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14 мая 17:11
Валерий Авдерин: Сталин едва не проиграл войну Гитлеру
Авдерин Валерий
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Валерий Авдерин: Сталин едва не проиграл войну Гитлеру

Валерий Авдерин: Сталин едва не проиграл войну Гитлеру

В России с максимально возможной, хотя бы и частично виртуальной, помпой отметили очередную годовщину Победы. В Минске и Ашхабаде, закрыв глаза на угрозу коронавируса, даже провели парады.

А я вдруг сел и подумал: а ведь Сталин едва не проиграл Гитлеру ту войну. В общем-то ничего нового я не открыл. Общая фактология известна, а такие выводы как бы напрашиваются сами.

Два раза советский режим был на грани краха.

Первый раз – когда немцы стояли под Москвой. В конце октября 1941 года Москву просто некому было защищать. Но и у немцев уже не было сил наступать. Так что, даже если бы они знали о полной беззащитности города – думаю, это ничего бы не изменило.

Самое страшное было даже не в том, что враги захватят Кремль и Мавзолей. А в том, что все железные дороги страны до сих пор сходятся в Москву. Наступил бы транспортный коллапс. Заводы по всей стране встали бы без сырья, армия осталась без боеприпасов, топлива и пополнения…

Второй раз всё висело на волоске, когда летом 1942-го немцы в районе Сталинграда вышли к Волге. Перерезали бы они реку – и центр страны остался бы без бакинской нефти и поступающего с юга продовольствия. Многие советские генералы писали, что тогда ситуация была даже более опасная, чем в 41-м.

Но всё-таки в 1942-м советское руководство готово было драться до последнего. Потому что в разгар немецкого наступления 41-го, через несколько дней после начала войны, Сталин через болгарского посланника в Москве предлагал Гитлеру отдать за мир Украину и Прибалтику. Вот ссылка на эту историю.

Возникает вопрос об искренности Сталина. Собирался ли он на самом деле отдать несколько советских республик или просто хотел в ходе торгов и переговоров выяснить намерения немцев и замедлить их наступление? Думаю, Сталину важно было начать переговоры, а там их можно затягивать, можно торговаться, можно поворачивать туда или сюда… Переговоры, как средство оттягивания конца, использовались людьми на протяжении всей их истории. В конце концов, большевики уже заключали с немцами в 1918-м Брестский мир. По которому тоже отдали им Украину и Прибалтику. Сперва отдали, потом вернули-таки Украину, потом часть того, что забрали у немцев, пришлось отдать полякам…

Гитлер (думаю, он получил эту информацию) ничего не ответил. Он тогда собирался взять больше, хотел захватить Астрахань и Архангельск, выйти к Каспию и Белому морю.

Это вовсе не привело бы к исчезновению Советского Союза. Просто вместо 16 республик в нём осталось бы десять. Украина, Прибалтика Белоруссия отошли бы Третьему рейху. Потому что на линии Астрахань-Архангельск Гитлер планировал остановиться. И подписать со Сталиным договор о мире, дружбе и нерушимости новых границ. Немцы не собирались, не видели резона размазывать свою армию по бескрайним просторам Сибири. Карело-Финская союзная республика отошла бы финнам.

Ну, на Дальнем Востоке японцы в этой ситуации тоже не стали бы щёлкать варежкой – захватили бы Владивосток, Хабаровск и Находку. Вообще они мечтали обо всём юге Сибири до Байкала – но именно в тот момент у них слишком много сил отнимало противостояние с Соединёнными Штатами.

Вполне возможно, сталинскому руководству удалось бы сохранить свою власть над остатками страны. Или, вследствие этого военного поражения к власти пришли бы другие люди. Из второго эшелона партноменклатуры.

Более того, десятки миллионов беженцев из центральных районов сделали бы ранее пустынные области достаточно заселёнными. После этого энное количество лет страна приходила бы в себя и как-то налаживала свой жизненный быт.

Британцы, однозначно, не сдались бы и в такой ситуации. Тем более, у них за спиной были Индия, Канада, Австралия… Правда, им пришлось бы намного труднее. Штаты обладали экономическим потенциалом, в разы превосходящим Германию и её союзников. Это, в конце концов, и предопределило бы конец той войны. Другое дело, что война затянулась бы на лишних пару-тройку лет. Но мы знаем и более длинные войны. Ближе к концу, ударив немцам в спину, к такой войне подключился бы к этому времени уже немного оправившийся от поражения наполовину урезанный Советский Союз. Таким образом он бы всё равно вошёл в число стран-победительниц.

Как в этом случае выглядела бы послевоенная Европа – даже представить невозможно. Одно понятно – новых социалистических стран при таком развитии событий в ней бы не появилось.

А, в общем, всё это гадание на кофейной гуще. Я рассматриваю самый очевидный сценарий поражения СССР. Поражения, которого удалось избежать. Но опасность которого была очень велика.

Однако, при этом я прекрасно понимаю, что реальная история, вопреки всяким ожиданиям, выбирает зачастую варианты совершенно неочевидные.

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