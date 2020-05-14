Илья Яшин: Короче, всё как обычно. Правительство спасает крупный бизнес за счет обычных граждан
Авиакомпании ожидаемо пришли просить помощи у государства. Жалуются, что сильно пострадали от кризиса: прибыли нет, но при этом надо выдавать сотрудникам зарплату, оплачивать стояку, проводить техническое обслуживание самолетов.
Граждане тоже жалуются: доходы сократились до минимума, но надо где-то брать еду, оплачивать коммуналку, покупать детям подгузники. Люди тоже просят помощи у правительства.
Для народа у Путина ответ один: «Родные мои, понимаю, что вам нелегко, но надо потерпеть». А вот авиакомпаниям сегодня выделили 23,4 млрд рублей. Это субсидия — то есть деньги, которые они получат безвозмездно и не обязаны возвращать государству.
Да, все понимают: авиаперевозки сильно пострадали от эпидемии.
Но почему крупному бизнесу выделяют десятки миллиардов, а кафешкам и парикмахерским даже налоги простить не хотят?
Почему огромные субсидии корпорациям власть выдает по первому требованию, а для граждан не может выделить какие-то несчастные 20 тысяч рублей?
Да и к авиакомпаниям есть вопросы.
Мы все помним, что еще в марте перевозчики обещали, что вернут деньги за отменные перелеты всем пассажирам. Обещали компенсацию даже тем, чей тариф не подразумевает возврата. Не беспокойтесь, мол, граждане, мы войдем в положении, форс-мажор ведь.
Пообещали — и сразу отправили лоббистов в думу и правительство, чтобы разрешили деньги не возвращать.
И пока они там решали вопросики в высоких кабинетах, людей мариновали в службах поддержки. Рассказывали про очередь на возврат, про то, что нужно подождать, про необходимость направить письменную претензию. Ну а в конце концов, просто переставали отвечать на звонки.
В итоге мы получили закон, который дает право авиакомпаниям просто не возвращать деньги. Перевозчики получили легальное право менять условия договора с клиентом в одностороннем порядке, а вместо денег людям обещают некие ваучеры.
Короче, всё как обычно.
Правительство спасает крупный бизнес за счет обычных граждан. Представители корпораций приходят в кабинеты чиновников, как к себе домой, и получают всё, что хотят: субсидии, льготы, нужные им законы.
А люди? Да плевать на вас. Выживайте как хотите, «родные мои».