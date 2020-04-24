Николай Сванидзе: Историческая бухгалтерия
Президент Путин подписал Закон, изменивший дату окончания Второй Мировой войны. Теперь днём окончания войны в РФ будет считаться не 2-е, а 3-е сентября 1945 года.
По этому поводу уже много говорилось и писалось. И о фактической стороне дела : капитуляция Японии состоялась 2 сентября, а 3-го просто ровным счетом ничего не было. И о морально-этической стороне: зачем этот перенос на 3-е число — дату памяти Бесланской трагедии. Эти аргументы предсказуемо не сработали, и стало совершенно очевидно, что инициатива переноса исходила не из Думы. Это ясно и не удивительно.
Удивительно другое. Перенесён не день празднования, а сама дата окончания Второй Мировой войны. То есть на наших глазах перекраивается история. Можем изменить дату полёта Гагарина, дату открытия Америки, дату Куликовской битвы. До сих пор из соображений политической конъюнктуры пересматривались исторические трактовки и оценки. Теперь перешли на общепризнанные факты Всемирной истории. То есть мы меняем историю на свой вкус. Мы подчищаем историю, как бухгалтер квартальный отчет.