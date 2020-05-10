Валерия Миляева: Мой ковид. История болезни
Написано по просьбе друзей и знакомых
Не понимала я, что происходит вокруг. С экранов несется-сидите дома, но если вы заболели, то для вас: Горячая линия коронавирус, волонтеры, врачи-герои из Коммунарки. Все спешат к вам на помощь. Потому что мы ого-го какие! Американцы мрут, европейцы мрут, а у нас медицина отличная , и мы готовы вас сейчас спасти. Маски не носите, не надо вам, если вы здоровы.
Теперь сама история
8 апреля у сына температура 39,5. Даем панадол, а она 40, потом 41. Вызываем скорую. Приезжают. Врач - панадол есть? Ну дайте. Я - может укол? Он - зачем? Я - может тест на коронавирус? Он - вы совсем уже что ли, женщина , пересмотрели ТВ? Сидите дома, у вашего ребёнка ОРВИ.
9 апреля. Пришла педиатр из местной поликлиники. Послушала, посмотрела горло. ОРВИ, давайте панадол. И только пятки ее сверкали, как говорится. Вечером температура 41, не падает. Скорая приехала, сделала укол. Сидите дома, у вас ОРВИ. - Может нас в больницу? - Нет, в больницу только тех, кто совсем плох. - А мы? - А вы НЕ нервничайте. За границей не были в последнее время? Значит, у вас не ковид. Аргумент, конечно, железный. А вдруг я общалась с теми, кто болеет? Ведь это страшно заразно! Первый камушек в копилку недоверия.
10.04 вызвала платного врача. Она сказала немедленно сдать кровь и начать пить антибиотики, чтобы не началась пневмония.
Отдельно про кровь. Ее можно у нас было сдать только здоровому человеку БЕЗ признаков ОРВИ! Вот это класс! На фига здоровому сдавать кровь? А больному куда деваться? Если скорая не везёт в больницу, а врач не видит проблемы без крови. Короче, кровь как-то сдали с помощью платной медсестры, которая вспомнила про клятву Гиппократу и согласилась.
11.04 кровь показала инфекцию тяжелейшую. Реактивный белок 173 (при норме до 5), кто разбирается. Колем антибиотики уже сильные. Температура доходит до 40, но падает после парацетамола. Уже без помощи скорой.
12.04-13.04 прошли за чтением всевозможных сайтов, телеграм-каналов и блогов по теме коронавирус. Температура скачет, антибиотики колем. Я в полной истерике. Моя многочисленная семья (им же сказали, что всё под контролем) звонит по всем этим горячим линиям, Роспотребнадзорам, показательным больницам и тд. НЕ РАБОТАЕТ это, ну не работает и всё! Можете заблокировать мне все аккаунты, можете кидать камни и бить меня палками-это не работает!
14.04 нашла! Информацию! Заболела знакомая и М.Шевченко, которые поведали в Инстаграм , что надо сделать КТ. Замечу, это написали НЕ врачи, а знакомые в соц. сетях. Они прошли предыдущие мои стадии и довели себя парацетамолом до пневмонии.
Решаю сдать КТ. Фиг вам! Только по направлению педиатра! Ну с педиатром из поликлиники уже всё и так ясно, вызываю платного. Вот тут - внимание! они тоже выезжают к здоровым детям теперь! Ну то есть сидите вы с ребенком здоровым дома и вдруг - а не вызвать ли мне платного педиатра и сделать КТ платное??? Ну вместо завтрака развлечься, например. И я опять говорю заветные фразы по телефону - в зарубежных поездках не была, не контактировала, кашля нет. Блин, самой что ли купить этот КТ и научиться расшифровывать? Нет, дорогой аппарат оказался.
Сын был совсем слаб, спал по 20 часов в день, ничего не ел. Эксперименты с бесплатной медициной решила больше не продолжать, ждать смысла не видела, поехала в больницу.
Лапино
КТ сделан, пневмония, матовое стекло. Первые дни консилиум из трех врачей 2 раза в день, что доказало мне, что мой сын был «тяжелым». Капельницы с антибиотиками, глюкоза, иммуноглобулин, уколы, таблетки, кислород и тд. Больница переполнена, под палаты переделаны кабинеты. Врачи прекрасные, медсестры работают много и хорошо в более тяжелом режиме, чем обычно. Никаких истерик, никакого психоза. В очках и масках тяжело, но что делать. Мне показалось, что им не требуются ролики в их поддержку. Просто делают свою работу. Достойно.
Выписка. Врач - вы продолжаете лечение дома, вы должны соблюдать карантин, мы сообщим в полицию и поликлинику, вас будут наблюдать.
Мы дома
С момента выписки по настоящий момент никакая поликлиника мне не звонила, никто прийти не пытался. Всем наплевать.
28.04 КТ (платно) показал отсутствие признаков. Врач из Лапино посмотрел, дал рекомендации (бесплатно).
Мои выводы на момент 28 апреля. Я не врач, просто личное мнение и выводы, сделанные от просмотра кучи материала и наблюдений.
1. Это не ОРВИ, не обычная пневмония. Это какое-то иммунное заболевание сосудов. Как эта дрянь выбирает свою жертву, тоже не понятно. Может на сосудах лёгких отразиться, может выразиться в высыпании как при кори и кавасаки, может пройти типа бессимптомно, но потом вызвать всплеск тромбоцитов и, как следствие, например инсульт. На момент выписки тромбоциты были 800 при норме 400.
2. Полное отсутствие взаимосвязи между врачами больниц (которые ежедневно проводят конференции между собой, делятся опытом лечения и своими открытиями) и педиатрами, терапевтами и скорыми. Ну то есть как пример , тогда, когда профессиональные врачи в больницах уже понимают, что «тяжелый» может не кашлять, например, то врачи продолжают считать его «не ковидным». Про необходимость антибиотиков вообще молчу. Итог - те, кого можно было не доводить до тяжелой степени и вылечить дома, в больницу всё же приехали. Ну не дохнуть же дома.
3. Про изоляцию и карантин. Приведу просто факт. С конца марта в нашем дворе группа детей человек 8-12 ежедневно гуляли целый день, кроме моего сына. Муж говорил - слушай, да ну их, неизвестно, чем дело кончится, пусть сидит. Итог вы знаете. Сын болел, остальные дети продолжают гулять по сей день тем же составом. И слава богу.
4. Про изоляцию. Тоже просто факт, никаких выводов. Я знаю лично несколько семей, в которых заболел 1 человек, остальные здоровы. Может всё-таки следует правительству обратиться к вирусологам и эпидемиологам за консультацией, вдруг скажут что-то важное и умное? Ну как альтернативу Голиковой, что ли. Как пример, известный вирусолог Зверев выступил пару раз по 3 минуты, больше его не звали на Федеральные каналы.
В-общем, наблюдайте за собой, за своим здоровьем. Искренне надеюсь, что сейчас ситуация изменилась, всех круто спасают и всё зашибись.
У меня только один вопрос - понесёт ли ответственность тот, кто «оптимизировал» российскую медицину в течение последних лет?
Ну вот и всё пока.