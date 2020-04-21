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21 апреля 00:45
Право на выход
Рощин Алексей

Социальный психолог

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Право на выход

Я вот решил не получать никаких пропусков из принципа. На мой взгляд, это как-то унизительно - просить о том, на что у тебя и так имеется право. Ясно ведь, что мэр Москвы отродясь не имел полномочий разрешать или не разрешать жителям города выходить из их собственных домов. Поэтому все его «указы» на этот счет заведомо незаконны.

Или вот сегодня - зашел в парк, там видно, что вход был замотан красными лентами, а на них большая объява – «Парк закрыт по распоряжению мэра». Опять же - как это? А с чего б вдруг у мэра такое право - закрывать общегородские парки на вход? Тоже непонятно. К тому ж - ни режима ЧС, ни режима ЧП. Какие вообще у властей основания в чем-то ограничивать людей? Да никаких нет.

Для хохмы расскажу старую историю на тему «как просить о праве» - времен своей славной студенческой юности. А юность у меня пришлась, по счастью, на едва ли не самое свободное время в истории всей Руси - конец 80-х, угар Перестройки.

И вот - я на третьем курсе, со второго полугодия нас (я учился на психологии в МГУ) стали гонять, «как положено», на так называемую «военную кафедру», как сейчас помню - на журфак (психфак слишком маленький, там не было места для военной кафедры). Смысл «военки» - чтобы полтора года потерпеть дураков-«военников», послушать их утомительные бредни, потом еще съездить на «военные сборы» в свои законные летние каникулы, и все ради того, чтобы получить офицерские погоны и таким образом закосить от реальной службы в рядах. Игра бы стоила свеч - но я-то уже отслужил к тому моменту те самые 2 года! Армия мне не грозила, а офицерские погоны, мягко говоря, не прельщали от слова «совсем», так как связываться с армией я все равно не планировал по принципу «Больше - никогда!»

И вот, потаскавшись с месяц на «военку» я вдруг узнаю СЛУХ: кто-то говорит, что якобы дух вольнодумства пробился куда-то в верха МГУ, и там то ли принято, то ли вот-вот будет принято решение разрешить отслужившим "армейцам" посещать военную кафедру... по желанию! Я, естественно, тут же бегу в деканат - узнать, правда ли это. И там мне говорят - да, так и есть. Принято решение - для «армейцев» посещение «военки» - дело добровольное. Надо, мол, всего лишь написать на имя ректора МГУ Прошение - мол, я такой-то, прошу освободить меня от посещения ВК в связи с тем, что отслужил срочную службу. Число, подпись. Будете писать?

Конечно, - ору я в восторге. - Давайте листок! Сейчас же напишу!

Счастье-то какое - не ходить слушать всяких идиотов!

Но - это ж был 1989 год. Пьянящий воздух свободы был так крепок, что нынешним молчалиным даже невозможно представить, на какие штуки он мог вдохновить. Так и я: уже вроде занес над листком ручку, чтобы послушно написать «Прошение»... как вдруг остановился. И сказал:

- Стоп! Но вы же сказали, что решение на уровне МГУ уже принято?

- Да, - подтвердила секретарша декана.

- Ага! Так значит, у меня уже есть ПРАВО не посещать «военку»? Но простите: если оно есть - с какой же стати я буду ПРОСИТЬ этого вашего ректора дать его мне?! Это же абсурд!

Сказал - решительно написал на листке:

Ректору МГУ

от студента Рощина А.

Заявление

Настоящим уведомляю вас, что в связи с предоставленным мне правом, как отслуживший срочную в рядах СА в период 1985-1987 гг., я более не планирую посещать занятия на военной кафедре.

Число, подпись.

Отдал эту бумагу в деканат - и, натурально, более ни одного раза на «военку» не ходил.

Как можно просить о праве, которое у тебя и так уже есть?

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