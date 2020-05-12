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мошенники
12 мая 20:45
Вероника Бирман: Как наказать мошенников?
Бирман Вероника

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Вероника Бирман: Как наказать мошенников?

Вероника Бирман: Как наказать мошенников?

К счастью, попадаюсь нечасто, но и на старуху бывает проруха. Жутко бесит, что мошенничество поставлено «на поток» и за мной попадётся ещё много граждан.

Дано: сеть сервисов по ремонту телефонов. У каждой точки по 20-30 отзывов на картах со средним рейтингом 4,5-4,7.

Искала СРОЧНЫЙ ремонт телефонов рядом с домом, срок был критичным параметром. Обещали прислать курьера и сделать в тот же день (в субботу), или, в крайнем случае, на следующий (в воскресенье) за 900 рублей. В субботу забрали.

В воскресенье на мой звонок мне сказали, что мастер в понедельник только сделает диагностику.

В понедельник мастер сказал, что полетели материнские платы в обоих телефонах, стоить будет 11 500р, все запчасти есть и он всё быстро сейчас сделает.

Во вторник мне пришлось дозваниваться ТРИ раза, чтобы узнать судьбу телефонов, каждый раз «обещали перезвонить» и не перезванивали. Телефоны всё ещё не были готовы и срок был неизвестен. Попросила вернуть, ссылаясь на невыполненные обязательства по срокам. Сказали, что вернут только после оплаты диагностики. На мои возражения, что они не выполнили работу в оговорённые сроки, мастер мастерски наорал и нахамил. По моему требованию обещал передать информацию руководителю.

В среду: руководитель оказался недоступен до следующего понедельника. Телефоны не готовы и готовы не будут, и «новый» срок ремонта две недели, поскольку кроме материнской платы якобы полетело ещё много чего резисторы/транзисторы и пр. – и ремонт встанет дороже. Если оплачу диагностику, без чего мне телефоны вообще не вернут, то там будет описано, что именно сломалось – мастер «долго провозился».

В четверг привезли «диагностированные» телефоны. Заплатила со «скидкой» 1350р. В «диагностике» одна фраза: замена материнской платы.

По телефону на мой вопрос, что же ещё сломалось, кроме «материнской платы» мастер снова орёт и хамит. Теперь, по крайней мере, понятно, что это не мастер, а телефонный «вышибала». На жалобы стандартный ответ: «Вы сами отказались от ремонта, а в акте приёмки телефона указано, что в случае отказа от ремонта вы оплачиваете диагностику». Мелким шрифтом там вообще 2 500р прописано!

Конечно, если открыть отзывы и вчитаться, чего и всем отныне и впредь советую, – это их стандартная схема работы. У них так же работает «фирменный» сервиcный центр Xiaomi и Dyson со стабильным таким же результатом «ремонтов».

В отзывах вообще очевидно, что на один отрицательный детальный реальный отзыв вроде моего – три заказных положительных (они все короткие, косноязычные и шаблонно-хвалебные «обратилась в данный сервис», «сервис-качество на высоте» и всё такое). Не ведитесь.

ИП Поярков Антон Александрович
ИНН 02420309604
Телефоны: 8-495-185-03-81, 8-495-487-77-84
Адреса точек: Ленинградский проспект 13с1 и Краснопролетарская ул., 7

И что с ними делать?!

UPDATE: СПАСИБО Роспотребнадзору. На третий день после моего заявления (а в условиях карантина это очень мало, я считаю) они позвонили в сервис. Не знаю, что именно они сказали, но звонка оказалось достаточно, чтобы сервис приступил к очень вежливым переговорам, вернул мне мои деньги и 650р компенсации сверху. Спасибо, Роспотребнадзор! Никогда не сдавайтесь и не оставляйте мошенников просто так. Они на это и рассчитывают – когда я предупредила, что напишу жалобы во все инстанции, мне прям так и сказали: «Вам чего, делать нечего?!»

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