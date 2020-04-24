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24 апреля 18:43
Милованов Андрей: Как мы отбились от штрафа по 3.18.1 КоАП Москвы
Милованов Андрей

Юрист

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Милованов Андрей: Как мы отбились от штрафа по 3.18.1 КоАП Москвы

Образец объяснений, протокол, постановление

Милованов Андрей: Как мы отбились от штрафа по 3.18.1 КоАП Москвы

Протоколов за «нарушение самоизоляции» уже выписано столько, что даже как-то неприлично. Но протокол это ещё не штраф. С разрешения героя этой истории приведу пример того, как ему удалось добиться прекращения производства по делу за отсутствием состава правонарушения и избежать штрафа по статье 3.18.1 КоАП г. Москвы.

Ссылка на Образец объяснений будет в конце заметки.

Итак, 16 апреля от одного из читателей я получил вот такой протокол об административном правонарушении. Перспектива быть оштрафованным на 4000 рублей нашего Героя не очень радовала. Рассмотрение дела было назначено на 24 апреля. Потому было решено подготовится и представить объяснения. Рассматриваются дела об административных правонарушениях по ст. 3.18.1 КоАП Москвы, кстати, не судами, а Объединением Административно-Технических Инспекций города Москвы (ОАИТ).

В протоколе отчетливо видно, что составившему его сотруднику полиции было очень непросто разглядеть правонарушение в том, за что он выписывал протокол. Но план есть план, поэтому шаблонные протоколы выписывают пачками, заменяя в них только данные «правонарушителей».

От себя добавлю, что похожих протоколов за прошедшую неделю мне удалось увидеть много. И почти все эти протоколы шаблонные; приводятся выдержки из Указа мэра Москвы, статьи из Закона, но не расписывается конкретное нарушение конкретного лица, в отношении которого составлен протокол.

Поэтому не стоит ругать сотрудников полиции за эти протоколы, ведь они сами, составляя протоколы, не понимали за что именно эти протоколы выписываются. План и ничего личного.

Объяснения

Наш герой при составлении протокола не написал «вину признаю», не написал «раскаиваюсь», и даже «прости, барин, холопа глупого, не наказывай строго» тоже не написал. Вместо чистосердечного признания он на отдельном бланке приложил к протоколу свои краткие объяснения.

Кстати, хороший пример для тех, кто интересуется «как избежать штрафа?».

Вот вам совет: Не признавайтесь в том, чего не совершали.

С начала апреля уже накопилось приличное число постановлений, например, по ст. 6.3 КоАП РФ, где люди чистосердечно признались, суды без зазрений выписали штрафы, а теперь выяснилось, что эти штрафы незаконные (!!!)

Фраза «вину признаю, прошу рассмотреть в моё отсутствие» в протоколе приводит к бездумно вынесенным постановлениям, и может привести к разжижению мозга у судей. Не признавайтесь в том, чего не совершали, пожалуйста!

Так как вину наш герой не признал, было решено к рассмотрению дела в ОАИТ г. Москвы подготовить подробные объяснения, подтверждающие отсутствие как события, так и состава административного правонарушения.

Рассмотрение дела - Подать объяснения

В назначенный день и час, а если быть точным, то за час до назначенного часа, наш герой уже был у дверей ОАИТ г. Москвы, где рассматриваются дела по ст. 3.18.1 КоАП Москвы. И что, вы думаете, встретил там наш герой? А вот это вот объявление он там встретил.

Да, классика: орган по рассмотрению дел об административных правонарушениях не пускает к себе тех, в отношении кого он рассматривает дела. Очередное доказательство незаурядных организаторских способностей московских властей...

В общем, вызванные в ОАИТ г. Москвы для рассмотрения дел люди стоят на улице. Внутрь здания их не пускают. А рассмотрение дела происходит вот так:

Вышла женщина, я ей все изложил. Она посмотрела паспорт. Ушла. Вернулась. Отдала протокол. Забрала объяснение. Жду. Не знаю что. Тетя очень возмущалась что ей пришлось мне ручку давать.

И этот цирк на юридическом языке московские власти называют "рассмотрением дела об административном правонарушении".

Господа, это цирк, а не рассмотрение дела, чтобы вы понимали. Это цирк, если не сказать «πz*@ц!»

Постановление - прекращение производства

Минут через 40 та же тётя вышла и отдала нашему герою постановление.

Прекратить производство по делу об административном правонарушении... в связи с отсутствием состава административного правонарушения...

Постановление, как и протокол, не мотивированно. Ну, не расписываются там подробно мотивы, по которым ОАИТ Москвы пришло к выводу об отсутствии состава правонарушения.

Впрочем, для такой статьи как 3.18.1 более мотивированного протокола и постановления представить сложно. Если сами московские депутаты не поняли, чего они приняли, то всем остальным людям глубочайший смысл этой абсурдной статьи московского КоАП познать тем более не под силу.

***

Вот непосредственно ссылка на подготовленные по этому делу Объяснения. Скачивайте, пользуйтесь, если в отношении вас тоже составили подобный протокол об административном правонарушении.

Пользуйтесь. Эти объяснения вряд ли можно назвать универсальными; под каждый конкретный случай и объяснения свои нужны (но проще лишнее удалить, чем с чистого листа писать). И да, соглашусь, что лишнего в этих объяснениях оказалось довольно много (но я честно старался сдерживать себя).

***

В комментариях к заметке «А вам корона не давит?» некоторые читатели писали, будто я какую-то неподтвержденную чушь написал, и просили подтверждения.

Постановление по делу привел. Кому не достаточно, может почитать Обзор Верховного Суда РФ «по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1».

***

Герою этой истории я очень признателен, как и многим, кто не согласен с абсурдными штрафами без нарушений. Спасибо Вам за то, что отстаиваете свои права и законные интересы вместо краткого и безвольного «вину признаю, прошу рассмотреть в моё отсутствие». Отстаивая свои права, Вы защищаете всю российскую правовую систему от дальнейшего безвольного погружения в абсолютный абсурд.

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