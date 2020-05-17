Валерий Авдерин: Качество специалистов падает пропорционально качеству исходного материала
В годы моего детства (это конец 1950-х – начало 60-х) высшее образование было уделом очень немногих. Любой человек с институтским дипломом уже одним этим вызывал уважение. Стать доктором, инженером, учёным… - это было круто.
Но с тех пор минуло больше полусотни лет. И вузовское образование стало такой же банальной вещью, как когда-то – сельская семилетка.
А тут ещё в последние десятилетия в России появилось, а потом вообще стало преобладать платное обучение.
Сталкиваясь с такими образованцами «за деньги», я порой просто прихожу в ужас. Зачастую они не знают ничего. Профильные дисциплины не тянут даже на уровне школьной программы. Чем занимались в институте – вообще непонятно.
Причины резкого падения уровня – прежде всего, в массовости. Помню, в Крыму разговаривал как-то с семьёй птицеловов. Они ловили певчих птиц – и девять из десяти отпускали на волю. Оказалось, среди пташек, как и среди людей, красиво петь умеют лишь единицы.
Не каждый способен стать хорошим бегуном или прыгуном. И точно так же, хоть это и менее очевидно, не каждый способен стать выдающимся врачом, учителем, инженером…
Будем честны, интерес к учёбе никогда не был всеобщим и поголовным. У очень многих парней и девушек учёба не относится к главным приоритетам их жизни. Поэтому и учатся они как-нибудь, лишь бы не отчислили. Хотя потом многие из осваивают профессию уже по ходу дела и работают вполне успешно. Из желания сделать карьеру, побольше заработать…
И, всё же, когда из общей массы абитуриентов вуз может отобрать для себя медалистов и победителей олимпиад, специалисты из них получаются на порядок лучше, чем когда вуз берёт всех подряд – чтобы не остаться совсем без финансирования и не загнуться.
Вузов нынче очень много, капризничать же из них может один из десяти-двадцати. Прочие довольствуются тем, что осталось.
Поэтому, скажем, нынешние врачи выглядят просто бледными тенями своих предшественников столетней давности. Те, рядом с нынешними, были настоящей элитой. Но, не буду плакать и биться головой об стену. Измельчали кадры, зато выросла их техническая оснащённость. И это спасает ситуацию. Самый заурядный доктор с томографом и ультразвуком всегда будет круче гения с деревянной слуховой трубкой.
Любую отрасль по-прежнему двигают гении. А бестолковость рядовых сотрудников компенсируют написанные этими гениями программы, придуманные ими алгоритмы, разработанные ими приборы… Так что те, кто раньше крутил бы хвосты коровам или стриг бы овец, сегодня с важным видом сидят за компьютером или рентгеновским аппаратом – и, худо-бедно, хотя бы на троечку, но как-то делают своё дело.
Кстати, сейчас в российских школах внедряется программа для проверки работ учащихся. Компьютер ищет, исправляет ошибки – и сам ставит оценки. Так что учитель русского языка может уже запросто сам знать язык на троечку.
При таких раскладах организаторские способности, умение поддерживать дисциплину, умение наладить контакт с детьми… могут оказаться важнее, чем собственные знания педагога. Вряд ли стоит по этому поводу радоваться. Но – это жизнь. И иногда приходится принимать её такой, какая она есть.