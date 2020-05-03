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03 мая 18:51
Слово и дело искусственного интеллекта
Лебедев Андрей

Медиа-директор бизнес-проектов

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Слово и дело искусственного интеллекта

Слово и дело искусственного интеллекта

Заметил зависимость: чем ярче и хайповей термин, придуманный маркетологами, евангелистами ИИ, тем меньше в нем реального содержания, практической пользы. На первом месте, конечно, СИНГУЛЯРНОСТЬ – сколь красивая, столь и бессмысленная пустышка. На втором месте – самообучение, обучение без учителя, ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ! Поражает, с какой гордостью, с каким глубоким придыханием разработчики говорят инвесторам или заказчикам: «Наша сеть обучается САМА, БЕЗ УЧИТЕЛЯ!!!». Насколько реально велико это достижение - по сравнению с «обучением с учителем» - в чем плюсы и минусы?

«Обучение без учителя» - это когда учитель приходит в класс и ставит ученикам обучающий фильм по теме, а сам ничего не говорит, не объясняет, уходит заниматься другими делами. В итоге такого самостоятельного «обучения» в головах учеников (и в «мозгу» машины) возникают неожиданные результаты, причины которых непонятны никому, в том числе учителям (и разработчикам).

Плюсы очевидны: экономия на зарплате, удешевление школьного образования или машинного обучения. Снять фильм и крутить его по всем классам страны, конечно, выгодней, чем платить педагогам за «живые» уроки. Труд индусов, размечающих базы данных, стоит на рынке намного ниже труда высококлассных программистов.
Минус тоже очевиден: падает качество обучения. Родители получают не образованного и воспитанного ребенка, а неизвестно на что способный «черный ящик». Аналогичный «черный ящик» получают заказчики, инвесторы в ИИ. Результат «обучения без учителя» может быть самым непредсказуемым. Никто не может сказать про решение обученной таким образом машины: ошибка это на самом деле или удача, баг или фича. Разумеется, нежданная удача поднимается на флаг, а столь же вероятная ошибка замалчивается или забалтывается. А если ошибка катастрофична (или неполиткорректна, как случилось с распознаванием лиц представителей разных рас), и ее не удается скрыть, то проблема «черного ящика» объявляется временной, берутся повышенные обязательства ее решить. Без всяких гарантий, что сбои не повторятся, что ошибок не станет еще больше, что не произойдет нечто еще более катастрофичное.

Что выносит ученик с урока без учителя? Если посмотрит мультфильм о законах физики, соотношении массы, ускорения, то к каким выводам придет самостоятельно? К самым-самым неожиданным: например, надо бить маленьких первоклашек – их масса невелика и они улетают дальше от удара. Или: девочки глупее мальчиков (соответствующий персонаж в мультике говорил девчачьим голосом). И так далее… В лучшем случае результат такого «обучения» будет прикольным, анекдотичным – как на забавном фото из детского сада, что ниже.

Термин «квантовое превосходство» прекрасен своей двусмысленностью, при этом оба смысла друг другу подыгрывают и повышают ставки. Официально речь идет о превосходстве квантовых компьютеров над обычными – что далеко не очевидно. Если у автомобиля убрать тормоза, он явно превзойдет по скорости обычную машину – но какая от этого превосходства польза? Придумать практическое применение или создать корректор ошибок (и прочее ПО) для квантового компьютера сложно (если не невозможно) – гораздо проще подменить смысл задачи, говорить и писать о «квантовом превосходстве» как о желанном призе компаний или государств в некой мифической «гонке» за лидерство в «квантовом будущем».

Можно проанализировать и другие термины (Эмоциональный Интеллект, Искусственная Интуиция и т.п.), показать, что они придуманы не для лучшего понимания сути вещей, точного отражения явлений и процессов, а для манипуляции участников рынка. Слов в арсенале ИИ-хайпа много, и пропасть между этими словами и реальными делами очень часто велика есть…

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