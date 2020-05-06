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06 мая 16:06
Вероника Бирман: Рождение детей – гораздо более серьёзное, ответственное, рисковое и дорогое мероприятие, чем путешествие
Бирман Вероника

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Вероника Бирман: Рождение детей – гораздо более серьёзное, ответственное, рисковое и дорогое мероприятие, чем путешествие

Ответ Марии Захаровой

Вероника Бирман: Рождение детей – гораздо более серьёзное, ответственное, рисковое и дорогое мероприятие, чем путешествие

Уважаемая Мария Владимировна!

Глубоко поражена и озадачена вашим интервью на YouTube-канале Михаила Зыгаря #послекарантинапоговорим, в котором вы демонстрируете непонимание роли туризма в современном обществе, устаревшие за 30 лет взгляды на потребности и иерархию ценностей, опасные для политического деятеля кастовые взгляды – и делаете это от лица Министерства Иностранных Дел РФ.

Я не понимаю, как на государственной должности может оставаться человек, публично разделивший нас - народ, на зарплату от которого ест, одевается, ездит в командировки и имеет «элитарную» возможность путешествовать, на «касты». Я призываю вас извиниться перед гражданами – или подать в отставку.

Доступность путешествий и свобода перемещений на дальние расстояния – такая же неотъемлемая потребность и данность современного мира, как доступность и свобода образования, информации и сети интернет. Путешествия – такой же важный и неотъемлемый показатель качества и полноценности современной жизни, как место жительства, личный транспорт, образование, семья и возможность иметь детей.

Туризм не только «помогает укреплять гуманитарные и экономические связи между государствами, открывает новые возможности для общения и дружбы между гражданами разных стран», как сказал Президент России Владимир Путин. Хотя вы, Мария Владимировна, как представитель МИД РФ, должны быть максимально заинтересованы в развитии этих факторов. Туризм обогащает культуру, повышает её уровень. Туризм мотивирует к повышению качества жизни. Туризм открывает новые возможности и горизонты для самореализации. Туризм помогает бороться с такими актуальными на сегодня проблемами менеджерского состава, как САР, синдромами выгорания и хронической усталости. Туризм повышает экологическую осознанность. Туризм способствует единству народов и гармонии на планете. Благодаря туризму у многих есть мотивация зарабатывать больше – и силы работать. При этом путешествие в 30 лет и путешествия в 50 лет – это разные путешествия и разный уровень эмоционального восприятия.

Да, туризм – это не всегда выгодно государству. Благодаря туризму мы больше верим своим глазам и своему опыту нахождения в разных странах, а не картинке, транслируемой СМИ. Государству вообще не выгодны образованные и думающие граждане - ими сложнее управлять. Но для меня священна идея того, что путешествия должны быть доступны для всех так же, как образование. Как культурные события и посещение музеев, театров и выставок.

Качественная разнообразная еда, бытовая техника, мобильные телефоны и персональный автотранспорт во времена вашего, Мария Владимировна, воспитания были точно так же «доступны, ну хорошо, не скажем «элитам», но определённой части, определённому классу людей.» Но сегодня, так же, как и путешествия, это – норма жизни. И основание для кредитов.

Решаются и имеют возможности для ипотеки самые активные и работоспособные люди. Те, кто снял с государства заботу о своей жилищной площади. И они больше, чем другие нуждаются в качественном отдыхе, включая смену места, обстановки и контекста.

Рождение детей – гораздо более серьёзное, ответственное, рисковое и дорогое мероприятие, чем путешествие. И если вы отказываете части граждан в идее путешествовать с чистой совестью, то, возможно, откажете им и в идее «безответственно» заводить потомство, пока не выплачена ипотека и не закрыты иные кредиты? Или вы навязываете всему населению страны, поголовно, свою иерархию ценностей? Маленькое неосторожное допущение может иметь большие последствия.

Мне очень горько, что вы, Мария Владимировна, занимая такой важный пост в Министерстве Иностранных Дел РФ, этого не понимаете.

То, что вы называете «серьезнейшим, ответственнейшим и очень рисковым предприятием» - рутинная работа для десятков тысяч сотрудников туристической отрасли в России. Которые каждый день складывают всё это «огромное количество факторов» ради благополучных путешествий своих сограждан. И «подстраховывают». Почти всегда – в режиме 24/7. И не случись бы внеплановой остановки авиарейсов, все туристы благополучно и «ответственно» оказались бы дома. Организованный государством вывоз потребовался только в беспрецедентной ситуации закрытия границ. И вы так его организовали, что многим, для того, чтобы им воспользоваться, действительно нужно было найти «немалую такую сумму денег или неплохие связи». А теперь ещё и выслушивать ваши нотации. Такова цена вашей «подстраховки».

Дайте людям возможность обеспечить себе более высокое качество жизни, вместо морализаторства времён Советского Союза, и они сами захотят ответственнее и бережнее к нему относится.

В настоящее время в России происходит геноцид малого и среднего бизнеса, который ударит по туристической отрасли сильнее, чем ваше выступление. И сильнее, чем выступление г-на Михаила Дегтярёва, по какой-то чудовищной ошибке занимающего пост Главы комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, в котором он озвучил, что выездной туризм, в обмен на вывоз валюты из страны, завозит не счастливых, загорелых и отдохнувших людей, мотивированных и имеющих силы работать и зарабатывать больше, а «коронавирус и другие болезни». Это примерно, как сотрудник министерства здравоохранения, рассказывающий, что медицина – зло для нации, в котором люди в обмен на деньги получают побочные эффекты от лекарств.

Но мне стыдно за ваши слова – и ваши мысли. Я прошу Министерство и Сергея Викторовича лично не оставлять ваше выступление без должного внимания.

Автор - путешественник, 42 страны. Гражданин России. Гражданин мира.

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