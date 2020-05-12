Валерий Авдерин: Ренегаты, оппортунисты и политические проститутки
Совсем недавно исполнилось 150 лет со дня рождения Ленина. И я как-то задумался о том, что он оставил после себя и о том, как распорядились оставленным его наследники. Или те, которые объявили себя его наследниками.
Анализируя путь, который прошла ленинская партия диктатуры пролетариата за свои 120 лет, только диву даёшься.
Владимир Ильич всю нынешнюю зюгановскую шоблу расстрелял бы в 1918 году, не медля ни секунды. Потому, что, выражаясь ленинским языком, они законченные оппортунисты, ренегаты и политические проститутки. На службе у самых гнилых и подлых представителей эксплуататорских классов.
Я сторонник частной собственности на средства производства. Я противник идеи диктатуры пролетариата. Тем более, за этой вывеской на самом деле существовала только диктатура партийной бюрократии. Которой на интересы рядовых трудящихся всегда было насрать и нассать.
Но та партия, если взять первые два десятилетия её существования, реально боролась за власть. Нелегальными, легальными… Любыми методами. Для этого она даже брала деньги у кайзеровской Германии.
Чтобы тогдашние её руководители стали потакать царю и лизать ему жопу… Такое представить сложно. А нынешние самозванцы, объявившие себя их преемниками и наследниками, даже против обнуления сроков разорившего страну 20-летним вставанием с колен самодержца проголосовать побоялись.
Это такая игра: давайте мы будем изображать оппозицию, а вы будете платить нам за это деньги.
Примазываясь к победе в войне, к строительству БАМа и Днепрогэса (к которым они не имеют никакого отношения) эти деятели своим украденным из прошлого названием дурят головы малограмотным бабушкам и, пробравшись в парламент, получают от буржуинов деньги за изображание левой оппозиции. Таковой вовсе не являясь. Группа цирковых клоунов, зарабатывающая на договорных боях. Получающая бабки за то, что всё время проигрывает и поддаётся.
В общем, за свою историю КПРФ полностью утратила какие бы то ни было бойцовские качества и потеряла всякий интерес к защите интересов трудящихся. Занявшись замаскированным под политику бизнесом, она превратилась в одну из полностью продавшихся власти бутафорских партий карманной оппозиции.