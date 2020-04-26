Зифа Димитриева: «Сколько слез в нашей семье, уверена и в других, не волнует никого»
Это не мой пост. Это пост моих друзей, которых я знаю больше 20 лет., жена врача, опубликовала, но не получается использовать кнопку «поделиться» причем, ни у кого из читателей. Возможно, такие посты блокируют. Второй день звоню по телефонам Гале, Юре, как только узнала, что Юра заболел. Телефон молчит. И вот сейчас у Гали прочла на станице. Давайте поддержим ее! Пусть вся страна знает о том, что тут написано.
«Хочу, чтобы об этом знали, а не только о прекрасных рапортах.
Мой супруг врач: 40 лет стажа! И сейчас лежит в тяжелом состоянии дома. И даже не считается, что он был на переднем крае. Потому что это ПБ 14 – психбольница - после оптимизации филиал ПКБ №1 им. Алексеева (Кащенко). А то, что там врачи незащищены были с самого начала и работали с больными в прямом контакте – это не считается! Главврач - назначенец с разными навешанным регалиями, Г.П. Костюк, защищен разными депутатскими полномочиями, входит в какой-то президентский совет по здравоохранению. Потому на все и всех ему наплевать. Ему неоднократно говорилось, что необходимо на пропускном пункте выдавать маски, должно быть наличие элементарных дезгелей.
Не делалось НИЧЕГО. Когда стали «гореть» с температурой все отделения Кащенко и стали срочно создавать два обсервационных отделения, то больных стали «перебрасывать» в отделения ПБ №14, тем самым ускоряя распространение вируса. Стали подтверждаться диагнозы, больные, которых по 18 человек в палатах, конечно, затемпературили. В отделении моего мужа возраст 77+! Представляете палаты по 18 человек?! И при такой скученности не заболеть оказалось невозможным.
Какие отдельные боксы? О чем это?!!!! Мы спасаем другие страны! Врачи работали с больными в одноразовых масках – это максимальная защита, которые сами приносили. Накануне их заставили за 40 минут пройти он-лайн курсы, и получить сертификаты, что они готовы работать с коронавирусом. Хотя супруг даже не успел подключиться, ему в понедельник утром просто передали этот сертификат – работай! Психиатры стали работать с больными COVID-19 просто по факту. Поступил приказ, чтобы снизить смертность, – выписать, кого можно успеть! Представляете, звонок – срочно заберите своего родственника домой! И проклятия в адрес врача, потому что больную старушку в период эпидемии брать в семью страшно, как минимум.
Главврача ПБ №14 Д.В. Чумакова неоднократно предупреждали сами врачи, что вспышки не миновать, если все медсестры, клининговая компания, санитарки и сами врачи, а ведь они добираются на электричках, на метро, проходят на территорию больницы даже без измерения температуры. Надо было это делать как минимум с середины марта, а не с 15 апреля! На входе надо было выдавать маски!
Сейчас циничное отношение со стороны многих: врачи сами после курортов всех заражали. Так вот, мой муж не был за границей лет пять, единственную машину на семейном совете закрепили за ним, чтобы от подъезда до больницы не перемещался на общественном транспорте. Заразились и слегли очень многие врачи, медсестры и.т.д. Супруг работал всю субботу 18 апреля. 19 го в Пасху уже не смог подняться из-за температуры. (кстати, 20 апреля не смогли выйти на работу еще 6 врачей!) Муж вызвал врача из поликлиники, врач дал больничный, сказал, что через сутки возьмут тест (мазок из носоглотки). На этом помощь государства закончилась!!!!!!!! Мазок взяли, сказали, что будет готов через два дня.
Температура высокая, сбивал сам по той схеме, которую рекомендовали всем в больнице. Через 4 дня температура сбилась, сейчас 35. Обоняния нет, еда вызывает отвращение, сил нет. Снова звонит в поликлинику с просьбой сделать КТ легких. Когда очень долго не соединяют, говорит, что я сам врач и позвоню на горячую линию. Трубку берет зав поликлиникой и говорит, что КТ делаем по ОМС только после подтвержденного теста (супербюджетный вариант!). А то, что этот тест показывает через два раза на третий? Ответ: - Ну, бывает. Но надо ждать, КТ сделать не можем. Это разговор 23 апреля. Зав поликлиникой: – Что вы хотите? Нам, врачам поликлиники, делают один тест в неделю! Раньше мы больным делали второй при выписке, а теперь просто через 14 дней выписываем! Экономия. Хорошо, мы вас поставим на ауди обзвон. Вам будут звонить раз в сутки и спрашивать о самочувствии.
В психбольнице врачам, работающим в прямом контакте с коронавирусом без защиты НЕ сделали ни одного теста!!!!
Сейчас он лежит, ему плохо, но вчера звонил его главный: – Напишите заявление о переносе отпуска, который у мужа должен быть с 3 мая. Это ничего, что надо, как минимум, сначала выцарапаться! Выздороветь!!!!! По факту тест будет готов, якобы, к понедельнику, то есть на 9 день, но идёт вал. И возможно нехватка реактивов!!!! При этом Собянин сказал, что не хватает 5 тыс пипеток. Позор!!!! Самолетами отправляем помощь в другие страны. Значит, мой муж, как и огромное количество врачей, про кого рапорты о доплатах, горячем питании, прекрасной защите – миф. Да и не надо этого, только бы все живы остались.
Сколько слез в нашей семье, уверена и в других, не волнует никого. По своей наивности звоню знакомым по больницам. 83-я считается хорошей. Спрашиваю знакомых, отвечают: – Есть места. Но «Скорая» не имеет право забирать без КТ легких. А его не делают без положительного теста, а они НЕ – НЕ- достоверные!!!! Когда еще супруг сам получал результаты тестов больных, оказывалось, три могли быть отрицательными, а четвертый положительный.
И все!!!! Это прозвучало после 6 дней болезни. Ни единой таблетки для лечения от государства! Разумеется, все сами купили, только бы все обошлось. Но циничное пренебрежительное отношение – ужасно.
Очень хотелось бы, чтобы все пострадавшие врачи объединились и задали вопрос, который бы УСЛЫШАЛИ в ГосДуме, в Администрации Президента, в Роспотребнадзоре, в СК России и т.д.
1. Если выдаете сертификаты на работу с коронавирусом, то обеспечивайте страховкой, чтобы можно было обеспечить себя лекарствами.
2. Не предоставили соцпакет, обеды, выходные и т.д пусть главврач несет ответственность. Почему врачи быстро перепрофилированные не имеют права на доплату?
3. СПЕЦЗАЩИТА – если не было, пусть привлекают всех, кто способствовал заражению медперсонала на работе к уголовной ответственности.
Много чего накопилось. Надо держаться, надеяться на лучшее.
Но, если профессиональное заражение, то очень больно, когда узнаешь, что лечат звезд, о них идут телепередачи. Обидно, что кто-то проходит самоизоляцию после Куршавеля в Коммунарке, а кто-то с температурой лежит в коридоре.
Эта эпидемия настолько разительно обнажила деление на управленцев и подчиненных; на богатых и рядовых -бедных, что вызывает столько вопросов: почему на своих в России ничего не хватает, этого не замечают? Или плохо работало снабжение? Когда закончатся эти рапорты, что МЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ! Что же наши ведущие на ТВ ни разу не задали вопрос: – А почему самолетами поставляем помощь другим странам, те же тесты навязывают Украине, чтобы она опять посылала поставляющую их Россию подальше. Что я не понимаю? В преддверии Победы показывали бы гениальные фильмы о войне! А не только по каналу «Звезда» и часто ночью. Чтобы обеспечить тот же «Голос» сколько экспресс тестов идет на проверку тех, кто будет там задействован. Расскажите о врачах! Хоть раз вместо ваших ДНК, разборок с женами Джигарханяна, не зомбируйте поколение, расскажите о тех, кто спасает людей! Особенно больных стариков».
Больно!!!!