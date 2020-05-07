Антон Орехъ: Маска, я тебя не знаю!
Вот же времена настали! А ведь всего год назад депутаты чуть не приняли закон, запрещающий ношение медицинских масок в общественных местах. Не о здоровье думали, а про то, чтобы народ в этих масках на протесты не вышел – как же протестующих в масках потом ловить? А теперь протестов не планируется, а наказывать будут уже тех, кто без маски. Зато технология распознавания лиц теперь стала бесполезной, сотни тысяч камер – зазря. Нас теперь будет не узнать. И отпечатков мы не оставим, потому что без перчаток – тоже штраф! Вот же настали времена! Сначала сказали, что штраф будет четыре тысячи, потом исправили на пять. Спасибо за заботу! Пять тысяч – это одна бумажка, а четыре тысячи – минимум две. Пять тысяч заплатить удобнее, а чем меньше купюр – тем меньше заразы!
Вообще, введения масочного режима было очевидно вопросом времени. Причем, видимо, прошедшего. При всем моем персональном скепсисе относительно защитных функций масок, я понимаю, что это дисциплинирует и успокаивает окружающих. Но всё ли готово к новому режиму? Маски обещали продавать в метро с начала этой недели. В понедельник масок не было. Во вторник сказали, что начнут завозить их в метро. Я пишу и говорю эти слова в четверг, до метро мне идти три минуты. Дошел, проверил – никаких масок нет. Надеюсь до 12 мая успеют.
Но я также надеюсь, что кому-то придет в голову уже сейчас не продавать маски при входе в метро, а раздавать бесплатно! Вы не забыли давку после введения электронных пропусков? Так вот давка в кассах за масками будет еще круче! Мэр Собянин говорит, что достать маски уже не проблема. Я верю в то, что Сергей Семенович искренне заблуждается и не владеет всей полнотой информации. Опять же на личном опыте: у нас в районе маски в аптеках по-прежнему остаются проблемой, а в магазинах они, во-первых, тоже не везде, а, во-вторых цены безбожные. Причем, дата изготовления стоит еще прошлогодняя! Значит, лежали где-то в заначке, ждали своего часа? Это уже чистая спекуляция!
Маска сейчас стоит примерно, как поезда в транспорте. То есть дорога до работы и обратно таким образом подорожает вдвое! А это вообще не мелочь! К тому же масок в день надо не две штуки, а больше. Опять же о себе: купил упаковку, стал надевать – три штуки сразу порвались! Потому что были сделаны из откровенного говна, и если и защищали меня, то разве что от штрафа. Но представьте, что вот так порвется у человека маска – ему на работу не ехать из-за этого? Или штраф платить?
Мы уже поняли, что реальной помощи от государства ни граждане, ни бизнес не получат. Но не настолько бедная у нас страна и не такая нищая у нас столица, чтобы не могла себе позволить хотя бы бесплатные маски в транспорте. Не позорьтесь, ей-богу!