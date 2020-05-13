Александр Шестун: «Показательный арест Быкова – понты ради понтов»
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун публикует свое видение и размышления о громком событии майских праздников в своей авторской колонке
Утром 7 мая мой сокамерник возбуждённо окликнул меня:
– Александр Вячеславович, смотрите, по «Вести 24» показывают задержание Анатолия Быкова в Красноярске. Прямо, как Вы и предсказывали!
Не надо быть большим аналитиком, чтобы предсказать подобное после кадров полугодовой давности на телевидении, когда журналист «России 1» провокационно бросался под колёса автомобиля партнёра красноярского бизнесмена, Алексея Талюка. Понятно, насколько серьёзно предупреждение Кремля. Когда же за этим событием последовали очерняющие репортажи уже против самого Анатолия Быкова, стало очевидно, что, если он не уедет за границу, то будет арестован.
Наши истории, как две капли воды, похожи друг на друга, поэтому я непременно захотел написать об этом. Более 100 суровых спецназовцев ФСБ, экипированных в каски и бронежилеты, с автоматическим оружием, штурмовали имение бизнесмена на берегу Енисея, гул бороздящих небо вертолетов только устрашал кадры этого телевизионного сюжета.
– К чему эти понты? – спросит неискушённый читатель.
Неужели они ожидали, что вооружённый до зубов Анатолий Быков, как голливудский гангстер, достанет крупнокалиберный пулемёт и начнёт с чердака отстреливаться? Неужели при обыске доблестный спецназ ФСБ хотел найти доказательства заказа на убийство в 1994 году? Что они искали? Расписку кровью? Ведь, не считая самого Быкова, всеми «силами противника», которому противостояло это вооружённое войско, оказались всего лишь 2 женщины – очаровательная жена и 12-летняя дочь Анатолия.
Как налогоплательщики мы вправе задать вопросы власти: для чего понадобился вертолёт и столько вооружённых сотрудников элитных спецподразделений? Что-то я не припомню за последние годы, чтобы был хотя бы один случай сопротивления силовикам. Как раз наоборот – мы знаем, что спецназовцы «Альфы» и «Вымпела» под руководством офицера из Управления «К» СЭБ ФСБ РФ брали на гоп-стоп инкассаторов банка в центре Москвы, прямо в форме ФСБ.
Для всех очевидно – это акция устрашения для других непокорных бизнесменов и политиков. Демонстрация силы. Понты ради понтов. Ведь действительно, не хватило же Быкову примера со штурмом моего дома, пусть без вертолёта, да и было-то всего 50 спецназовцев ФСБ, которые, выбив стёкла, влетели в дом в рамках уголовного дела, возбуждённого по постановлению 10-летней давности, много раз проверенному следователями и судами.
Я-то всего лишь боролся за сохранение Серпуховского района и закрытие мусорного полигона, работающего без каких-либо систем очистки. Известный красноярский бизнесмен, конечно, гораздо более «опасен» для власти. Анатолий Быков чуть не создал партию «Наша Сибирь» по защите Красноярского края от грабительской политики Москвы, забирающей себе почти все налоговые поступления. Понятно, что Минюст не зарегистрировал «региональную партию сепаратистов». Впрочем, я в публичных выступлениях тоже частенько приводил в пример монголо-татарское иго, когда Орда забирала у Серпуховского княжества всего лишь 10% от урожая, а не 70-80%, как сейчас выгребают родные правители.
К великому сожалению, вряд ли общество заступится за Анатолия Быкова, увидев его шикарный дом, да и зная, что он был акционером Красноярского алюминиевого завода.
Зато мне хорошо понятно, какую цену заплатил Анатолий Быков за стремление к процветанию своего родного края. Вместо того, чтобы в 60 лет заняться собой на лазурном берегу Франции, как делает почти вся элита российской власти, он поставил на карту всё – здоровье, благосостояние, интересы своих близких.
– Да у него всего хватает! – рассуждают обыватели.
Как раз-таки именно поэтому его падение с самого верха на глубокое дно наиболее болезненно.
Всю жизнь этот харизматичный бизнесмен рисковал своим здоровьем, работал в круглосуточном режиме, чтобы в конце жизни надолго попасть в бункер ФСБ «Лефортово» или «Кремлёвский централ». И это надолго. Надо смотреть правде в глаза. Менее 15 лет Анатолию Быкову не светит. Если власть в России не сменится, то он получит фактически смертный приговор.
Мне посчастливилось пообщаться с Анатолием на одном спортивном мероприятии в Подмосковье. Ранее я был подробно осведомлён о его жизненном пути. Учёбу в Красноярском государственном педагогическом институте, работу учителем физкультуры в городе Назарово, столкновение с ворами в законе в 90-х, борьбу за контроль над «Красноярским алюминиевым заводом», политические манёвры с генералом Лебедем и нынешним губернатором Уссом. От бизнесмена Быкова излучается свет и энергия.
Так почему я сейчас, например, не пишу о Косте Котове, которого Мосгорсуд, несмотря на решение Верховного суда, оставил под стражей, хоть и смягчив приговор? Мне знакомы и все остальные участники «Московского дела», дела «Сети», «Нового величия» и т.д. Они безусловно, по сравнению с Анатолием Быковым, агнцы Божие, ангелочки. Я всегда молюсь за ребят, общаюсь с их матерями, стараюсь поддерживать связь. Однако в защиту молодых активистов, пострадавших от режима, написана тысяча статей, а вот за красноярского бизнесмена вряд ли кто осмелится заступиться, а жаль.
Много ли ярких региональных лидеров мы сейчас знаем? Раньше была целая плеяда звездных губернаторов: Минтимер Шаймиев, Борис Громов, Муртаза Рахимов, Борис Немцов, Юрий Лужков, Анатолий Собчак, Егор Строев. Сейчас публичное поле полностью зачищено от интересных политиков и бизнесменов. Кандидаты в президенты, согласованные Кремлём, Михаил Прохоров и Павел Грудинин получили по рукам за слишком активную избирательную кампанию. Прохорова чуть раньше и потому мягче пожурили из АП, а вот Грудинин потерял часть бизнеса и был в шаге от уголовного преследования после последних выборов президента.
Есть несколько зарубежных аналитических исследований будущего распада России. Зачастую там делаются выводы о потере целостности нашего государства вследствие парада суверенитетов из-за того, что регионы лишены возможности заниматься своим социально-экономическим развитием. По версии исследователей, отделятся Южная Сибирь и Дальний Восток под влиянием Китая, Кавказ – под влиянием Турции и Грузии, а западные области – ориентируясь на Евросоюз. Прогнозы не всегда реализуются, но Кремль, разумеется, огнём будет выжигать подобные настроения. Только силой, я считаю, удержать территории невозможно. Тому яркий пример – мятежный Гонконг, не желающий жить под диктат Китая.
Я совершенно убеждён, что Анатолий Быков – настоящий лидер, способный потянуть за собой этот суровый край, который мог бы стать локомотивом для поднятия всей экономики России. Понятно, что, пройдя огонь и воду 90-х, отдав всего себя своей малой родине, осознавая огромную опасность, нависшую над ним, просто не смог отказаться от своих принципов, не захотел перечёркивать свою жизнь бегством за границу. Мужчина! Вот только одного не учёл мой брат по несчастью – что его окружение сейчас будет просто порвано на части ФСБ и их приспешниками из правоохранительных органов. Пострадает много людей. Кроме иуды Татаренкова, штатного киллера, ФСБ понадобятся другие «свидетели преступлений» Анатолия. Следует ожидать захвата заложников с заточением их в тюрьму, чтобы в обмен на свободу получить необходимые показания. Конечно, сейчас начнётся передел собственности алюминиевого магната. Люди слабые, спасая своё имущество, способны оговорить Челентано – так в молодости называли Быкова.
Сегодня, как в сталинские времена. Окружение бизнесмена после массовой жестокой обработки ФСБ-НКВД обвинит его хоть в троцкистском заговоре. Надо быть готовым к тому, что близкие люди будут врать ему в лицо на очных ставках. Взывать к совести свидетелей бесполезно, им следователи и оперативники ФСБ предварительно разъяснили, насколько всерьёз и надолго упрятали за решётку Быкова – сбитого лётчика. Для прогнившей судебной системы вовсе не будет иметь значения аргументы защитников красноярского бизнесмена о давлении на свидетелей с помощью уголовных дел. Пусть адвокаты забудут былые времена, когда суд оправдывал Быкова по тем же пустым обвинениям Татаренкова.
По моему мнению, анализируя ситуацию с пандемией COVID-19, экс-депутат краевого собрания, наивно полагал, что сложное положение в стране не позволит ФСБ заниматься такой откровенной заказухой. Только вот он не учёл, что маски давно сорваны, и уже никто ничего не стесняется. Даже в условиях беспрецедентного экономического спада и более 200 000 заболевших коронавирусной инфекцией, с экранов телевизоров не сходит реклама поправок к Конституции, что смотрится просто дико. К сожалению, не нашлось рядом с ним близких людей, способных объяснить бесперспективность выхода на эшафот. Никто не оценит!
Наверняка Анатолий знал про сегодняшнюю монополию ФСБ в правоохранительном блоке. Если раньше за счёт борьбы конкурирующих ведомств можно было найти хоть немного справедливости, проползти в щелочку, то сейчас у нас, как в Северной Корее, – всех неугодных на корм собакам. ФСБ превратилось в огромную корпорацию, крышующую весь крупный бизнес и органы власти. Справедливости ради следует отметить, что и мне, и Анатолию Быкову власти после стольких предупреждений давали время уехать из страны. Красноярскому бизнесмену надо признать, что эффективнее было бы управлять своими активами из-за рубежа, да и бороться было бы лучше оттуда за самостоятельность родного края – одного из самых богатых регионов страны. Ленин же, например, практиковал планирование будущего России в европейских странах.
С опытом своего двухлетнего заключения в жесточайших условиях, при тотальном контроле ФСБ хотелось бы высказать пожелания Анатолию Быкову. Надо быть готовым, что в 60 лет сидеть в тюрьме очень непросто – вылезут все болячки, а близких лишат телефонных звонков и свиданий. Разумеется, о мобильном телефоне можно тоже забыть при том уровне внимания власти, хотя 90% заключённых покупают трубки у вертухаев. Я просто мечтал бы сидеть в одной камере с Анатолием, чтобы делиться опытом напрямую и оказывать моральную поддержку, столь необходимую особенно в первое время. Понятно, что нас никогда не посадят вместе именно из-за этого, ведь ФСБ заинтересовано сломать его дух. Несомненно, соседями Быкова будут стукачи и провокаторы. Не исключаю, что, как и мне, ему устроят пресс-хату. Рекомендую читать книги про сталинский гулаг, где в нечеловеческих условиях погибли десятки миллионов ни в чём не повинных людей. От сравнения условий содержания в неволе тогда и сейчас будет намного легче. А это понадобится, ведь у Быкова билет в один конец.
Можно испытать силу воли 30-дневной голодовкой, а заодно использовать ее как информационный повод для привлечения внимания к своему фейковому уголовному делу. На свободе отказаться от пищи всегда не хватает времени и сил. Исключить в корне идею самоубийства, великого греха. Молитва – путь к спасению. Надо просто поверить Дмитрию Пчелинцеву, получившему 18 лет строгого режима по делу «Сети», написавшего мне: «Рассвет уже близко».