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23 апреля 15:53
Илья Яшин: Провал реформы здравоохранения сегодня стал очевиден практически всем
Яшин Илья

Российский политик и муниципальный деятель. Депутат совета депутатов муниципального округа Красносельский, председатель совета депутатов района Красносельский города Москвы

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Илья Яшин: Провал реформы здравоохранения сегодня стал очевиден практически всем

Провал реформы здравоохранения сегодня стал очевиден практически всем. Уже и в правительстве об этом заговорили. Вице-премьер Голикова рассказывает, что «оптимизация во многих регионах была проведена неудачно». Министр Силуанов признает, что «районные поликлиники и больницы в ужасном состоянии».

Даже Маргарита Симоньян заверещала: «Больничные койки сокращали, потому что так во всем мире». Ну да, это Госдеп виноват в том, что в России больше 5 тысяч больниц при Путине закрыли.

Ладно, хотя бы признают проблему — уже хорошо.

Но что делать?

Открывать больницы, друзья мои. Вкладывать деньги в медицинскую инфраструктуру. Создавать рабочие места для врачей.

В частности, я бы хотел в очередной раз привлечь внимание чиновников к ГКБ N6 на Новой Басманной.

Эта больница работала 150 лет. Корпуса — памятники архитектуры, охраняемые государством. В штате — 700 человек медицинского персонала, включая уникальных хирургов.

В 2015 году Собянин подписал указ о закрытии больницы. «Данное учреждение нерентабельно», — пояснили в департаменте здравоохранения. В итоге врачи и медсестры были уволены, а корпуса больницы уже пять лет просто разрушаются. Охраны практически нет, поэтому бывшие операционные разгромлены вандалами, а стены разрисованы матерными надписями.

Разумеется, здесь организуют себе ночлежки бездомные, которые разжигают костры прямо в корпусах. На этой неделе случился очередной пожар, который удалось вовремя потушить только благодаря быстрой реакции жителей соседнего дома.

Еще год назад я пытался достучаться до мэра Собянина: снял видео из разгромленных корпусов, передал в мэрию сотни подписей за восстановление больницы.

И вот сейчас, в разгар эпидемии, пытаюсь достучаться снова.

Я обращаюсь к мэру Москвы Собянину.

Сергей Семенович, 6-я градская больница нужна городу. Её необходимо восстановить и вернуть на работу врачей. Сделайте, в конце концов, жест доброй воли.

Я обращаюсь в председателю правительства Мишустину.

Михаил Владимирович, ошибки надо признавать и исправлять. Закрытие ГКБ N6 в столице было очевидным просчетом, на который следует указать городским властям.

Я обращаюсь к депутатам Московской городской думы.

Коллеги, прошу инициировать обсуждение этой проблемы в стенах парламента. В самом центре нашего с вами города разваливаются на части исторические корпуса, где полтора столетия работала замечательная больница. Такого быть не должно.

А вы, уважаемые мои читатели, помогайте создать общественный резонанс и максимально распространить этот пост в социальных сетях. Сами знаете, что власти начинают шевелиться, только когда видят рост возмущения граждан.

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