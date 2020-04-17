Мэрские электронные пропуска - кто ответит за бардак?
Не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Плевать на людей и законы, кстати, тоже не стоит...
15 апреля свершилось чудо - в Москве ввели «электронные пропуска»!!!
Так-то эта зараза уже по всей стране покатилась, и в других регионах тоже вводятся на манер московских электронные пропуска или пропуски (мне второй вариант привычнее, но в СМИ говорят и пишут «пропускА», поэтому не корите меня за это употребление).
Тем более официально на сайте мэра Москвы это называется именно «пропускА».
В общем, утро у москвичей и гостей столицы началось не с кофе и даже не с какао, а с очередей в метро и пробок на въездах в город. И сдаётся мне, за это кто-то должен ответить по всей строгости закона. А кто именно должен ответить, сейчас разберемся.
«А! Что? Что-то случилось?!»
У меня много претензий к этой пропускной системе. Ну, не стыкуется она ни с законами логики, ни с федеральными законами, да и здравый смысл в ней разглядеть сложно. Но до сегодняшнего утра - до её запуска - главной проблемой мэрской затеи с пропусками мне казалось её несоответствие положениям Федерального закона «О персональных данных».
Мне казалось, что доблестный Роскомнадзор вдруг проснется ото сна, увидев эту «систему» в действии, и со словами «что ж вы меня раньше не разбудили?» ринется наводить порядок.
Но я ошибся, а Альберт Эйнштейн был прав:
Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчёт Вселенной я не вполне уверен
Ну разве можно было предположить, что власти как минимум двух регионов (Москвы и Московской области) и целое Главное управление МВД объединятся для создания «системы тотальной слежки за гражданами» (!), сами при этом не понимая, зачем им (организаторам) это нужно?
Зачем вы данные собирали?
В мэрском указе от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ не написано ни слова о целях, для которых вводятся эти пропуска и для которых собираются данные граждан.
Какой-то намек на цель сбора персональных данных можно найти разве что в 13-ом пункте:
Цифровой пропуск представляет собой буквенно-числовой код формата XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, первая секция которого соответствует дате истечения срока действия цифрового пропуска, обеспечивает проверку 7 представленных сведений и подлежит использованию для передвижения в соответствии с представленными гражданином сведениями
В переводе с чиновничьего на русский язык это означает: «Нам больше заняться нечем, поэтому мы собираем с каждого человека сведения по семи пунктам, чтобы проверять, а не соврал ли нам этот человек, когда заполнял анкету».
Собирать данные, чтобы их проверять... и точка. Какого-либо другого использования данных в борьбе с распространением вируса не предполагается, однако.
Собственно, первый же день работы системы с пробками на въездах и очередями на входах в метро показал, что данные о маршрутах передвижения собирались без цели хоть как-то регулировать потоки и не допустить больших скоплений людей. Ну, собирали ведь, чтобы проверять, а не регулировать.
Сдаётся мне, что у регулировщика во время ремонта моста функций больше, чем у этой пропускной системы. Регулировщик на ремонтируемом мосту обычно смотрит по сторонам и в зависимости от количества автомобилей чередует потоки то с одной стороны, то с другой, чтобы автомобили друг с другом на этом мосту не столкнулись.
Регулировщик, как и московская система пропусков, тоже собирает сведения (считает количество скопившихся машин); обрабатывает их в своей голове; но в отличие от московской пропускной системы, регулировщик еще и потоки регулирует. Городским властям на заметку.
На городские власти не гони. Это всё полиция виновата
Да, пресс-служба мэра сработала оперативнее пресс-службы ГУВД, и мэрский твит моментально облетел СМИ:
Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей.
И сразу создаётся впечатление, что в очередях виноваты полицейские, которые вдруг стали проверять наличие у жителей пропусков. Ну, так исходя из указа от 11 апреля электронные пропуска и вводили, чтобы их проверять (других целей не указано).
Меж тем, в силу ст. 5 Закона «Персональных данных» обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей.
На «мос.ру» не говорится, для каких целей собираются персональные данные.
Они нужны для оформления пропуска и могут быть проверены «сотрудниками уполномоченных органов», которым «система выдаст информацию о дате и цели пропуска, а также сведения о его владельце» (именно так расплывчато объясняется цель сбора и обработки данных)
В мэрском указе, как мы убедились ранее, про цели сбора и обработки данных не говорится. А других документов по этим электронным пропускам и нету, не опубликовано.
Выходит, «заранее определенные цели» забыли определить? - Выходит так.
И не нужно тут пенять на ГУВД. Сотрудники полиции выполняли свои обязанности в соответствии с теми нормативно-правовыми актами, которые приняты органами власти города Москвы в части определения порядка использования цифровых пропусков.
Если сами эти правовые акты корявые, противоречат действующему законодательству и здравому смыслу, то быть может вопросы следует задавать к тем, кто их принял, а не тем, кто их вынужден исполнять?
Полиция не может сказать «у вас указ неправильный, мы его исполнять не будем». Раз не отменен, значит действует.
А кто может не исполнять мэрский указ?
А мэрский указ не только может, но и должен не исполнять сам мэр, если этот указ создает угрозу здоровью, безопасности и жизням людей. Он такой указ и вводить не должен.
Напомню, указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года в Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Простых жителей города штрафуют за то, что они дальше 100 метров от дома отошли. Жителям грозят штрафами за то, что они в больницу поедут, не оформив предварительно цифровой пропуск. То есть предполагается (раз за подобное привлекают к ответственности), что даже эти действия создают повышенную общественную опасность.
А как в таком случае оценивать указ мэра, после введения которого тысячи людей не по собственной воле, но в силу сложившихся обстоятельств, оказались в местах массового скопления людей? Причем эти места массового скопления не на свежем воздухе, не в парках и скверах образовались, а в закрытых помещениях, где риск распространения инфекции существенно выше.
Или что, глава региона имеет какое-то особое право на эксперименты в условиях угрозы распространения инфекции? Он может попробовать одну меру, потом другую, потом третью, потом ещё что-нибудь эдакое придумать и попробовать (не сработало, ну и ладно... люди ещё есть, что-нибудь другое щас бахнем), так что ли?
Всё с точностью до наоборот
Действующим законодательством для должностных лиц в сравнении с обывателями установлена повышенная, а не пониженная ответственность.
Я сейчас говорю не про политическую или социальную ответственность, а про административную и уголовную.
Огромные очереди, массовые скопления людей в метро по всей Москве произошли не по вине простых граждан. Тут ведь, как с шашлыками в конце марта, уже не получится обвинить жителей в несознательности и нарушении режима. Многие уже не поверят телевизору, что мол «сами виноваты, сами напросились - получите ужесточение режима».
Нет, неисполнение и местами прямое нарушение требований Главного государственного санитарного врача РФ, рекомендаций ФМБА и других правовых актов допущены должностными лицами, не обеспечившими надлежащую организацию введенных мероприятий.
Должностные лица региона организовали в Москве несколько сотен точек распространения вируса. Вот так запросто, одним махом перечеркнули («обнулили») всё, ради чего люди три недели находились в «самоизоляции».
И тут пора вспомнить, что пресловутые ст. 6.3, 20.6.1 КоАП РФ, ст. 3.18. 1 КоАП Москвы, по которым сейчас массово выписывают протоколы обычным гражданам, и статья 236 УК РФ предусматривают ответственность и для должностных лиц.
«Не плюй в колодец, пригодится воды напиться»
Это выражение, на мой взгляд, прекрасно подходит для описания действий московских властей. Судите сами.
Правосудие поставили на паузу. От предусмотренных законом на случай угрозы распространения эпидемии режимов (ЧС, ЧП) отказались - вместо них изобрели «режим повышенной готовности», переписали федеральное и региональное законодательство, извратили «режим самоизоляции». Ну, а чё, прекрасное время ведь для экспериментов... Стали массово привлекать граждан к ответственности по свеже принятым (измененным) статьям за действия, опасность которых, мягко говоря, не очевидна. Просто плюнули на закон, позабыв, что перед законом все равны.
Власти создали ситуацию, в которой поводом для привлечения к ответственности стали прогулка с собакой, выход в магазин (не ближайший к дому), поездка на собственном автомобиле в больницу и выход из дома с ребенком в ближайший опустевший парк, сквер или на детскую площадку. И, выписывая в таких случаях протоколы, должностные лица не удосуживаются указывать на угрозу или опасность, которая создана таким «правонарушением».
В таком случае, резонный вопрос: а нет ли признаков правонарушения (преступления) в действиях должностных лиц, по чьей вине в результате неумело организованного эксперимента (противоречащего требованиям федерального законодательства) сотни тысяч людей непосредственно столкнулись лицом к лицу с той самой угрозой заражения?
На мой взгляд, в действиях должностных лиц есть все признаки административных правонарушений, устанавливающих ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.
Вопрос наличия в их действиях признаков состава преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ, разрешит время. Просто должно пройти какое-то время, чтобы оценить последствия введения в Москве системы электронных пропусков; симптомы вируса проявляются не сразу после заражения.
Сотни тысяч людей, столкнувшиеся 15 апреля в очередях на входах в московское метро, уже непосредственно столкнулись с угрозой массового заболевания (часть 1 статьи 236 УК РФ уже есть). Хочется надеяться, что это не приведет к смертям (ч. 2 ст. 236 - повлекшее смерть одного человека; ч. 3 ст. 236 - повлекшее смерть двух и более лиц).
Власти, правоохранители, фемида, а-у-у!
Пока президент «самоизолировался» на месяц, поручив регионам и муниципалитетам бороться с распространением эпидемии, господа чиновники, вы с эпидемией боритесь, а не с людьми. Займитесь уже делом, а не выдумыванием новых и новых поводов штрафовать людей. В действующие законы загляните, ведь там много полезного написано и, кстати, обязательного для вас.
Господа правоохранители, и в первую очередь прокуратура, угроза эпидемии не снимала с вас обязанностей по надзору за исполнением законодательства органами власти, за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, и обязанности по уголовному преследованию тоже на вас. Может быть обратите уже внимание на происходящее?
Господа судьи, к вам с начала апреля направлены сотни административных исков с требованиями о признании недействующими нормативно-правовых актов, принятых разными уровнями власти по случаю коронавируса. Не откладывайте их рассмотрение на потом. Потом будет поздно. Тут каждый день на счету. Каждый лишний день действия противозаконного правового акта причиняет непоправимый вред («потом» можно будет только пытаться компенсировать этот вред, но не исправить и не избежать).
***
Я искренне надеюсь, что власть одумается, перестанет метаться и ставить опасные эксперименты, возьмется за ум и займется борьбой с распространением эпидемии, а не с людьми. Если чиновники не способны это сделать по собственной инициативе, правоохранительные органы обязаны заставить их под страхом ответственности.
Заставить работать бездействующих правоохранителей, в свою очередь, способны сами граждане, мы с вами. На сайте прокуратуры Москвы есть формы для направления обращений. Граждане, пострадавшие от бездумных действий властей, могут, не выходя из дома, подать жалобу на нарушение своих прав и требований законодательства.