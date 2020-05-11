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коронавирус
11 мая 16:23
Александр Костиков: «Самое страшное – абсолютно неизвестно, чем это вообще аукнется нам, по здоровью, когда все это закончится»
Костиков Александр

Бизнесмен

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Александр Костиков: «Самое страшное – абсолютно неизвестно, чем это вообще аукнется нам, по здоровью, когда все это закончится»

Александр Костиков: «Самое страшное – абсолютно неизвестно, чем это вообще аукнется нам, по здоровью, когда все это закончится»

Друзья. И не знакомые мне люди. Все кто прочитают этот пост.

Хочу поделиться с вами следующим. Во-первых, своей историей. Я сейчас болею, дома. Но хоть у меня пока еще нет подтвержденного теста на коронавирус (update – есть, подтвердили), скорее всего это он является причиной. Во-вторых, своим субъективным мнением по поводу того, как организовано реагирование, лечение и наблюдение нашей системой здравоохранения. И в-третьих, что я думаю по поводу действий чиновников в плане предотвращения увеличения числа заразившихся.

Сразу хочу предупредить, пост будет длинным. Очень. Я никогда ничего подобного в таких масштабах не писал. Но ситуация сподвигла меня на это. Я его писал в несколько приемов, когда появлялись силы. Но очень прошу вас дочитать до конца.

И если не сложно – прошу сделать перепост.

И надеюсь, что может кому–то он чем-то окажется полезным. Просто за последние несколько дней я столкнулся с таааким пизд...ом!... У меня до сих пор ощущение, что это какой-то страшный сон. Это не со мной. Это все какой-то сюр...

***

Итак, начну свое повествование. Примерно 10-го апреля я начал чувствовать некий дискомфорт при дыхании. На грудную клетку как будто что-то немного давило. И немного не хватало воздуха. Заставляя себя периодически глубоко вздыхать. При этом никаких других симптомов не было – ни температуры, ни кашля, с обонянием все ок. Ну и т.д. Не придав этому значения и походив так несколько дней, почувствовал, что появляется отдышка. И решил все таки сходить к дежурному врачу в свою поликлинику. Это Городская поликлиника 180 (филиал 4) (г. Москва, ул. Дубравная, д. 41). Это было 15.04. Врач послушал и сказал что все ок. На мой вопрос, а может сделать КТ легких (все таки это ненормальные симптомы) заверил меня что нет необходимости и отправил меня домой. В течении следующей недели ничего нового не происходило. Был один день, когда температура поднялась до 37.3, я отлежался день, и к вечеру она спала.

В пятницу 24.04 я сходил днем в магазин за продуктами, а когда вернулся почувствовал себя не очень хорошо. Померил температуру – 37.8. К вечеру температура была 38.5. Причем никаких других симптомов больше не было. Я сначала подумал, что наверное это всего лишь ОРВИ и нет поводов к беспокойству. Субботу и воскресенье температура скакала между 37.8 и 38.5. Вечером в воскресенье приблизилась к 39-ти. Я выпил на ночь парацетомолу и уснул.

Утром в понедельник (27.04) проснувшись померил температуру. 36.6. Обрадовавшись, что все закончилось, встал с кровати. Но радость была недолгой. После обеда температура была 37.7. К вечеру – опять 38.5. Весь вторник (28.04) также была высокой.

Вечером во вторник температура поднялась до 38.6 и я решил вызвать Скорую.

До этого было вступление. А теперь вторая часть марлезонского балета.

Позвонив в скорую, и сообщив все данные о себе, мне сказали, что мне перезвонит врач, который задаст вопросы и решит, что делать дальше. Меня уже немного напряг этот момент. Ну думаю ладно, жду. Перезванивает врач. Рассказываю ему, что 4-ый день высокая температура, которая не снижается. К этому моменту мне стало тяжелей дышать. Появились боли в груди. Частично пропало обоняние – перестал чувствовать соленое, кислое. Пью чай – как будто просто горячую воду. Огромная слабость. Выслушав все это, знаете, что сказал врач? Ничего страшного, нет необходимости к вам ехать скорой, попейте чайку и ложитесь спать. А утром вызовите врача на дом. Посоветовала начинать звонить в 8 утра. А то потом сложно дозвониться. Спорить не было сил. Выпил парацетомолу и лег спать.

Утром в среду (29.04) в 8 утра начал звонить по телефону вызова врача на дом в свою поликлинику. Поликлиника №180 филиал 4. Дозвониться удалось только через 2 часа. Озвучил свои данные, диспетчер все записал и сообщил, что врач придет в течении дня, до 9-ти вечера. Итог – врач в этот день так и не пришел. Вечером, не дождавшись врача, решил снова позвонить в скорую.

Также записали мои данные и сказали ждать звонка врача. И далее по тому же сценарию. На этот раз я решил настоять на приезде скорой. Стал ждать. Около 23:00 приехала скорая. Все как положено – в скафандре, в полном обмундировании. Сделала замер кислорода в крови (пульсоксиметром), послушала легкие. Смогла услышать только небольшую пневмонию в одном легком. Сделала укол от температуры (была 38.7 на тот момент). И после я настоял чтобы меня везли на КТ легких.

Отвезли в Поликлиника № 45 по адресу 5-ый Войковский проезд, д.12. Там меня скорая сдала на оформление и уехала.

Отсидел в очереди около 2-х часов, после чего сделали КТ. Еще примерно час ожидал заключение. Терапевт вызвал в кабинет и выдал заключение. Вирусная (в т.ч. возможная от Ковид) 2-х сторонняя пневмония средне–тяжелой тяжести с поражением обоих легких от 25 до 50% (КТ2). И сообщил, что ничего страшного. Ничего бл...ть страшного, Карл!!! Можно лечиться на дому. На мой вопрос, что это все-таки 2-х сторонняя пневмония, а не насморк. И может лучше в стационар? Заверили, что нет необходимости.

Выписали постановление о карантине (и сфотогрфировали). Выдали лекарство – азитромицин (2 упаковки по 3 шт., цена за упаковку около 69 руб.) и гидроксихлорохин (пластину с 10 таблетками, цена около 50 руб.). И дали подписать еще 2 бумаги. Одна – о том, что я получил лекарства. Вторая – я уже не помню. Было около 3-х часов ночи и я был уже в полусознательном состоянии. Но подозреваю, что это был отказ от госпитализации. Хотя мне никто это голосом не озвучивал. А сам я настоятельно об этом просил. Также взяли общий анализ крови из вены. На мой вопрос – а как же взять у меня тест на Ковид, сказали чтобы я вызывал через свою поликлинику. И отправили меня домой. О том, как я, с 2-х сторонней пневмонией, высокой температурой, с постановлением о карантине, в 3 часа ночи, из другого района, буду добираться домой – никого абсолютно не волновало. Уехал на такси.

Четверг, утро (30.04). Попытка №3 вызвать врача на дом из своей поликлиники. Тот же сценарий. Также пообещали, что придет в течении дня. Забегая вперед скажу, что врач так и не пришел снова. Но уже не сильно на это надеясь, обратился за помощью к другу. Спасибо ему, дал контакт хорошего врача. Позвонил ему проконсультироваться. Рассказал ему историю болезни, что мне сделали КТ и какое назначили лечение. Он был, во-первых, крайне удивлен, что меня не госпитализировали. А во–вторых, тем минимальным лечением, что мне назначили. Добавил мне еще лечения. Некоторые препараты, уколы. Также сказал купить пульсоксиметр (чтобы мерить кислород в крови – это очень важный параметр). А также ингалятор-небулайзер. И специальный раствор для ингаляций. Который не продается в аптеках, а только по рекомендациям. Спасибо ему за помощь, за консультацию. Позднее, с его разрешения, я напишу что это за врач, чтобы лично через соц. сеть его отблагодарить. На все про все потратил порядка 40 000 рублей – 15 000 на небулайзер и пульсоксиметр, и около 25 000 на лекарства. Почувствуйте разницу – 300 рублей затраты государства на мое лечение. Это видимо то бесплатное лечение, чем хвастаются с федеральных каналов. Да, конечно, я мог бы всего этого не покупать. И понадеяться только на то лечение, которое мне выдали. Но когда стоит вопрос жизни – о деньгах не думаешь.

Я решил написать жалобу на Mos.ru. На все эти события, что произошли со мной за пару–тройку дней. На действия скорой, районной поликлиники, поликлиники с КТ. Точнее, на их бездействие. Мое обращение было зарегистрировано. Но до сих пор (а уже прошло больше недели) никакой ответной реакции я так и не получил.

Этим днем мне позвонила сотрудница из поликлиники. Не знаю кто. Поспрашивала про мое здоровье. Это был первый адекватный человек, с кем я успел пообщаться во время своей болезни. Она пообещала лично позаботиться о том, чтобы ко мне наконец то пришел врач. И действительно, под вечер пришел врач. Особо ничего он не сделал. Мне кажется больше для того, чтобы просто отметиться. Дал мне еще 2 упаковки азитромицину. Какой подарок – 150 руб.!

2 мая, в субботу, утром пришла медсестра из районной поликлиники. Чтобы взять мазки. У меня и у жены. Без предупреждений. После обеда завалились еще 2-е сотрудников в скафандрах. Тоже за мазками. Такое ощущение, что они все живут своей жизнью, независимо друг от друга. Но самое главное, что их волновало – нет, не мое (наше) здоровье, не как мы лечимся, как нас обеспечивают лекарствами. А выписали ли нам постановление. Все! Выгнал их на этом.

Кстати, по поводу мазков. Это просто какой-то пиз....ц! Никто ничего не знает. Медсестра, которая берет мазок, не знает, куда его повезут. В поликлинике не знают о результатах. В Роспотребнадзоре (в который хрен дозвонишься) знают только о первом положительном. А если отрицательный – они не звонят. Но при этом вероятность того, что могут потерять – никто не отрицает. А о следующем результате мазка Роспотреб не сообщает. Ни о положительном, ни о отрицательном. У кого узнавать, куда звонить – никто ничего не знает. Нам говорят, что мы должны получить минимум 2 отрицательных результата, чтобы можно было спокойно выходить из дома. А где и как их получать???

Роспотребнадзор, Департамент Здравоохранения г. Москвы и другие службы которые отвечают за все это. Есть что на это ответить? Думаю, что нет. Но с федеральных каналов нам показывают красивые картинки и толкают красивые речи!!!

Это по сути были основные события. Пока я в течении нескольких дней понемногу писал этот пост, произошел еще ряд событий. Уже конечно не таких значительных.

Теперь, что я думаю о нашем здравоохранении. Постараюсь сильно много не расписывать. Попытаюсь кратко. Важно одно. Запомните – вы никому не нужны. Это только с федеральных каналов нам рассказывают, как о вас, кто заболел, государство будет заботиться. Показывать строящиеся больницы, просторные платы с белоснежным бельем и т.д. По факту – полная противоположность. Вы останетесь наедине со своей проблемой. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Не дай бог попасть в больницу, не в Коммунарку. В интернете полно видео, в каких условиях люди там лежат. К некоторым не подходят по несколько дней. Да и Коммунарка я так понимаю не верх мечтаний. Знакомый рассказал, что попав туда, к нему 3 дня никто не подходил и не назначили никакого лечения. Если вы не Кобзон и не Бабкина – то и отношение соответствующее. Если у вас нет связей, денег – вам придется нелегко. Если вы считаете, что попав в больницу, вас будут лечить – то вы тоже по бОльшей части ошибаетесь. Да, известных личностей лечат, в Коммунарке например. Тех кто при смерти или в очень тяжелом состоянии – тоже пытаются лечить. Всех остальных – скорее нет, чем да. И хорошо если к вам просто кто-то подойдет… Да, я не лежал в больнице. Может я конечно ошибаюсь, и там все прекрасно. Но это мое субъективное мнение. И может слава богу, что не лежал.

Основное, что нужно всем этим ведомствам – выписать постановление! При этом, я по идее с постановлением никуда не могу выходить из дома. НО! При этом мне назначают повторное КТ. Т.е. я обязан поехать на исследование, но при этом нарушить условия постановления. И подвергать опасности здоровых людей. Но никто об этом не думает. И мне уже пришло СМС от Портала Госуслуг РФ о том, что я нарушил режим карантина. Единственное, куда я выходил за это время – ездил в поликлинику на повторное КТ. В сообщении также значится, что при повторном нарушении обо мне сообщат в надзорные органы. А мне ехать через 5 дней на повторное КТ. Как я поеду – пока не знаю. Вы вообще – в своем уме?!

При этом Россия отправила в Италию для оказания помощи в борьбе в коронавирусом 15 !!! самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с российскими военнослужащими и техникой на борту. А в Венесуэлу отправят (или уже отправили) 40 тонн медикаментов. При том, что в Венесуэле 325 случаев заражения и 10 смертей. Правильно. У нас же все в порядке со своей медициной, лечение под контролем. Ну и что, что по стране 200 000 заразившихся и больше тысячи смертей. В Москве – уже 100 000 заразившихся. А недавно Сергей Собянин заявил, что реальная цифра раза в 3-4 больше! Вот и считайте.

Теперь, что я думаю по поводу всех действий чиновников на предмет распространения вируса. В первую очередь, вопрос к Собянину. Ввели самоизоляцию. С одной стороны – правильное решение. Чтобы остановить распространение вируса – надо изолировать людей друг от друга. Идея не нова. Первые страны, которые подверглись этой напасти, показали, что надо делать, и что не надо делать. Мы были практически последними, к кому массово пришел вирус. Реально, можно было бы сделать выводы и конкретно подготовиться. Времени было навалом. С другой стороны – я понимаю негодование людей, кто остался без работы и без средств к существованию. А также малый и средний бизнес. Но отдельная тема для обсуждения... Мое субъективное мнение – при первых появлениях зараженных вирусом надо сразу всех закрывать по домам. Жестко закрывать. Чтобы не допустить распространения. Лучше с самого начала было всем просидеть дома столько, сколько нужно. Неделю, две, месяц. Но остановить распространение. А что сделали наши чиновники? Сначала ввели режим самоизоляции. Не понимая, что вообще при этом нужно делать. Т.е. как бы нужно сидеть дома, но выходить на улицу можно. И какой от этого толк? Ни-ка-ко-го! А потом они придумали пропуска. Якобы, это ограничит передвижение населения. Как??? Один из пунктов, который можно указать в пропуске – «Передвижение в иных целях». Т.е. я могу выписать пропуск и поехать куда угодно. «Поездка в мед учреждение» – можно выписывать хоть каждый день. Едешь по своим делам, находишь рядом с этим местом поликлинику или аптеку, и выписываешь туда пропуск. Как пропуска ограничили количество передвижений – НИКАК!

А потом что они придумали – штрафы! Гениально! Разрешить всем передвигаться по Москве (и области) и штрафовать через одного. Классная идея пополнения бюджета. И параллельно с этим потратить миллиарды на замену плитки в Москве. А теперь еще новая кормушка – штрафы за не ношение масок и перчаток. НО! Граждане – денег нет, но вы держитесь!... А теперь, когда только в Москве, по словам того же Собянина, более 300000 заразившихся (но что-то мне подсказывает, что их еще больше) – как все это остановить? Сколько нам сидеть в такой «изоляции», когда толпы людей и машин передвигаются по городу? Вопрос риторический…

А этот прирост по 10 000 в день последнее время. Как нам это объясняют? Просто начали делать больше тестов. А то, что как раз 2-3 недели назад утроили кромешный ад в метро в первый день ввода пропусков – об этом как–то забыли. Кто понес за это наказание? Никто!

На 9 мая что устроили. Отряды песни и пляски под окнами ветеранов. По 20-30 человек, кучами, без масок. Ну что, ждем пополнения через 2-3 недели. А обвинят кого – шашлычников, одиноких граждан, которые ходили в магазины и т.д.

Ну в общем про этот трэш можно писать бесконечно…

Что хочется сказать про врачей. Им действительно огромное спасибо. За то что они еще на своих постах, сутками в этих скафандрах, рискуя своими жизнями, не видя своих семей, работают за копейки. А все что им пообещало государство – остается лишь на словах. Но одним «спасибо» сыт не будешь. И может так случиться, что завтра нас уже некому будет лечить…

P.S. Ну и хочется обратиться к «непробиваемым», которые до сих пор считают это все фейком, что нам просто для устрашения показывают страшные картинки по телевизору из больниц и т.д. Никому не желаю зла. НО! Не нужно, чтобы это произошло с вами, или с вашими близкими, чтобы вы в это поверили. Включите мозг. Или что от него еще осталось. Все действительно серьезно.

А самое страшное – абсолютно неизвестно, чем это вообще аукнется нам, по здоровью, когда все это закончится.

А я пока продолжаю свое лечение. Очень надеюсь, что скоро будет какой-то результат.

Всем сил, здоровья вам и вашим близким!

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