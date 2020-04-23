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23 апреля 14:51
Валерий Авдерин: Откуда и зачем взялась глобализация?
Авдерин Валерий
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Валерий Авдерин: Откуда и зачем взялась глобализация?

Что она даёт человечеству? Нужна ли она ему?

Главная причина глобализации – высокотехнологичное производство. Оно требует больших затрат на разработку новинок, на НИОКР и потом, чтобы окупиться, огромных тиражей выпускаемого изделия. Типа, скажем, процессор, или видеокарта, или матрица для камеры последнего поколения… Или какое-то новое лекарство, в разработку которого были вбуханы миллиарды долларов. Все эти вещи окупаются лишь тогда, когда продаются десятками и сотнями миллионов экземпляров. И подобные проекты может осилить только экспортноориентированное производство, рассчитанное не на свою страну, а на весь мир.

В 2017 году калифорнийская фармацевтическая корпорация Gilead Sciences купила разработавшую новую технологию лечения рака крови американо-израильскую стартап-компанию Kite Pharma. Было заплачено почти 12 миллиардов долларов! Причём, работы не завершены. За одно, пока ещё недоделанное, лекарство заплатили 12 миллиардов долларов!

Как вы думаете, если это лекарство будет продаваться только в Израиле, или даже только в Америке – окупится оно хоть когда-нибудь? Ответ очевиден – никогда. Это лекарство окупится, только если его будут продавать по всему миру. И таких проектов – множество. Международное разделение труда постоянно набирает обороты. Даже, если мы летим внутри России, то летим обычно на Боинге или Аэробусе. Что будет, если Боинги будут покупать только в Америке? Фирма Боинг разорится и прекратит своё существование. Что будет, если Парагвай, Гондурас и Нигерия начнут производить для себя собственные широкофюзеляжные самолёты? Это глупый и смешной вопрос. Для такого грандиозного проекта у них нет ни финансовых, ни технических ресурсов. Куда более продвинутая и богатая Европа смогла запустить Аэробусы, только объединив для этого возможности доброго десятка самых передовых своих стран.

Кроме того, и авиакомпании, и аэропорты ориентированы обычно на одного – максимум, двух, производителей. Просто большую линейку невозможно нормально обслуживать. Ведь на каждый новый тип самолётов нужно переучивать кучу народа: пилотов, механиков, прочий персонал, нужно закупать запчасти, сервисное оборудование.

А, если коснуться сельского хозяйства. В России ещё остались с советских времён овощехранилища. И мы весной покупаем в магазинах полгода назад выкопанную картошку или морковку. Часто очень плохой сохранности. В мире их почти никто не хранит. Земля круглая. И постоянно где-то урожай сеют, а где-то – уже убирают. И всегда есть место, где вот прямо сейчас созревает картошка, или яблоки, или клубника… Их не хранят. Их возят. Сегодня в магазинах всего мира продают египетскую картошку, потом израильскую, потом испанскую, потом азербайджанскую… Потом, уже осенью, приходит пора псковской и новгородской. Вот так выглядит нормально организованная овощная торговля. Возить дешевле, чем хранить. Плюс при хранении бывают большие потери.

Не надо за Полярным кругом пытаться выращивать бананы и ананасы. Дешевле их туда привезти. И не надо пытаться везде выращивать всё. Где климат и грунт позволяет выращивать кофе – лучше занять землю кофейными плантациями, чем пытаться выращивать редиску, которая там не растёт. Я из своего детства помню жалкие тычинки кукурузы, которую, согласно указаниям Хрущёва, пытались сеять у нас в Сибири. Ну, не растёт она там! Сибирь ни разу не Калифорния и не Айова, где на Никиту Сергеевича произвели неизгладимое впечатление заросли кукурузы в два человеческих роста.

Идёт всё время углубляющееся международное и региональное разделение труда. Бельгийцы делают шоколад, швейцарцы часы, французы коньяк, португальцы портвейн… Шучу. Банальный комп делают уже в 10 местах. В одной стране процессоры, в другой – видеокарты, память везут из третьей, вентилятор охлаждения – из четвёртой и т.д.

Естественно, что создание всемирной экономики неизбежно ведёт к унификации законов, органов управления, размыванию национальных границ, созданию наднациональных органов управления…

Глобализация – это путь вперёд, в будущее, к прогрессу. И альтернативы ей нет. Можно, конечно, снова опутать границы колючей проволокой и утыкать минными полями… Можно даже пойти дальше и одеть всех тёток в хиджабы (что где-то иногда и пытаются делать). И снова запалить костры инквизиции. Но разумно ли это? Здесь каждый сам решает, что лично ему ближе.

Я понимаю, почему нынешняя российская власть начинает брызгать слюной при одном упоминании о глобализации. Они развалили, разворовали всё, что могли. Порушили экономику страны. Превратив её в сырьевую колонию. Им нечего предложить человечеству. Кроме нефти, газа и алюминия. У них нет возможности занять в этой международной системе кооперации какое-то достойное место. Из-за этого российские правители постоянно оказываются в положении лузеров и второгодников, не поспевающих не только за самыми передовыми странами, но и за странами, ещё вчера откровенно нищими. Отсюда и бессильная злоба на весь мир, на тех, кто умнее и талантливее. Это – как зависть деревенского алкаша к нормальным, работящим и успешным соседям.

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