить о госперевороте: демократия отброшена, к власти пришёл диктатор. А у нас всем понравились лихие откровенные ответы.
Потом началась спешка с всенародным голосованием за поправку к Конституции. Была назначена дата: чтобы люди радовались, 22 апреля объявили выходным днём. Всё уже было готово, но эпидемия оказалась всё же сильнее. 25 марта прозвучало первое «Обращении к гражданам России».
ПУТИН. Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удаётся пока сдерживать и широкое, и стремительное распространение болезни… Но то, что мы можем и уже делаем, — так это работать профессионально, организованно и на опережение…
«Удаётся сдерживать», «работаем на опережение» — сейчас эти слова стыдно вспоминать. Но даже в такой угрожающий момент он не удержался:
ПУТИН. «Естественно, возникает вопрос и об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, с предварительно определённой датой – 22 апреля. Вы знаете, как серьёзно, насколько серьёзно я к этому отношусь. И конечно, буду просить вас прийти и высказать своё мнение по этому вопросу – принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества».
И опять никто не понимал, зачем это «всенародное голосование», когда уже и Госдума, и Совет Федерации приняли и одобрили; и почему вдруг это «ключевой вопрос для страны и общества», и существует ли наше общество отдельно от нашей страны?
Только что назначена новая дата голосования: 24 июня — День Парада Победы, когда в 1945-м Советская Армия бросала знамёна гитлеровской Германии к подножию Мавзолея. На этот день перенесли и выходной.
Желаемые результаты гарантированы, ибо ради такого случая откровенно уничтожили всю систему выборов: голосовать можно на дому, голосовать можно по интернету, по почте, на каких-то непонятных дополнительных избирательных участках; наблюдателей не будет, да они при такой организации и невозможны. Но если нет контроля — как верить результатам? (Всё равно, как уничтожить термометры и объявить, что все здоровы, у всех 36,6.)
К сожалению, проблема не в том, многие ли поверят в объявленные проценты, а в том, что большинству на это наплевать. Проголосуешь или нет — всё равно тебе будет и выходной, и парад, и салют, и салат.
Люди так равнодушно отнеслись к этим затеям, что власть сразу поняла: главная проблема этого голосования — явка. И так-то мало кто ходит, а тут и карантин, и огород, и отпуск. Началась агитация по телевизору, начались ролики с известными артистами. Они говорили, что если ты любишь русский язык — должен прийти и проголосовать за поправки; если ты чтишь Победу 1945 года — должен прийти и проголосовать за поправки; если ты уважаешь детей, стариков, женщин…
Получается, что если в жизни у тебя есть какие-то ценности и интересы, то ты просто обязан пойти и проголосовать за поправки. А в список поправок в последний момент, внезапно и нагло добавилась поправка, позволяющая Путину править пожизненно. Первая в мире женщина-космонавт с трибуны парламента России предложила обнуление, в это время мимо ехал президент, каким-то образом узнал, заехал в Думу, вышел на трибуну, поддержал предложение… Все эти события так чудесно совпали, что невольно любому приходила в голову мысль, будто это заранее согласовано и отрепетировано.
За 20 лет мы почти смирились с тем, что нам неизвестны планы руководителя страны. Мы (граждане) не можем их отменить, изменить, но хотелось бы знать. А если нам нельзя знать заранее, то хотя бы получать объяснения потом.
ВОПРОС. Кто знал?
ПУТИН. Я знал.
ВОПРОС. А ещё?
ПУТИН. Разве этого недостаточно?
Да, г-н президент, вам достаточно, а нам нет.
Пишем про эпидемию отдельно, про экономику отдельно, про смертность отдельно, про арест генералов (руководящих борьбой с коррупцией) — отдельно. Это ведь и правда интересно: сколько миллиардов нашли у полковника; а ещё интереснее: как долго он их копил; а ещё: как долго об этом «не знали» коллеги по борьбе с коррупцией. Про дефектные аппараты ИВЛ отдельно, про штрафы за неправильный пропуск отдельно…
Но ведь всё это — составные части нашей жизни, нашего мира в границах РФ, нашей цивилизации. Неужели она, эта жизнь, состоит только из негатива? Такого не может быть. Есть и успехи. Вот к президенту России приходит глава Дагестана, где вдруг обнаружилась жуткая смертность врачей и пр. Приходит (на экране), и мы видим его, слышим.
ВАСИЛЬЕВ. Люди зарабатывают, мы создаём ценности, становимся, естественно, богаче. Владимир Владимирович, спасибо Вам большое, что Вы всегда уделяете внимание. Пользуясь случаем, хочу Вас поблагодарить за то Ваше поручение, которое позволило нам существенно увеличить строительство школ, детских садов, яслей. Спасибо Вам большое, без Вашей поддержки это было бы невозможно».
Уважаемые читатели, вы оценили это «пользуясь случаем»? Вы понимаете, каким случаем он пользуется, чтобы сказать президенту «спасибо» за ясли и про то, что народ становится богаче? Как подумаешь: кому он это говорит, в какой момент, о чём…
Но ведь президент его не оборвал. Конечно, спросить «вы в своём уме?» — было бы слишком грубо. Но можно было бы спросить руководителя Дагестана: помнит ли он, что эти его слова слышит весь Дагестан и что тамошний народ будет думать о своём руководителе? Но никакого неудовольствия на лице у президента России не возникло; может, и правда, ясли у нас строят благодаря ему.
***
В романе «Мастер и Маргарита» описан разговор бродяги с губернатором. Бродяга утверждает: «Правду говорить легко и приятно», а губернатора в этот момент охватывает смертельный ужас: перед его глазами встаёт лицо жестокого императора, неизбежная мучительная смерть… Поэтому, с точки зрения губернатора, говорить правду — самоубийство. Он же не знает и не думает (потому что в этот момент он не способен думать), что за минуту слабости его ждёт две тысячи лет чистилища. И спасибо — не ад, и большое спасибо — не вечный.
В ту минуту, когда глава региона даёт отчёт президенту России, он совершенно не думает, как потом выйдет к народу. Увы, новые времена; раньше народ не видел, как ведут себя местные царьки на приёме у генсека. Теперь видит, как могущественный их начальник говорит «спасибо, спасибо, спасибо».
«Уроки истории ничему не учат» — это неправда. Все уроки учат: физика, химия, математика, история… Но ученики разные бывают. Я с юности способен разделить 500 мл жидкости на три равные порции, хотя математика утверждает, что это теоретически совершенно невозможно; на Западе не умеет никто, а у нас — любой мужик.
...Распад страны не происходит мгновенно. Иногда он занимает месяцы, иногда годы. Римская империя распадалась сотни лет, а СССР — если считать от августа 1991, то за 4 месяца, а если считать от объявления гласности, то за 3 года. Но никто ни в 1989-м, ни в 1990-м не знал, что живёт в распадающейся стране.
Всего три недели назад состоялось важнейшее совещание. Участвовали все высшие руководители страны: президент выступил дважды, премьер-министр, правительство, главы регионов. А извлечены ли уроки? Вспомните, что там было решено? Ведь зачем-то это показывали всей стране и по радио передавали, а потом обсуждали телекомментаторы. Если не помните, что сказал Путин, что сказали губернаторы — значит, ничего важного для себя вы не узнали.
А кто-нибудь узнал?
У России есть ядерное оружие, нефть и газ, ФСБ и абсолютно покорное население (оппозиция не в счёт, она измеряется сотыми долями процента). С чего вдруг страна развалится?
У СССР было ядерное оружие, нефть и газ, КГБ и абсолютно покорное население. И вдруг он развалился. Его не скрепляла никакая идея, не скрепляла мораль. Никто не напал и нападать не собирался. Союз погиб от тупости и покорности.
Миллионы членов партии сидели часами на партсобраниях. Один с трибуны мямлит про успехи, проценты, встречный план, моральный кодекс. Остальные спят, никакой дискуссии, никакого обсуждения.
Чтобы обсуждать, спорить, искать решение — нужен мозговой штурм. Он возможен только если: а) участники знают истинное положение; б) говорят о проблемах открыто; в) не боятся, что за неприятную правду их накажут.
Наглядный пример: Чернобыль — тогда честное обсуждение спасло страну и мир от континентальной катастрофы. Но ведь не сразу. Сперва врали стране и миру, губили своих людей. Только, когда нашёлся смельчак… Но это был не аппаратчик, а учёный.
На совещаниях у Путина никто не выдвигает идей, никто не спорит, как сделать лучше. В точности, как на пленумах и съездах КПСС: тупые отчёты, безмолвно сидящие члены, никаких диспутов.
В России кто-то завидует Западу, кто-то ненавидит и презирает его, но и поклонники и противники вряд ли могут представить себе, что губернаторы 50 американских Штатов все покорно сидят на экране перед Трампом и по очереди читают бумажки с сотнями чисел (сколько масок, коек, препаратов, аппаратов), а Трамп слушает, кивает…
Не хотите про Америку? — вот старая патриархальная Швейцария. Кто-нибудь может представить, что все руководители кантонов бессмысленно торчат на экране перед президентом… Ох, а как зовут президента Швейцарии? Это ведь и Лавров сходу не вспомнит.
В больницах с вирусом борются реально, ситуация очень тяжёлая. Чиновники на местах, конечно, пытаются что-то сделать. Но человек, пытаясь исправить ситуацию, не обязательно действует правильно. Случается, разбивается самолёт и выясняется, что это была ошибка пилота. Пилоты не хотели погубить пассажиров, не хотели покончить с собой. Они просто ошиблись и нажимали не те кнопки.
Сегодняшних чиновников 20 лет отбирали не за талант. Их отбирали за покорность, готовность угождать. Вдруг президент им сказал: действуйте сами. А они не умеют. Человек лежал 20 лет в кровати, а потом ему говорят: беги. У него ноги не ходят, у него мышцы атрофировались, он не способен.
Как может человек, у которого нету в голове инициативы, взять инициативу? Это всё равно что сказать дистрофику: вот тебе штанга 300 кг, подними и будешь чемпион мира. Спасибо, не могу. Ни 200, ни 100 кг, вот стакан могу поднять.
Региональные начальники всех уровней пьют. Многие из них — пьют много. Путин возродил СССР в отдельно взятой России. Какое наказание ждёт нашу страну за невыученные уроки истории? В лучшем случае её в третий раз оставят на второй год.