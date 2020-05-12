Андрей Милованов: Маски, перчатки и огромные возможности для преступников
«У нас страна огромных возможностей не только для преступников, но и для государства». В.В. Путин, 30 ноября 1999 года
Какой же президент у нас мудрый был! Как сказал, так и сделал.
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Меня не перестают удивлять те чудеса эквилибристики, которые проявляют в режиме повышенной готовности представители российской власти. Если помните, в стране у нас всё еще повышенная готовность... всё еще готовимся к чему-то, чего-то ждём.
Вот уже мартовская нерабочая неделя, продленная до нерабочего апреля, вновь продлена. Людей поголовно штрафуют. И - прелесть какая - вводится обязательное ношение средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) в общественных местах. Под угрозой, естественно, штрафов.
Не перестаёт удивлять и тот факт, что некоторые губернаторы во главе с мэром Москвы до сих пор находятся не в следственном изоляторе, а на своих должностях. Куда только следствие смотрит?
Ну, предлагаю разбираться по порядку.
Собственно, с масок и начнем
Вводится не только в Москве, но как показывают недавние события, из Москвы эти инициативы по стране расползаются. Поэтому пишу про Москву.
Итак, Указом мэра Москвы № 55-УМ от 07.05.2020 «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» в многострадальный многократно измененный мэрский указ снова внесены изменения (уже сбился со счета который раз).
Там хватает занятных моментов, один из которых этот:
9.4. С 12 мая 2020 г. использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, при посещении объектов торговли, в отношении которых не принято решение о приостановлении посещения их гражданами, а также в случаях, предусмотренных в приложении 6 к настоящему указу
Приложение 6 к мэрскому указу, к слову, заслуживает отдельного разбора хотя бы потому, что обязывает работников с 12 мая незамедлительно сообщать работодателю о наличии беременности. С какого перепугу и чья именно беременность имеется ввиду - не уточняется. Но сейчас не об этом.
Приведенный пункт 9.4 обязывает граждан использовать маски, респираторы и перчатки в транспорте и при посещении объектов торговли. За отсутствие маски или перчаток - штраф.
А чтобы лишних вопросов не возникало (ну, и деньги чтоб мимо кассы не шли), дополнили пункт 3.2.2 мэрского указа словами:
...за исключением ... нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина» (далее - ГУП «Московский метрополитен»), осуществляющих продажу средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) в соответствии с договорами, заключенными с ГУП «Московский метрополитен»
То есть поручили Московскому метрополитену торговать этими обязательными к использованию масками и перчатками.
Наборчик из одноразовой маски и перчаток вроде бы 50 рублей стоит. (если каждые 2 часа менять, то рабочий день обойдется аккурат в 4-6 наборов + на дорогу 2 набора = 300-400 рублей за рабочий день)
А чего не бесплатно?
Вопрос очень логичный. Использовать маски с перчатками обязали, штрафами пригрозили, а маски и перчатки не раздали. Не раздали и деньги на их покупку. Как-то не вяжется. Не рожать же людям эти маски с перчатками, государство ведь не просило их рожать?
Тут мы плавно подходим к особенностям действующего (до сих пор) режима повышенной готовности. Губернаторы и московский мэр ведь всё ещё в повышенной готовности находятся.
А режим повышенной готовности это не ЧС и не ЧП. Если Верховному Суду верить, то эту повышенную готовность даже к форс-мажору с большим трудом отнести можно. А вы про бесплатные маски!!!
Режим повышенной готовности - штука очень самостоятельная. Люди по домам сидят не по принуждению, а на САМОизоляции. И работать людям никто не запрещал; просто приостановили посещение людьми зданий, в которых люди работали (но это же не запрет, это ж люди сами самостоятельно и по своей инициативе).
Даже цифровые электронные пропуска люди не по принуждению, а по собственному согласию оформляют.
Это, кстати, не моя выдумка, а установленный Московским городским судом факт из решения Мосгорсуда по делу № 3а-3877/2020 от 29 апреля. Этим решением Мосгорсуд отказал сразу по шести заявлениям о признании недействующим мэрского указа от 5 марта.
Цитирую решение суда:
Цифровые пропуска оформляются по заявительному принципу, заявка направляется непосредственно самим гражданином и с его согласия на обработку персональных данных
Ну в самом деле, никто же вас не обязывает эти цифровые коды с пропусками оформлять. Хотите - оформляйте, не хотите - не оформляйте... по судейской логике так.
В общем, режим повышенной готовности - штука добровольная, самостоятельная и самоизолирующаяся. Отсюда и перчаточки с масками при повышенной готовности люди должны, обязаны, по собственной инициативе и за свой счет покупают.
Ну, не чрезвычайная же ситуация ...
Официальную российскую коронавирусную статистику я взял с сайта стопкоронавирус.рф. И не просто так взял - для дела нужна.
Ещё для дела (возможно, уголовного) нам понадобится Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", которое не могу не процитировать:
Во исполнение Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на:
- чрезвычайную ситуацию локального характера...
- чрезвычайную ситуацию муниципального характера...
- чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера...
- чрезвычайную ситуацию регионального характера ...
- чрезвычайную ситуацию межрегионального характера...
- чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате которой количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 1,2 млрд. рублей.
То есть 500 человек погибших в соответствии с Постановлением Правительства - это ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. При этом на 11 мая по официальным данным у нас уже 2009 погибших от коронавируса. Ничего не смущает?
Не смущает, что по числу погибших уже четыре ЧС федерального характера накопились, а мэры с губернаторами всё к чему-то повышенно готовятся, не объявляя ЧС? Может не умеют или не знают как вводить?
Так для этих целей специальные Методические рекомендации приняты. Бери и используй - для дела, конечно.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, в результате которой количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, превышает 500 человек, Правительственная комиссия принимает решение об отнесении ее к чрезвычайной ситуации федерального характера на основании соответствующего обращения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации к председателю Правительственной комиссии - Министру Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - председатель Правительственной комиссии), содержащего информацию о количестве людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью в результате чрезвычайной ситуации.
Да тут в одной только Москве уже более тысячи погибших по официальным данным. Но чего-то ЧСом не пахнет, всё готовятся и готовятся...
А зачем нам ЧС и ГО?
Казалось бы, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в России уже давно создана и действует одноименная Комиссия во главе с Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Естественно, действует и соответствующее министерство.
В федеральном бюджете и бюджетах всех уровней на нужды гражданской обороны и ЧС расходы прописываются, деньги закладываются. И эти бюджетные деньги на эти бюджетные нужды даже благополучно тратятся.
И танцы с бубнами тут кажутся не очень уместными. Есть МЧС, есть ЧС - МЧС занимается предупреждением и ликвидацией этой ЧС. По крайней мере, так должно быть в соответствии с действующим законодательством РФ (ссылки привёл).
Если для защиты населения от ЧС гражданам нужно раздать маски и перчатки, МЧС раздает населению маски и перчатки. У МЧС средств индивидуальной защиты должно быть припасено для каждого, если потребуется. На то оно и МЧС.
А вспоминая школьные уроки ОБЖ и своего физрука, могу заверить, что в случае ЧС, если потребуется, МЧСники нас не то что масками, но и противогазами каждого обеспечат. В школьном подвале у нас бомбоубежище было, куда нас водили на экскурсию, и противогазов там было припасено на всех. Может быть, некоторые окажутся просроченными, но всё же лучше чем не весть какая марлевая повязка за ваш счет...
Но мы вновь идём своим путём
Умом, как писал классик, Россию не понять... у ней особенная стать.
Поэтому вместо Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций нынешнюю ситуацию с коронавирусом разрешает кто-то другой. Кто именно - не понятно. Мишустин, Собянин, Голикова, Попова, Вася из соседнего подъезда, но не МЧС.
Вон даже до чего докатились:
Координационный совет Михаила Мишустина обладает приоритетом над рабочей группой Сергея Собянина в Госсовете. Функция структуры, которую возглавляет мэр Москвы, заключается в выработке рекомендаций для регионов, объяснил Песков. РБК
Координационный совет, рабочая группа, совет безопасности, оперативный штаб... И все они к чему-то готовятся с января месяца.
При этом Министр по делам ГО и ЧС даже не входит в президиум Координационного совета при Правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией. Там записаны заместители Председателя Правительства и министр финансов.
Будто бы они не с чрезвычайной ситуацией борются, а денег решили заработать на всей этой истории.
Теперь об ответственности
Есть в Уголовном кодексе РФ статья, которой в последнее время часто пугают "нарушителей самоизоляции" - Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, -
наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
В связи с этим хочется поинтересоваться:
Какую ответственность должен понести руководитель региона, который при наличии оснований (гибель более 500 человек) не обращается к председателю Правительственной комиссии для принятия решения об отнесении ситуации к чрезвычайной ситуации федерального характера?
А не принятие установленных федеральным законом мер реагирования в условиях чрезвычайной ситуации разве не является незаконным бездействием, создающим угрозу массового заболевания людей?
Наконец, раз уж все мэрские указы и губернаторские постановления ссылаются на статью 4.1 закона 68-ФЗ, сошлюсь и я на эту статью:
6. Органы управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционируют в режиме:
а) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации;
б) повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
в) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации.
Губернаторы, мэры, ау! Проснитесь!!! Почти 2000 человек умерло по вашим данным. Ваш Координационный совет уже давно называется "по борьбе с распространением инфекции", а не "по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции".
Вы уже 2 месяца повышенно готовились, и что-то пошло не так. Теперь эта же статья 4.1 требует действовать не в режиме повышенной готовности, а в режиме чрезвычайной ситуации.
Но в Москве и регионах всё еще действует режим повышенной готовности, а не ЧС. Ничего не смущает? И штрафуют до сих пор только граждан за нарушение режима повышенной готовности, между прочим, чиновники пока не при делах.
А знаете куда эти маски следует засунуть?
Вопрос ведь тоже очень серьёзный. В условиях, когда обязанности по борьбе с вирусом чиновники великодушно переложили на граждан, именно гражданам приходится следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил. Чуть не уследил - получил штраф.
Потому не могу не привести разъяснения Роспотребнадзора по поводу масок:
Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.
Есть под это дело и соответствующие СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", которые предназначены для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, деятельность которых связана с обращением с медицинскими отходами.
В этом СанПиНе есть Класс Б (эпидемиологически опасные отходы) - Инфицированные и потенциально инфицированные отходы. И есть в нём особые требования к утилизации таких отходов, которые выглядят несколько сложнее, чем указано в разъяснениях Роспотребнадзора; "поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро".
При этом в масках обязали ходить всех, то есть видя в каждом человеке потенциально инфицированного. Как следствие, маска, в которую дышал потенциально инфицированный может рассматриваться как потенциально инфицированные отходы, которые просто так в урну бросать нельзя.
И в связи с этим я, признаться, нахожусь в растерянности. За прошедший месяц мы уже столкнулись с волной штрафов "за нарушение самоизоляции" по статье 6.3 КоАП, затем по статье 20.6.1 КоАП, затем по статье 3.18.1 КоАП Москвы и аналогичным статьям региональных законов об административных правонарушениях.
Так почему теперь жаждущим штрафов властям не обложить граждан штрафами за неправильную утилизацию использованных медицинских масок? Бросил использованную маску в урну - штраф. Упаковал в отдельный пакет и в урну бросил - тоже штраф, ведь нужно было еще обеззараживание произвести.
Упаковал, провёл обеззараживание, бросил в урну - всё равно штраф. "Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо", а ты потенциально зараженную маску в урну с обычными коммунальными отходами бросил... преступник!
Скажете, утрирую. А я напомню, что людей нынче за поход в магазин штрафуют; до 30 000 рублей штрафа за то, что за хлебушком в магазин пошёл. А тут целый СанПиН - хоть обштрафуйся за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Мародёры они. Мародёры, которые не побрезгуют и не постесняются за выброшенные в урну использованные маски вешать на людей ту же самую статью 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".
P.S. В заключение, не могу не отметить, что в российской судебной практике встречаются приговоры в отношении чиновников, которые без законных оснований вводили режимы чрезвычайной ситуации, чтобы без конкурсов раздавать госконтракты нужным людям. А вот приговоров в отношении чиновников, которые, наоборот, не вводили режим ЧС при наличии оснований для его введения, мне найти не удалось.
Ну чем не повод для того, чтобы такую практику создать? И время ведь для рассады подходящее - весна!