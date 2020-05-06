Валерий Авдерин: В защиту Билла Гейтса
Тут все кинулись обсуждать снятый в какой-то иконной лавке (с правительственными телефонами!) видосик Никиты Михалкова, где тот рассказывает россиянам, что во всех их бедах виноват Билл Гейтс и американцы.
Я что-то пропустил? Билл Гейтс уже стал президентом России?
А куда же делся наш любимый подниматель с колен? Без чьего благоволения раньше над страной не летал ни один стерх. Почему же теперь великий гарант не защищает свой народ от этого майкрсофтовского прохиндея!
Почти 50 минут Никита Сергеевич уныло жевал сопли про вселенский заговор против великого русского народа.
Рассказывал, что Гейтс пакостит не только русским, но ещё и поднимающимся с коленок неграм. Что он, по примеру немецких фашистов, хочет сократить население Земли в несколько раз. И для этого оплачивает массовую вакцинацию африканских детей. От кори, коклюша, полиомиелита…
Билл Гейтс мог бы по примеру наших однозначно заслуживающих подражания столпов российской духовности (Путина, Сечина, Костина, Медведева…) коллекционировать дворцы, яхты, самолёты... А вместо этого оплачивает вакцинации. Вот ведь мерзавец! Какой возмутительный пример он подаёт подрастающему поколению…
Благодаря этим вакцинациям в Африке остались живы и здоровы десятки миллионов детей. Так что Билл Гейтс, в отличие от увешанного иконками Михалкова, может спать спокойно – и не бояться Страшного суда.
Гейтс действительно говорит, что Земля перенаселена, что экосистема уже с трудом выдерживает эту нагрузку и, что в идеале, людей должно быть меньше. Но он вовсе не призывает кого-то убивать. Или кастрировать. Он разумно полагает, что выползшие из нищеты люди перестают плодиться так же бездумно и отчаянно, как тараканы. И начинают осмысленно относиться к рождению каждого ребёнка.
Правда, для этого сперва надо выбраться из нищеты. И, собственно, Гейтс и тратит свои деньги на то, чтобы помочь им это сделать. Речь не идёт о сокращении населения планеты в ближайшие годы. Это программа, которая даст свои плоды через много десятилетий.
Когда африканцы массово будут жить в квартирах с ватерклозетами и горячей водой – в их семьях будет по 1-2-3 ребёнка. Это давно подмеченная общемировая тенденция. Люди, которые живут хорошо, имеют детей меньше, чем те, кто постоянно барахтается на грани выживания. Их никто не заставляет, им никто не мешает. Это их сознательный выбор.
А то, что сейчас вокруг каждой африканской хибары копошится в грязи по десять никому не нужных детей с вшами, глистами, СПИД-ом и дизентерией – лично у меня не вызывает никакого умиления и восторга.
Я согласен с Гейтсом, что именно борьба с нищетой – это самый перспективный и продуктивный путь к преодолению перенаселённости Земли.
Если вы очень любите детей, готовы ими заниматься, готовы посвятить им всю свою жизнь – рожайте десятерых. Но думаю, большинство остановится на двух. Или даже на одном. При том, что кому-то дети не нужны вообще. С развитием цивилизации население неизбежно начнёт сокращаться. И потом, достигнув какой-то величины, будет колебаться уже не очень значительно.
Всё это – давно известные вещи. Так что нельзя сказать, что деятельность Гейтса основана на каких-то спорных или сомнительных теориях. Собственно, что должно произойти – всё равно произойдёт. Даже, если для этого никто не будет напрягаться специально. Просто есть люди, которые не привыкли ждать, что лучшее будущее наступит само. Ведь можно и не дождаться! Они, насколько могут, стараются приблизить это прекрасное далёко – когда не будет мёрзнущих, голодающих, когда не будет трахающихся с кем попало по кустам и помойкам бездомных наркоманов и алкоголиков… Чтобы это преодолеть, люди тратят свои силы, время, тратят деньги, которые могли бы потратить на себя. Так скажем им за это спасибо!