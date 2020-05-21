Меню
В мире
Первым делом миллиарды – а лечение потом
дело ЮКОСа
Вера Челищева
21 мая 16:24

Водкой дело не ограничится

Гаага начала арестовывать российские активы за отъем ЮКОСа

Водкой дело не ограничится
Фото: ЕРА

Как оказалось, Россия не стала обжаловать решение Европейского суда, который в январе 2020 года среди прочего постановил, что экс-глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский и бывший руководитель международного финансового холдинга Group Menatep LTD (GML) Платон Лебедев в рамках второго уголовного дела были осуждены за деяния, которые не являлись преступлением (хищение нефти и легализация). Страсбург 14 января 2020 года тогда признал нарушенной 7 статью Европейской Конвенции («Никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие, которое согласно действовавшему в момент его совершения национальному или международному праву не являлось уголовным преступлением»).

И хотя это решение автоматически влечет за собой отмену приговора, представители России почему-то не обратились в Большую палату ЕСПЧ, чтобы обжаловать его.

Это выглядит странным: казалось бы, решение Страсбурга бьет по репутации всей отечественной государственной машины, включая следователей, силовиков и судей, которые годами пытались доказать пресловутое хищение сотрудниками ЮКОСа нефти у самих себя и легализацию, арестовывали и преследовали людей (и продолжают преследовать, втихаря до сих пор «расследуя» большое материнское дело ЮКОСа), штампуют приговоры в российских судах и засиливают обвинительные сентенции про ЮКОС в головах несознательных телезрителей НТВ, Первого и второго каналов.

То ли Москва не ожидала, что вообще будет признана нарушенной 7-я статья Конвенции (а это действительно большая редкость) и оказалась растеряна, то ли власти так были заняты многолетним и изматывающим разбирательством в Гааге (спор с акционерами ЮКОСа о 50 миллиардов долларов за экспроприацию активов), что забыли о Страсбурге.

По всей видимости, все вместе взятое — ну, и то, что у России в принципе не нашлось правовых оснований оспорить решение Страсбурга. 

Так или иначе, 19 мая 2020 года Страсбург уведомил стороны, что январское решение Европейского суда по второму делу Ходорковского и Лебедева вступило в силу 14 мая 2020 года, — как подчеркивалось, «в полночь», — то есть ровно через 4 месяца после его вынесения. И еще подчеркивалось, что российское правительство так ни разу не предприняло попыток его обжаловать (документ имеется в распоряжении редакции). 

Что это значит? Это значит, что упирать в какой-либо юрисдикции на то, что российские власти были не согласны с решением ЕСПЧ, Минюст уже не сможет.

Если б были не согласны, обжаловали бы. Никто не мешал. 

Что это значит еще? Что Ходорковскому и Лебедеву понадобилось 13 лет (жалобу в Страсбург они подали еще 2007 году), чтобы доказать, что не было ни хищения, ни легализации. 

И еще это значит, что глава Верховного суда Вячеслав Лебедев, который по закону обязан внести представление в Президиум ВС в связи с вновь открывшимися обстоятельствами — решением Страсбурга — теперь находится в некотором тупике. Зацепиться за то, что Москва с решением была не согласна, он, увы, не сможет. Да еще как-то нужно обойти редко признаваемую ЕСПЧ 7-ю статью.

Но есть уверенность: ВС обязательно что-то придумает, как придумывал всегда, в случаях с кейсами ЮКОСа.

В отличие от Страсбурга, в другой точке Европы — Гааге — напор Москвы пока не ослабевает. Там Минюст по-прежнему говорит про преступления ЮКОСа и пытается обжаловать невыгодные решения. Речь о «незаконной приватизации» компании в 90-х (поэтому мол, и не имеют акционеры ЮКОСа право на компенсацию за отобранные активы), «уходе от налогов» и снова о «легализации». Только о хищении нефти — ни слова.

В гаагском кейсе у Минюста нефть ЮКОСа все-таки не похищалась, а продавалась, иначе как можно платить или не платить какие-либо налоги с похищенного? Эта выборочность России в международных спорах с ЮКОСам (когда в одном суде мы говорим про хищение, а в другом про налоги) началась не вчера и не сегодня и получила название «шизофрения в праве».

Впрочем, как и в Европейском суде, точка в деле о «$50 миллиардах» тоже уже поставлена. В феврале этого года Апелляционный суд в Гааге окончательно подтвердил право акционеров ЮКОСа на рекордную сумму компенсации: с учетом начисленных России пеней она составила $57 млрд долларов.

Спор, напомню, длился несколько лет, Москва, не желавшая платить, без конца обжаловала решения в Нидерландских судах. Апелляционный суд в Гааге для Москвы был последним шансом, но и он оказался проигран. 7 мая 2020 года в целях исполнения вердикта суда и обеспечения выплаты компенсации акционерам ЮКОСа гаагский суд наложил арест на активы России за рубежом. Первыми в очереди на арест, как известно, стали знаменитые российские водочные бренды «Столичная» и «Московская». Правообладатель товарных знаков  — российское федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт». 

В общем, дело закончилось прозаично — водкой. Впереди аресты других российских активов (их немало). Может, стоит на этом остановиться, начать договариваться и исполнять решение суда? Но ни в Минюсте, ни на самом верху тему с арестом активов пока как бы не замечают.

На сайте Минюста лишь вторую неделю висит пресс-релиз о том, что 15 мая, через 8 дней после ареста первых российских активов, Москва подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на февральское решение гаагского суда.

Что немного вводит в ступор: решение суда в Гааге окончательное, и Минюст не может этого не понимать, но очевидно делает хорошую мину при плохой игре.

Жаловаться на решение Гааги Москва может, конечно, сколько угодно, хоть всю оставшуюся жизнь, но выплачивать компенсацию за незаконный отъем собственности придется уже сегодня. И дело одной водкой, увы, не ограничится.

По материалам издания Новая Газета

Материалы по теме
Голландские власти наложили арест на водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya по делу ЮКОСа
Российские власти обжаловали вердикт гаагского арбитража о выплате экс-акционерам ЮКОСа 57 млрд долларов
Пожизненно осужденный экс-сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин в третий раз попросил помилования
Сейчас на главной
Главу Чечни госпитализировали в московскую больницу с подозрением на коронавирус
коронавирус
Главу Чечни госпитализировали в московскую больницу с подозрением на коронавирус
Несколько дней назад Рамзан Кадыров пожаловался на недомогание, а спустя несколько дней его состояние ухудшилось. Чеченские врачи посоветовали главе республики обратиться к московским медикам
Сдачу Единого государственного экзамена назначили на 29 июня
образование
Сдачу Единого государственного экзамена назначили на 29 июня
Глава государства заявил, что статистика говорит об устойчивом снижении угрозы эпидемии коронавируса, поэтому ЕГЭ можно проводить по всей стране. Экзамены начнутся с 29 июня
Госдума приняла законопроект о единой базе данных обо всех россиянах
защита персональных данных
Госдума приняла законопроект о единой базе данных обо всех россиянах
Депутаты Государственной думы приняли в окончательном чтении законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, который будет содержать данные обо всех проживающих в России лицах
Власти Краснодарского края продлили карантинные ограничения до 6 июня
карантин
Власти Краснодарского края продлили карантинные ограничения до 6 июня
Глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что такое решение принято с целью недопущения ввоза коронавируса из других регионов и для минимизации угрозы распространения вируса внутри муниципалитетов
Самоизоляция кредиту не помеха
кредиты
Самоизоляция кредиту не помеха
Центробанк и Минкомсвязи на фоне пандемии коронавируса запустили сервис по дистанционному оформлению кредитов, в том числе ипотечных, через портал госуслуг
Трамваи, которых нет - или преступление перед историей
трамваи
Трамваи, которых нет - или преступление перед историей
Все мы знаем, что любая техника, выпущенная до Великой Отечественной – хоть патефон, хоть автомобиль, хоть трамвай – имеет особую историческую ценность
Приключение чемоданчика
Игорь Шувалов
Приключение чемоданчика
Власти Австрии прокомментировали информацию о прилете в страну частного самолета Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, которым пользуется глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Представительница министерства отметила, что лайнер прилетал, чтобы «забрать чемоданы»
Бастрыкин позаботился о пенсионерах
дело ФБК
Бастрыкин позаботился о пенсионерах
Следственные органы решили снять арест с пенсионных счетов матери Алексея Навального и отца директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, которые ранее были заблокированы в рамках дела об «отмывании» в ФБК
Бывший глава Роспотребнадзора призвал открыть летние веранды ресторанов и санатории
режим изоляции
Бывший глава Роспотребнадзора призвал открыть летние веранды ресторанов и санатории
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал власти возобновить работу непродовольственных магазинов
Когда повезло с мамой
доходы чиновников
Когда повезло с мамой
84-летняя мать спикера Госдумы Вячеслава Володина, которая уже имеет в собственности квартиру в элитном доме на Мичуринском проспекте Москвы площадью стоимостью 230 млн рублей, обзавелась двухэтажной квартирой в жилом комплексе «Фьюжн Парк»
Летайте на здоровье
авиакомпании
Летайте на здоровье
В ассоциации IATA предположили, что распространению вируса препятствуют спинки кресел и тот факт, что пассажиры не сидят напротив друг друга. Также роль играют использование воздушных фильтров и циркуляция воздуха сверху вниз
В России с 1 июня откроются санатории, отели с коттеджным размещением и апарт-отели
внутренний туризм
В России с 1 июня откроются санатории, отели с коттеджным размещением и апарт-отели
Российская туристическая отрасль начнет поэтапный выход из карантина. Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что на первом этапе работу возобновят санатории с медицинской лицензией
Корпорацию Apple обвинили в массовой прослушке разговоров пользователей через Siri
Apple
Корпорацию Apple обвинили в массовой прослушке разговоров пользователей через Siri
Том Ле Боньек, который ранее работал с Apple по субподряду, заявил, что американская корпорация продолжает записывать и анализировать разговоры пользователей, нарушая основные права человека
Безработица в России из-за нерабочего месяца выросла на 29%
безработица
Безработица в России из-за нерабочего месяца выросла на 29%
В России за период нерабочих дней, объявленных президентом Владимиром Путиным в связи с пандемией коронавируса, численность безработных граждан увеличилась почти на 30%. Сейчас в стране безработными считаются 1,6 млн человек
Общество
Сергей Собянин спрогнозировал рост смертности от коронавируса в Москве
Градоначальник сообщил, что тяжелобольные находятся в стационарах, в том числе в реанимации, по 2-3 недели, что создает очень большую нагрузку на систему здравоохранения и генерирует высокую смертность
В Мосгорсуд поступил иск о полной блокировке YouTube на территории России
YouTube
В Мосгорсуд поступил иск о полной блокировке YouTube на территории России
В Московский городской суд поступил иск о блокировке видеосервиса YouTube (принадлежит Google) на территории Российской Федерации. Иск подала компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget
«Кому положено умереть - помрут»
коронавирус
«Кому положено умереть - помрут»
Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников в эфире программы Владимира Соловьева «Соловьев Live» заявил, что вирусом COVID-19 «переболеют все», а «кому положено умереть – помрут»
Судья не писатель
диссернет
Судья не писатель
В докладе «Диссернета» сообщается, что в научных работах 12 из 68 судей обнаружены признаки научного подлога. Еще семеро судей в своих диссертациях некорректно заимствовали фрагменты из научных работ коллег