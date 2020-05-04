Угольные реки, каннабисовые берега
Как миллиардер Босов «вложил миллионы» в марихуану и почему на него подал в суд ветеран спецназа США
Миллиардер Дмитрий Босов оказался инвестором в американский рынок каннабиса. Известно это стало из иска, который подал к бизнесмену экс-сотрудник его структуры, ветеран спецназа США Фрэнсис Рачоппи. Он обвиняет Босова в нарушении трудового законодательства и требует более $1 млн. Сам Босов называет изложенные в иске факты не соответствующими действительности.
24 апреля, в суд Центрального округа Калифорнии в Лос-Анджелесе был подан иск к владельцу «Сибантрацита» и «Востокугля» миллиардеру Дмитрию Босову. Соответчиками по иску выступают американский гражданин Гари (Игорь) Шиндер, более десятка зарегистрированных в США компаний, кипрская Goldhawk Investments Ltd и российская группа «Аллтек», которая объединяет активы Босова в России. Истец - Фрэнсис Рачоппи, ветеран спецназа США и бывший гендиректор структуры Genius Fund Group, работающей на рынке легальной марихуаны - обвиняет Босова в гражданском сговоре (civil conspiracy), ряде нарушений трудового законодательства США и требует с него и других соответчиков более $1 млн. Forbes ознакомился с иском.
Угольный миллиардер и калифорнийский каннабис
В начале 2018 года власти Калифорнии легализовали употребление марихуаны в рекреационных (то есть не связанных с медицинскими показаниями) целях. После этого, как утверждается в иске, Дмитрий Босов, который периодически бывал в США по деловым вопросам, решил заняться бизнесом, связанным с каннабисом. Двое калифорнийских предпринимателей Гэбриэл Борден и Ари Стейглер осенью 2018-го убедили российского бизнесмена инвестировать в работающую на рынке легальной марихуаны структуру, которая позже станет известна как Genius Fund Group.
По информации истца, Босов через принадлежащие ему структуры - группу «Аллтек» и кипрскую Goldhawk Investments Ltd - инвестировал более $160 млн в различные компании, которые входили в Genius Fund Group. «Через обширную сеть компаний-пустышек Босов управлял, финансировал и контролировал деятельность Genius Fund Group», - утверждается в иске. Босов «скрыл и исказил истинных владельцев Genius Fund Group», хотя фактически являлся «альтер-эго» этой компании, а сеть из компаний-прокладок была создана, чтобы избежать какой-либо ответственности, говорится в документе.
В иске подчеркивается, что Босов вовсе не был пассивным инвестором - с осени 2018 по май 2019-го он жил в США и участвовал в повседневном управлении компанией. По месту бизнеса миллиардер приобрел дом в Беверли-Хиллз за $30 млн (СМИ писали об этом приобретении в начале 2020-го). В апреле 2019-го, согласно информации в иске, американские визы Босова и его супруги были аннулированы, и с тех пор право въезда в США им не предоставлялось. Причем истец, не указывая источник информации, утверждает, что в отношении Босова власти США несколько раз вели расследования, его как минимум трижды опрашивали сотрудники Госдепартамента и ФБР, а осенью 2019-го с ним в Риме несколько часов беседовали федеральные агенты.
Даже после того, как бизнесмен покинул США, он продолжал инвестировать в Genius Fund Group и контролировать ключевые решения в компании. Кроме того, под лицензиями на выращивание и продажу марихуаны, которые получала компания, стоит подпись миллиардера, указано в иске.
«Плохое управление»
В иске указано, что в течение всего описываемого периода Genius Fund Group управлялась крайне нерационально. «Миллионы долларов были потрачены на инвестиции, в отношении которых не было никакого надзора, при том, что у компании не было никакого бизнес-плана по получению прибыли в краткосрочной или долгосрочной перспективе», - категоричен истец. По его словам, некоторые люди из топ-менеджмента компании говорили, что этот бизнес просто должен показывать, что может генерировать хотя бы минимальную выручку, чтобы стать привлекательным для случайного покупателя. Некоторые траты были просто абсурдными - руководство компании приобретало автомобили Tesla и Escalade, тратило на обеды по $1500, покупало дорогие авиабилеты бизнес-класса без необходимости и оборудование для «потенциальных сотрудников», которых на самом деле не собиралось нанимать, указано в иске.
Сам Босов «потакал» неумелому руководству Genius Fund Group, «вкачивая» в компанию миллионы и не требуя отчета, как эти средства расходуются, утверждает сторона истца. Более того, из средств компании якобы финансировались и расходы на содержание дома Босова в Беверли-Хиллз, для бизнесмена приобретались доски для серфинга, звукозаписывающие устройства и робот-носильщик Gita, которые доставлялись ему в Россию и Италию.
Сам Фрэнсис Рачоппи устроился на работу в Genius Fund Group в апреле 2019 года. О себе истец рассказывает, что он ветеран спецназа США, служил в Ираке, участвовал в операциях против террористических организаций «Аль-Шабаб» и «Боко Харам» в Африке, имеет награды, а после ухода из армии окончил престижную бизнес-школу Stern при Нью-Йоркском университете. Сначала Рачоппи занял в компании позицию руководителя службы безопасности, однако уже через полгода стал операционным директором. Именно после этого Рачоппи обнаружил признаки плохого корпоративного управления в Genius Fund Group, о чем доложил руководству компании и лично Босову, однако его предупреждения были проигнорированы, следует из иска.
Многие вопросы, по словам Рачоппи, решались за его спиной - так, один из топ-менеджеров компании манипулировал ее бухгалтерскими данными, занижая расходы и завышая выручку. А сам Босов требовал от одного из сотрудников компании доставить ему в Италию образцы каннабиса, который производила Genius Fund Group. Рачоппи был против, указывая, что такая транспортировка нарушает законодательство, однако позже узнал, что образцы все-таки были доставлены.
Вмешался COVID-19
В месяцы после назначения Рачоппи операционным директором положение в Genius Fund Group было тяжелым - у компании почти не было выручки, а денежные потоки упали практически до нуля, подчеркивает истец. Дошло до того, что компания не могла платить сотрудникам зарплату без дополнительных финансовых вливаний от Босова. В феврале 2020-го Рачоппи связался с владельцем, чтобы обсудить бедственное финансовое положение компании. После разговора Босов назначил Рачоппи гендиректором и поручил реорганизовать бизнес. Контролировать процесс должен был некий Гари (Игорь) Шиндер, который на тот момент занимал пост президента компании и председателя совета директоров.
Однако долго на посту главы компании Рачоппи не задержался. По его словам, Шиндер саботировал все его управленческие решения. Двадцать шестого марта у Рачоппи состоялся разговор с Шиндером и другими членами совета директоров, которые объявили ему, что из-за влияния эпидемии COVID-19 на бизнес Genius Fund Group было принято решение уволить всех сотрудников компании, в том числе самого Рачоппи, причем последний день их работы - 26 марта. Бывший менеджер считает это нарушением, поскольку по закону штата Калифорния работодатель должен оповещать сотрудников о массовых увольнениях за 60 дней. Сокращения произошли, несмотря на то, что власти Калифорнии признали компании, работающие в индустрии марихуаны, «особо важными» для штата и разрешили им продолжать работу, а Genius Fund Group в марте показала рекордную выручку, указывает Рачоппи.
Контракт Рачоппи как гендиректора Genius Fund Group был рассчитан до декабря 2021 года. Поскольку Рачоппи считает, что был уволен без надлежащей причины, он требует от Босова и других соответчиков выплатить ему суммарно $1,35 млн - эта сумма складывается из его зарплаты и бонусов.
Что говорят представители Дмитрия Босова
Представитель Дмитрия Босова передал Forbes, что приведенные в иске факты не соответствуют действительности, а сам иск - это конфликт менеджмента при смене команд.
Дмитрий Босов, как и многие другие известные бизнесмены, инвестировал в легализованный в США каннабис-бизнес, однако не был в США уже более года, отметил представитель бизнесмена. В 2019 году в период обострения политических отношений между США и Россией его семье, как и многим российским гражданам, без объяснения причин отменили американские визы, говорится в комментарии.
Управляла Genius Fund Group команда американцев, в том числе Фрэнсис Рачоппи, подтвердил представитель Босова.
Юристы Босова работают с иском, его интересы представляет юридическая фирма Freeh Sporkin and Sullivan LLP из Вашингтона.
Что известно о Genius Fund
На сайте geniusequity.org говорится, что Genius Fund основан в 2018 году, и основная цель фонда - создание «полной вертикальной интеграции в индустрии каннабиса», от выращивания до дистрибуции и розничной торговли. Флагманский магазин фонда расположен в районе Мелроуз в Лос-Анджелесе, а второй магазин «должен открыться в начале 2020 года». Genius Fund ожидает одобрения властей на открытие еще шести торговых точек с каннабисом, говорится на сайте.
Профили Гэбриэла Бордена и Ари Стейглера, которые, как указано в иске, убедили Босова инвестировать в каннабис, есть в разделе «Команда» на сайте California Growth Partners - «фонда для покупки объектов недвижимости для индустрии каннабиса». В профилях указано, что Ари Стейглер - управляющий партнер Genius Fund и основатель тьюторской платформы TutorMe.com (о нем и об этой компании писало как об истории успеха Huffington Post). Гэбриэл Борден указан как управляющий партнер Genius Fund и основатель финтех-компании Maya Tech. При этом о самом Genius Fund говорится, что под его управлением - $150 млн. Стейглера и Бордена можно также найти на групповом фото сотрудников Genius Fund.
Ари Стейглер не ответил на вопросы Forbes, связаться с Борденом не удалось.
Дмитрий Босов в этом году впервые вошел в глобальный рейтинг Forbes с состоянием в $1,1 млрд. Босов - основной владелец группы «Аллтек», самые крупные активы, которые в нее входят, - угледобывающая компания «Сибантрацит» и газовый проект «Печора СПГ» на базе Коровинского и Кумжинского месторождений в Ненецком автономном округе. Кроме того, Босову принадлежит 50-процентная доля в угледобывающей компании «Востокуголь». Вторая половина компании до недавнего времени принадлежала гендиректору компании и члену совета директоров «Сибантрацита» Александру Исаеву. Однако 6 апреля «Сибантрацит» и «Востокуголь» сообщили, что Исаев уволен со всех должностей в компаниях - причинами были названы «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации о нашей деятельности». Исаев уже подал на Босова в Арбитражный суд Москвы, настаивая на том, чтобы с сайтов компаний удалили обвинения Исаева в хищениях. Доля Исаева в «Востокугле» уже перешла руководителю финансово-экономического управления группы «Аллтек» Олегу Шемшуку.
Кто из российских бизнесменов занимается марихуаной в США
Рынок каннабиса в США достаточно перспективен - по прогнозам исследовательской компании BDSA, по итогам года продажи марихуаны в стране могут составить $16,3 млрд, на 31% больше, чем в прошлом году - и на него обращают внимание российские бизнесмены. «Вы даже не представляете, сколько русских денег сегодня в медицинском каннабисе. Я думаю, что каждая третья компания, работающая в США в этой сфере, имеет русских совладельцев. Куда я ни еду, встречаю русских, которые инвестируют в этот сектор», - рассказывал владелец «Ренессанс Страхование» Борис Йордан в прошлогоднем интервью Forbes. Сам Йордан - крупный игрок на этом рынке, ему принадлежит компания Curaleaf, капитализация которой на бирже в Торонто составляет $4,4 млрд. Йордану в этой компании принадлежит 34%, еще один крупный акционер - бывший менеджер Романа Абрамовича и экс-совладелец «Юнимилка» Андрей Блох. В беседах с Forbes несколько человек на рынке рассказывали, что Блох инвестировал в Curaleaf не только свои средства, но и средства Абрамовича (представитель компании Абрамовича Millhouse отказывался это комментировать).
В середине апреля о «небольшой инвестиции» в США в сфере каннабиса рассказывал основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили. «Лекарства из каннабиса, возможно, могут помочь при лечении коронавируса. Коронавирус влияет не только на легкие, но и на умственные способности, может отражаться на памяти. Все, что производится на основе конопли, положительно влияет на психологическое состояние и возможности реагировать на ситуацию», - говорил бизнесмен.
В Российской Федерации выращивание растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, их приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка, являются незаконными.