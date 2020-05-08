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08 мая 17:30
Валерий Авдерин: Российская коррупция переживает тяжёлые времена
Авдерин Валерий
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Валерий Авдерин: Российская коррупция переживает тяжёлые времена

Валерий Авдерин: Российская коррупция переживает тяжёлые времена

Когда вы слышите «Соединёные Штаты», вы вспоминаете: А, это те чуваки, которые делают для нас «Боинги», «Форды», «Крайслеры», «Теслы»… Которые придумали «Пепси-Колу» и «Кока-Колу».

Ещё они шьют для нас настоящие американские джинсы, снимают голливудские фильмы, а в ихних Калифорниях и Сан-Францисках покупают виллы и виноградники наши министры и сенаторы.

Любой российский бомж столько нарасскажет про Америку…

А что знает про Россию западный человек? Водка, матрёшка, балалайка, автомат Калашникова, Путин, да ещё коррупция. То есть, всех символов национальной идентификации у нас: раз-два – и обчёлся.

Не кажется ли вам, что при такой скудости каждый из них должен быть поставлен на особый государственный учёт? Как объект нематериального достояния всего российского народа. Ну, может быть, на Путина и водку можно это не распространять. Их процветанию пока ничего не угрожает.

А, вот, скажем коррупция… Представляете, насколько сильно она может просесть, пострадать от коронавируса? От вызванного им снижения деловой активности?

И чем тогда будут гордиться простые россияне? Это – один из немногих показателей, по которому во всяких всемирных справочниках и таблицах Российская Федерация всегда была на приличных позициях. Должны же мы хоть в чём-то обгонять всякие Европы и Америки!

Не забывайте, что коррупция – самая значительная отрасль нашей экономики. Даже более прибыльная, чем нефтянка.

Поэтому от имени всех ткачих, поварих и многодетных матерей я требую у правительства РФ внести коррупционеров в список тех, кто в первую очередь нуждается в бюджетной поддержке. Думаю, и Терешкова, как всегда, поддержит подобные наши требования.

Надо сделать так, чтобы каждый коррупционер мог заполнить специальную форму на госуслугах – и в течение недели получить недополученные из-за коронавируса деньги.

Следует понимать, что у этих людей очень большие текущие расходы, которые ставят их сегодня в очень тяжёлое финансовое положение. Знаете, сколько стоит в Лондоне хороший дворецкий? А садовник в Монако? Счастливчики те, у кого не болит об этом голова. А ещё страховка самолёта. И ремонт вдребезги разбитого непутёвым отпрыском «Феррари»…

Боюсь, одно лишь государство не справится с такой масштабной проблемой. Необходимо мобилизовать общественность. Создать, скажем, под патронажем Московского патриархата, фонд, через который все ответственные жители страны могли бы своими добровольными пожертвованиями помочь оказавшимся в таком бедственном положении соотечественникам. Многим из которых даже швартовку яхты в Ницце оплачивать уже нечем.

Граждане, не будем жмотами – и не позволим загнуться с голода нашим коррупционерам. Ведь без них Россия потеряет всякую национальную самобытность. Россия без коррупции – уже не Россия.

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