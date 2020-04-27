Валерий Авдерин: Людям реально не на что покупать еду
Выбрался тут в магазин – и прифигел. Просто лавина скидок на хавчик. На 20, 40 и даже 60%. В начале пандемии все боялись, что исчезнет еда. Но еды пока полно. Исчезают деньги на её покупку. У одних они подходят к концу. У других – их и вовсе уже нет.
В Инете публикуют записи уличных камер наблюдения: молодые здоровые мужики отнимают у бабок тележки с закупленными в ближайшем магазине продуктами. Что может быть в такой тележке? Вовсе не коньяк с балыком. Макароны, гречка, картошка, самый дешёвый хлеб…
Общество с полными магазинами и голодными людьми – это уже больное общество. А власть при этом рассказывает сказки про поднимание с колен и не желает понимать, что ситуация становится всё более, и более взрывоопасной.
Подумайте, что будет с продуктами, которые не удалось продать и за треть цены после истечения срока реализации? Их вывезут на помойку и утрамбуют бульдозерами. Думаю, магазины с большим удовольствием раздали бы их даже бесплатно. Тем более, за вывоз на свалку надо платить деньги. Но это противоречит существующим законам, порядкам, пропагандистским установкам... И за подобные вещи торговцы попадут под административный пресс, штафы… И, в конце концов – за бесплатную раздачу продуктов магазин могут просто закрыть.