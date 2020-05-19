Николай Кукушкин: ЕГЭ по биологии – это муштра ради муштры, зазубривание никому не нужного телефонного справочника
Ради смеха решил пройти пробный вариант тестовой части ЕГЭ по биологии. Там 21 вопрос. Я сделал 4 ошибки. Не уверен, взяли бы меня в институт с такими знаниями. (Кто меня не знает – я закончил биофак СПбГУ со средним баллом 5.00, аспирантуру в Оксфорде и постдок в Гарвардской медицинской школе).
Вообще этот ЕГЭ по биологии, конечно, ужас какой дебильный. Хочется брать и убивать. Весь тест – какая-то чугунная, тупоголовая терминологическая возня, требующая знаний не про природу, а про то, как в учебнике классифицируются типы изменчивости. ИЗМЕНЧИВОСТЬ, безапелляционной блок-схемой заявляет мне ЕГЭ, делится на НАСЛЕДСТВЕННУЮ и НЕНАСЛЕДСТВЕННУЮ. Наследственная – на МУТАЦИОННУЮ (хромосомную, геномную, генную) и – ? Ну я понимаю, конечно, что они наверное имеют в виду половое размножение и рекомбинацию. Написал «половая». Оказалось – «комбинативная». Господи, первый раз слышу. Какая вообще разница как классифицируется наследственность? Неужели кто-то думает, что Джордж Чёрч, Элизабет Блэкберн или, тем более, мать природа знают про эту блок-схему? Эпигенетика – это наследственная или ненаследственная изменчивость? Культура – это наследственная или ненаследственная изменчивость? Ретротранспозоны – это комбинативная или хромосомная? Тьфу.
Едем дальше. На картинке – мозг, вопрос про то, какими свойствами отличается его носитель (я эволюционный нейробиолог, можно сказать, специализируюсь на различиях мозгов между видами). Ну, видно что мозг теплокровного позвоночного, либо птица, либо млекопитающее. Не знаю, как ученики одиннадцатых классов в РФ, но я по такой картинке мозг птицы от мозга млека сходу не отличу. Оказывается – это НЕ мозг птицы, потому что не выражен средний мозг. Эээ, я гарантирую, что из тридцати тысяч нейробиологов на ежегодной конференции Society for Neuroscience про различия в среднем мозге у птиц и млеков знает ну максимум человек сто. Но допустим. Я всё-таки смекнул, что млек вероятнее. Какие там признаки нужно выбрать? Постоянная температура тела – ОК. Четырёхкамерное сердце – ОК. Развитие зародыша в матке – ммм, я, честно говоря, не уверен, как выглядит мозг у ехидны, но одиннадцатиклассники, видимо, в курсе. Последнее, над чем я долго думал: «ячеистые лёгкие». Я понятия не имею, что такое ячеистые лёгкие. У птиц лёгкие – это трубка, у млеков – мешок, разбитый на альвеолы. Ячейки? Ячейки, по-моему. Оказалось, нет, ячеистые – это у рептилий. Ну вы бы ещё бы про лёгкие морских огурцов спросили.
Далее я упёрся в сосну. Тут, пожалуй, единственное, чего я немного постыдился: я не помню, однодомная сосна или двудомная. Это, конечно, довольно специализированное знание (я абсолютно уверен, что ни один из моих молекулярно-биологически-нейронаучных коллег ни в одном из университетов, где я работал, не знает даже слова «двудомность»), но всё-таки не настолько экзотическое, как средний мозг у птиц. Короче, из шести предложенных вариантов я выбрал стройный ствол с кроной на верхушке, однодомность (мужские и женские шишки на одном дереве) и ветроопыление. Оказалось, что правильно – стройный ствол, однодомность (угадал) и «хорошо развиты главный и боковые корни». Я визуально хорошо представляю себе корневую систему сосны, но, разумеется, не помню, как классифицируются главный и боковые корни. Сосна, думаю, тоже не помнит. Выходит так, что ветроопыление, точнее, фраза «Пыльца переносится ветром и попадает на женские шишки, где происходит оплодотворение» – неверная. Так и не могу понять, почему.
Наконец, надо было проставить последовательность эволюционных процессов с момента происхождения жизни. Ну, думаю, уж это я точно знаю в подробностях, моя любимая тема. Правильно проставил: (1) абиогенный синтез органических веществ, (2) клеточная жизнь, (3) фотосинтез. Остались возникновение озонового слоя и выход живых существ на сушу. Понятно, что для большинства эукариот до озонового слоя выход на сушу был невозможен. Но что касается бактерий, то там даты выхода на сушу разнятся плюс-минус два миллиарда лет. По некоторым данным, цианобактериальные биоплёнки были на суше 2,7 млрд лет назад. Озон в атмосфере, разумеется, формировался не резко, а постепенно, с самого момента изобретения оксигенного фотосинтеза порядка 3 млрд лет назад, но как таковой «озоновый слой» обычно датируют примерно на границе Палеозоя, ~0,6 млрд. лет назад. В правильных ответах идёт сначала озоновый слой, потом выход на сушу. Я поставил наоборот. «Правильный ответ» весьма спорный и почти наверняка неверный.
Короче говоря, этот экзамен никоим образом не тестирует понимание природы. Он тестирует знание локальных конвенций биологических учебников. Это знание не понадобится никому, никогда, ни в какой мыслимой ситуации, ни при обучении в институте, ни после него. Единственное, что может вызвать такой экзамен – это рвотную реакцию на слово «биология». Жизнь – самое волшебное явление во вселенной. ЕГЭ по биологии – это муштра ради муштры, зазубривание никому не нужного телефонного справочника.