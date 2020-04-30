Борис Вишневский: Еще немного молчания - и Путин может уже не выходить
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «не исключает» оказания россиянам прямой материальной помощи — об этом он заявил в интервью RTVI. Хотя и крайне осторожно. Мол, «помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше…».
Во-первых, известно. Прямая.
Этого, — повторю сказанное уже не раз, — почти одними и теми же словами требуют «Яблоко» и Иноземцев, Навальный и оппозиционные муниципальные и региональные депутаты, Гуриев и Гудков и даже Кудрин. А главное — этого требуют граждане.
А во-вторых, его шеф о прямой помощи молчит, как рыба.
Ну да, он же (Путин, а не Песков) страшно гордится тем, что никогда не уступает общественному давлению.
Вот только сейчас это давление — вызванное тем, что десяткам миллионов людей вот-вот элементарно не на что будет жить из-за принудительных путинских каникул без содержания, — достигло, похоже, такого уровня, что игнорировать его невозможно.
Недаром вслед за Якутией отчаявшиеся люди выходит на площадь во Владикавказе, требуя, чтобы с ними не обращались как со свиньями.
Если Путин еще некоторое время будет делать вид, что он не слышит этот все громче и громче звучащий голос общества — из бункера уже можно будет и не выходить.
Дмитрий Песков уже назвал «неверной трактовкой» его слов сообщения о возможном оказании россиянам прямой материальной помощи. Хотя слова были сказаны, и их трудно «неверно трактовать». Мы примерно понимаем, кто ему успел позвонить. И если это так — значит, его шеф продолжает упорствовать.