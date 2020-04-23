Илья Яшин: Провал реформы здравоохранения сегодня стал очевиден практически всем
Провал реформы здравоохранения сегодня стал очевиден практически всем. Уже и в правительстве об этом заговорили. Вице-премьер Голикова рассказывает, что «оптимизация во многих регионах была проведена неудачно». Министр Силуанов признает, что «районные поликлиники и больницы в ужасном состоянии».
Даже Маргарита Симоньян заверещала: «Больничные койки сокращали, потому что так во всем мире». Ну да, это Госдеп виноват в том, что в России больше 5 тысяч больниц при Путине закрыли.
Ладно, хотя бы признают проблему — уже хорошо.
Но что делать?
Открывать больницы, друзья мои. Вкладывать деньги в медицинскую инфраструктуру. Создавать рабочие места для врачей.
В частности, я бы хотел в очередной раз привлечь внимание чиновников к ГКБ N6 на Новой Басманной.
Эта больница работала 150 лет. Корпуса — памятники архитектуры, охраняемые государством. В штате — 700 человек медицинского персонала, включая уникальных хирургов.
В 2015 году Собянин подписал указ о закрытии больницы. «Данное учреждение нерентабельно», — пояснили в департаменте здравоохранения. В итоге врачи и медсестры были уволены, а корпуса больницы уже пять лет просто разрушаются. Охраны практически нет, поэтому бывшие операционные разгромлены вандалами, а стены разрисованы матерными надписями.
Разумеется, здесь организуют себе ночлежки бездомные, которые разжигают костры прямо в корпусах. На этой неделе случился очередной пожар, который удалось вовремя потушить только благодаря быстрой реакции жителей соседнего дома.
Еще год назад я пытался достучаться до мэра Собянина: снял видео из разгромленных корпусов, передал в мэрию сотни подписей за восстановление больницы.
И вот сейчас, в разгар эпидемии, пытаюсь достучаться снова.
Я обращаюсь к мэру Москвы Собянину.
Сергей Семенович, 6-я градская больница нужна городу. Её необходимо восстановить и вернуть на работу врачей. Сделайте, в конце концов, жест доброй воли.
Я обращаюсь в председателю правительства Мишустину.
Михаил Владимирович, ошибки надо признавать и исправлять. Закрытие ГКБ N6 в столице было очевидным просчетом, на который следует указать городским властям.
Я обращаюсь к депутатам Московской городской думы.
Коллеги, прошу инициировать обсуждение этой проблемы в стенах парламента. В самом центре нашего с вами города разваливаются на части исторические корпуса, где полтора столетия работала замечательная больница. Такого быть не должно.
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