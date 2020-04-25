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Алексей Полоротов
Daily Storm
25 апреля 18:56

Скандал в Военном университете МО РФ

Никто ни разу даже не измерял температуру

Скандал в Военном университете МО РФ

Хроники коронавируса всем уже осточертели, но без них, к сожалению, пока никуда. На днях СМИ сообщили, что в Военном университете Министерства обороны РФ произошло массовое заражение COVID-19. В Минобороны эту информацию назвали несоответствующей действительности и сообщили, что больны только девять человек. Но как оказалось, дыма без огня не бывает. С Daily Storm связался человек из ВУ МО РФ и рассказал, что начальство вуза сквозь пальцы смотрит на профилактику заболеваний, обманывает курсантов о тестировании на коронавирус и спровоцировало взрывной рост респираторных заболеваний. 23 апреля из университета увезли как минимум двух курсантов с коронавирусом, утверждает источник. В ближайшее время их может стать значительно больше.

Когда началась эпидемия коронавируса, начальник ВУ МО РФ Игорь Мишуткин запретил увольнения личного состава в город, но преподаватели и гражданский персонал университета приходят на работу и уходят вечером домой. Получается, что в центре Москвы, а расположения университета находится близ станций метро «Маяковская» и «Площадь Ильича», несколько тысяч курсантов и офицеров находятся взаперти, каждый день общаясь с потенциальными переносчиками коронавируса.

Кроме того, до 16 апреля курсанты ВУ МО и прикомандированные к ним военнослужащие через сутки ездили на военный полигон в Алабино для репетиций участия в параде Победы.

«Все разговоры о том, что проводились какие-то профилактические мероприятия — наглая ложь. Никто и ни разу у них даже не измерил температуру, но документы о проведенных мероприятиях заполнялись исправно», — утверждает собеседник издания из ВУ МО.

Репетиции к параду продолжались до тех пор, пока люди не начали массово заболевать «до такой степени, что даже просто ходить в строю не представлялось возможным». Кроме того, когда курсанты не выезжали в Алабино, сотни человек участвовали в строевой подготовке на плацу Военного университета.

«Когда мэр Москвы запретил собрания в одном месте гражданам более 50 человек, генерал Мишуткин принял решение противоположное — он издал приказ о ежедневном обязательном проведении в Военном университете полковой вечерней поверки», — продолжает источник.

Тут надо пояснить: вечерняя поверка — это мероприятие для проверки личного состава. Все курсанты и офицеры строятся на плацу, а дежурные по подразделениям проверяют, все ли на месте и по каким причинам отсутствуют те, кого на построении нет.

На 24 апреля построения в Военном университете продолжаются. Кроме того, по утрам курсанты тоже проводят время бок-о-бок. Несмотря на то что представитель Минобороны заявил, что все спортивно-массовые мероприятия были отменены, курсанты выходят на утреннюю прогулку — маршируют строем по плацу.

Также Daily Storm стало известно, что в конце марта на основании приказа министра обороны все женатые курсанты, которые живут в Москве и области, были отправлены на домашнюю самоизоляцию, а все остальные, даже те, кто из Московского региона, заселены в казармы. Таким образом, вместо трех-четырех человек в кубриках (комнатах проживания курсантов) начали проживать 10-12 военнослужащих.

Собственно, по словам собеседника издания, после этого решения руководства в университете резко возросла заболеваемость. Санчасть, рассчитанная на 50 человек, переполнена и не вмещает всех заболевших.

«Больных с температурой меньше 38,5 отказываются принимать, ссылаясь на нехватку мест. Лекарства отсутствуют. Единственными лекарствами являются ремантадин и витамин С. Средств защиты типа масок и перчаток нет, офицеры и курсанты их покупают за свои собственные деньги. Причем из-за дефицита этих масок их носят неделями вместо положенных двух часов», — рассказал источник.

Больные, которых не приняли в санчасти, возвращаются в подразделения и продолжают выполнять свои обязанности. Начальник университета запретил таких курсантов освобождать от построений. То есть они больные ходят и на утренние прогулки, и на вечерние поверки.

Также источник уточнил, что личный состав за время объявленной пандемии на коронавирус не тестировали.

«Хотя официальный представитель Министерства обороны браво рапортует о каких-то 500 проведенных тестах, которых никто даже в глаза не видел», — добавил собеседник.

Одним из нововведений генерала Мишуткина стал приказ об организации патрулей на территории университета. Каждый день для исполнения этого приказа на территорию ВУ МО приезжают около 30 офицеров, которые сутки ходят по территории. После этого они из военного городка уезжают домой.

«Насчет десятков человек с короной официальных заявлений не было. Нам это довели во время построения, сделав акцент на том, что ситуация очень серьезная», — отмечает источник.

На вопрос о том, как вообще все происходящее объясняют курсантам, собеседник ответил, что им ничего и не объясняют. «Говорят, только родителям не рассказывать, чтобы они не переживали». Когда начинаешь вопросы задавать, то улыбаются и отвечают: «Ну ты же сам все понимаешь», — продолжает источник.

Собеседник излания уверен, что все происходящее в университете — следствие желания скрыть ЧП от вышестоящего командования. Дело в том, что ВУ МО курирует замминистра обороны — начальник главного военно-политического управления Минобороны Андрей Картаполов.

«Вот чтобы он «не наругал» начальника университета, ему и подаются регулярно искаженные данные, и он, как и министр обороны, из-за этого не видит объективной картины дел в университете», — уверен источник.

Кроме того, издание связалось с матерями двух курсантов ВУ МО РФ. Они переживают за будущее своих детей и поэтому попросили об анонимности. От сыновей женщины узнали, что в университете действительно наплевательски относятся к здоровью военнослужащих, многие из которых уже болеют ОРВИ.

В самом Военном университете и в Министерстве обороны РФ Daily Storm отказались комментировать ситуацию.

Мы не беремся утверждать, что в гарнизоне Военного университета сейчас находится полсотни больных коронавирусом, но судя по рассказу матерей курсантов и источника, управленческие решения руководства вуза должны вызвать реакцию вышестоящего начальства. Курсанты университета — будущий офицерский состав Российской армии. Неужели офицер в России стал так дешево стоить?

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