Валерий Авдерин: Что будет с летними каникулами?
И вообще, будут ли они в этом году?
Например, в Израиле родителям уже объявили, что учебный год из-за карантина будет продлён на летние месяцы. В России сдвинули даты ЕГЭ. Думаю, ближе к делу их придётся сдвигать ещё раз.
Теоретически, учителя, которым по-прежнему начисляют зарплату, вовсе не сидят просто так по домам. Во всяком случае – в Москве. Теоретически учебный процесс продолжается. Учить детей теперь надо дистанционно – через компьютер.
И учителя реально этим пытаются заниматься. Только это достаточно сильно отличается от их обычных уроков. У большинства из них просто нет нужных навыков. Приходится учиться на ходу. И у учеников нет навыков освоения материала подобным образом. Даже если учитель работал прежде в системе дистанционного образования – он всё одно не может полностью реализовать свои умения, потому что ученикам требуется время для адаптации.
К тому же половину учеников ушли в подполье и никак не желают проявляться. На телефонные звонки отвечают, что Инет у них работает через пень-колоду и т.п. Для детей помладше дистанционное обучение вообще очень проблематично. В классе-то учитель по глазам видит, кто реально понял его объяснения, а кому надо объяснить ещё раз. Здесь же подобного контакта нет.
И вот, через месяц-два учитель войдёт в класс, где половина учеников худо-бедно проходила новый материал, а другая половина в этом материале ни бум-бум. И как с учётом всего этого строить урок?
Кстати, знакомые учителя говорят, что хоть они теперь и сидят дома, не тратя время на дорогу до школы и обратно, времени на то же самое количество уроков (и подготовку к ним) уходит почему-то намного больше. И сил тоже.