Меню
Общество
Первым делом миллиарды – а лечение потом
Авторская колонка
коронавирус
10 мая 16:55
Валерия Миляева: Мой ковид. История болезни
Миляева Валерия

Продюссер

Все авторы

Валерия Миляева: Мой ковид. История болезни

Написано по просьбе друзей и знакомых

Валерия Миляева: Мой ковид. История болезни

Не понимала я, что происходит вокруг. С экранов несется-сидите дома, но если вы заболели, то для вас: Горячая линия коронавирус, волонтеры, врачи-герои из Коммунарки. Все спешат к вам на помощь. Потому что мы ого-го какие! Американцы мрут, европейцы мрут, а у нас медицина отличная , и мы готовы вас сейчас спасти. Маски не носите, не надо вам, если вы здоровы.

Теперь сама история

8 апреля у сына температура 39,5. Даем панадол, а она 40, потом 41. Вызываем скорую. Приезжают. Врач - панадол есть? Ну дайте. Я - может укол? Он - зачем? Я - может тест на коронавирус? Он - вы совсем уже что ли, женщина , пересмотрели ТВ? Сидите дома, у вашего ребёнка ОРВИ.

9 апреля. Пришла педиатр из местной поликлиники. Послушала, посмотрела горло. ОРВИ, давайте панадол. И только пятки ее сверкали, как говорится. Вечером температура 41, не падает. Скорая приехала, сделала укол. Сидите дома, у вас ОРВИ. - Может нас в больницу? - Нет, в больницу только тех, кто совсем плох. - А мы? - А вы НЕ нервничайте. За границей не были в последнее время? Значит, у вас не ковид. Аргумент, конечно, железный. А вдруг я общалась с теми, кто болеет? Ведь это страшно заразно! Первый камушек в копилку недоверия.

10.04 вызвала платного врача. Она сказала немедленно сдать кровь и начать пить антибиотики, чтобы не началась пневмония.

Отдельно про кровь. Ее можно у нас было сдать только здоровому человеку БЕЗ признаков ОРВИ! Вот это класс! На фига здоровому сдавать кровь? А больному куда деваться? Если скорая не везёт в больницу, а врач не видит проблемы без крови. Короче, кровь как-то сдали с помощью платной медсестры, которая вспомнила про клятву Гиппократу и согласилась.

11.04 кровь показала инфекцию тяжелейшую. Реактивный белок 173 (при норме до 5), кто разбирается. Колем антибиотики уже сильные. Температура доходит до 40, но падает после парацетамола. Уже без помощи скорой.

12.04-13.04 прошли за чтением всевозможных сайтов, телеграм-каналов и блогов по теме коронавирус. Температура скачет, антибиотики колем. Я в полной истерике. Моя многочисленная семья (им же сказали, что всё под контролем) звонит по всем этим горячим линиям, Роспотребнадзорам, показательным больницам и тд. НЕ РАБОТАЕТ это, ну не работает и всё! Можете заблокировать мне все аккаунты, можете кидать камни и бить меня палками-это не работает!

14.04 нашла! Информацию! Заболела знакомая и М.Шевченко, которые поведали в Инстаграм , что надо сделать КТ. Замечу, это написали НЕ врачи, а знакомые в соц. сетях. Они прошли предыдущие мои стадии и довели себя парацетамолом до пневмонии.

Решаю сдать КТ. Фиг вам! Только по направлению педиатра! Ну с педиатром из поликлиники уже всё и так ясно, вызываю платного. Вот тут - внимание! они тоже выезжают к здоровым детям теперь! Ну то есть сидите вы с ребенком здоровым дома и вдруг - а не вызвать ли мне платного педиатра и сделать КТ платное??? Ну вместо завтрака развлечься, например. И я опять говорю заветные фразы по телефону - в зарубежных поездках не была, не контактировала, кашля нет. Блин, самой что ли купить этот КТ и научиться расшифровывать? Нет, дорогой аппарат оказался.

Сын был совсем слаб, спал по 20 часов в день, ничего не ел. Эксперименты с бесплатной медициной решила больше не продолжать, ждать смысла не видела, поехала в больницу.

Лапино

КТ сделан, пневмония, матовое стекло. Первые дни консилиум из трех врачей 2 раза в день, что доказало мне, что мой сын был «тяжелым». Капельницы с антибиотиками, глюкоза, иммуноглобулин, уколы, таблетки, кислород и тд. Больница переполнена, под палаты переделаны кабинеты. Врачи прекрасные, медсестры работают много и хорошо в более тяжелом режиме, чем обычно. Никаких истерик, никакого психоза. В очках и масках тяжело, но что делать. Мне показалось, что им не требуются ролики в их поддержку. Просто делают свою работу. Достойно.

Выписка. Врач - вы продолжаете лечение дома, вы должны соблюдать карантин, мы сообщим в полицию и поликлинику, вас будут наблюдать.

Мы дома

С момента выписки по настоящий момент никакая поликлиника мне не звонила, никто прийти не пытался. Всем наплевать.

28.04 КТ (платно) показал отсутствие признаков. Врач из Лапино посмотрел, дал рекомендации (бесплатно).

Мои выводы на момент 28 апреля. Я не врач, просто личное мнение и выводы, сделанные от просмотра кучи материала и наблюдений.

1. Это не ОРВИ, не обычная пневмония. Это какое-то иммунное заболевание сосудов. Как эта дрянь выбирает свою жертву, тоже не понятно. Может на сосудах лёгких отразиться, может выразиться в высыпании как при кори и кавасаки, может пройти типа бессимптомно, но потом вызвать всплеск тромбоцитов и, как следствие, например инсульт. На момент выписки тромбоциты были 800 при норме 400.

2. Полное отсутствие взаимосвязи между врачами больниц (которые ежедневно проводят конференции между собой, делятся опытом лечения и своими открытиями) и педиатрами, терапевтами и скорыми. Ну то есть как пример , тогда, когда профессиональные врачи в больницах уже понимают, что «тяжелый» может не кашлять, например, то врачи продолжают считать его «не ковидным». Про необходимость антибиотиков вообще молчу. Итог - те, кого можно было не доводить до тяжелой степени и вылечить дома, в больницу всё же приехали. Ну не дохнуть же дома.

3. Про изоляцию и карантин. Приведу просто факт. С конца марта в нашем дворе группа детей человек 8-12 ежедневно гуляли целый день, кроме моего сына. Муж говорил - слушай, да ну их, неизвестно, чем дело кончится, пусть сидит. Итог вы знаете. Сын болел, остальные дети продолжают гулять по сей день тем же составом. И слава богу.

4. Про изоляцию. Тоже просто факт, никаких выводов. Я знаю лично несколько семей, в которых заболел 1 человек, остальные здоровы. Может всё-таки следует правительству обратиться к вирусологам и эпидемиологам за консультацией, вдруг скажут что-то важное и умное? Ну как альтернативу Голиковой, что ли. Как пример, известный вирусолог Зверев выступил пару раз по 3 минуты, больше его не звали на Федеральные каналы.

В-общем, наблюдайте за собой, за своим здоровьем. Искренне надеюсь, что сейчас ситуация изменилась, всех круто спасают и всё зашибись.

У меня только один вопрос - понесёт ли ответственность тот, кто «оптимизировал» российскую медицину в течение последних лет?

Ну вот и всё пока.

Материалы по теме
В Новосибирской области водители скорой помощи получили за перевозку пациентов с коронавирусом доплату в 250 рублей
В Москве от коронавируса скончался настоятель Покровского храма в Измайлово
В России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 11 тысяч человек
Сейчас на главной
В МВД отказались ужесточать наказание за домашние побои
домашнее насилие
В МВД отказались ужесточать наказание за домашние побои
МВД РФ отказалось ужесточать ответственность по административной статье «Побои», по которой обычно квалифицируются случаи домашнего насилия. Ранее правозащитники сообщили, что во время самоизоляции количество жалоб на домашнее насилие выросло в 2,5 раза
В России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 11 тысяч человек
коронавирус
В России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 11 тысяч человек
В России общее число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 209 688 человек. За минувшие сутки было выявлено 11 012 новых случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением болезни
Авторская колонка
Шайба над Рейхстагом
Моя мама, которой идет 90-й год, в День Победы плачет. Как и 75 лет назад: «Папку же убили». Больше ничего про слезы в светлый праздник объяснять не надо. Тем, кто не понимает, объяснять бесполезно
Мозговой Владимир
В Сингапуре соблюдение социальной дистанции между людьми проверяет робот-собака
коронавирус
В Сингапуре соблюдение социальной дистанции между людьми проверяет робот-собака
Власти Сингапура не стали запрещать во время пандемии коронавируса одиночные прогулки в парках и пробежки, но граждан обязали соблюдать безопасную дистанцию
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 198 676 человек
коронавирус
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 198 676 человек
В России общее число официально зарегистрированных случаев выросло до 198 676 человек. За минувшие сутки было выявлено 10 817 новых случаев заражения
«Золотые» электробусы Ликсутова
госзакупки
«Золотые» электробусы Ликсутова
Московские бюджетные предприятия планируют закупить 101 ультрабыструю зарядную станцию для электробусов. Общая стоимость контрактов, заказчиками по которым выступают ГУП «Мосгортранс» и АО «Энергоцентр», составляет 1,7 млрд рублей
Власти Москвы предупредили, что будут штрафовать граждан в масках, но без перчаток и наоборот
режим изоляции
Власти Москвы предупредили, что будут штрафовать граждан в масках, но без перчаток и наоборот
Московские власти разъяснили гражданам порядок привлечения к ответственности за отказ носить защитную маску и перчатки в общественных местах после 12 мая
Авторская колонка
Российская коррупция переживает тяжёлые времена
Когда вы слышите «Соединёные Штаты», вы вспоминаете: А, это те чуваки, которые делают для нас «Боинги», «Форды», «Крайслеры», «Теслы»… Которые придумали «Пепси-Колу» и «Кока-Колу». Ещё они шьют для нас настоящие американские джинсы, снимают голливудские фильмы
Авдерин Валерий
Около ста сотрудников Центробанка заразились коронавирусом
коронавирус
Около ста сотрудников Центробанка заразились коронавирусом
Всего в Москве работают примерно 10 тысяч сотрудников, из них 80% находятся на удаленке в связи с пандемией коронавируса. В территориальных отделениях ЦБ на дистанционную работу перешли около 60% сотрудников
Руководство кемеровской больницы разрешило увольнять медиков, заразившихся коронавирусом
коронавирус
Руководство кемеровской больницы разрешило увольнять медиков, заразившихся коронавирусом
Главный врач Кемеровской областной клинической больницы имени Беляева Михаил Ликстанов опубликовал приказ, который разрешает увольнять заразившихся коронавирусом медицинских работников
Российский футболист попросил власти разрешить гражданам прогулки по очереди
режим изоляции
Российский футболист попросил власти разрешить гражданам прогулки по очереди
Так, футболист предлагает развести жильцов многоквартирных домов по времени. Например, с 8 до 10 утра будут гулять пожилые люди, с 10 до 12 - родители с детьми и т.д.
Я тучи разгоню рублями
бюджетные траты
Я тучи разгоню рублями
Мэрия Москвы решила не отказываться от традиционного разгона облаков в День Победы, хотя военный парад был отменен из-за пандемии коронавируса. Согласно данным портала госзакупок, на разгон облаков перед праздниками 1 мая, 9 мая и 12 июня планировалось потратить 451 млн рублей
Орденоносцы Путина
государственные награды
Орденоносцы Путина
Издания «Проект» и «Открытые медиа» составили рейтинги политиков и общественных деятелей, которые больше всех получили государственных наград при президентах Владимире Путине и Дмитрии Медведеве
«Удерживают без права выхода»
коронавирус
«Удерживают без права выхода»
Жительница Санкт-Петербурга Оксана Кутафина-Шишлова рассказала об условиях содержания в госпитале в «Ленэкспо» на Васильевском острове, который начал принимать пациентов в первых числах мая
Испанские экологи сообщили об очищении воздуха в городах благодаря карантину по коронавирусу
экология
Испанские экологи сообщили об очищении воздуха в городах благодаря карантину по коронавирусу
По данным организации «Экологи в действии», уровень загрязнения в городах с населением больше 150 тысяч человек в среднем снизился на 58% по сравнению с показателями последних десяти 10 лет
Авторская колонка
Маска, я тебя не знаю!
Вот же времена настали! А ведь всего год назад депутаты чуть не приняли закон, запрещающий ношение медицинских масок в общественных местах. Не о здоровье думали, а про то, чтобы народ в этих масках на протесты не вышел – как же протестующих в масках потом ловить?
Орехъ Антон
Мэр Москвы продлил до конца мая ограничения на работу магазинов, салонов красоты и фитнес-клубов
режим изоляции
Мэр Москвы продлил до конца мая ограничения на работу магазинов, салонов красоты и фитнес-клубов
В указе мэра говорится, что продлеваются ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других отраслей
Надену все лучшее сразу
доходы чиновников
Надену все лучшее сразу
Борцы с коррупцией просмотрели все появления на публике Анастасии Раковой и выяснили, что московская чиновница с 22-летним стажем государственной службы предпочитает носить одежду и украшения только люксовых брендов