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17 апреля 13:07
Максим Шевченко: Мы просто обязаны вернуть страну
Шевченко Максим

Журналист

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Максим Шевченко: Мы просто обязаны вернуть страну

Друзья, завтра я должен выйти из больницы. Но ещё две недели буду дома на карантине. И это абсолютно правильно.

Огромное спасибо врачам, медсёстрам-медбратьям, санитарам и санитаркам, нянечкам  сначала 79-й (в которую меня отвезла скорая), а потом 83-й больницы, куда меня перевезли через пару дней. Они спасли мне жизнь.

Но вот, что я вам скажу - тесты это полная ерунда. И не просто ерунда - мошенничество! Ни один из моих тестов (пять!) не показал COVID19!

И я знаю ещё с десяток таких же случаев - люди при смерти, а тесты отрицательные. А знаю примеры, когда тесты показывали коронавирус, а человек чувствовал себя здоровым и бодрым.

Поэтому два вопроса:

- кто зарабатывает на этих лже-тестах и привязке к ним статистики по COVID19?

- в чьих интересах фальсифицируется (занижается) статистика, привязанная к этим «тестам»?

Я не сомневаюсь (зная звериную, криминальную, наглую и рваческую природу российского капитализма), что ничего в РФ не делается системно без чьей-то материальной выгоды.

Обязательно кум, сват, брат, собутыльник, сослуживец или родственник отхватит миллионный, а то и миллиардный контрактик на какие-нибудь тесты, маски, спецпитание, вакцины и прочая. Которые будут распиарены и преподнесена начальству и общественности как великое благо и достижение - а по сути станут мошенническим полуфабрикатом, опасным в силу того, что люди начнут полагаться на эту халтуру, доверяя ей свои судьбы и жизни.

Без этого здесь не бывает никаких движений - из общественных или гуманитарных или государственных интересов в РФ действуют только гуманисты-идеалисты (вроде врачей и медперсонала). А вся чиновничья каста с окружающими ее жучками, барыгами, подрядчиками, пронырами и хапугами привыкла «зарабатывать» на всем, что способно вытянуть деньги из бюджета и переложить их в чьи-то конкретные карманы.

Карантин? Кто-то получил подряд на электронную систему слежения!

Штрафы за карантин? Кто-то получает подряд на сбор этих штрафов.

Тесты? У нас все есть, все готово (не успел Путин отговорить свою первую речь) и вот вам подряд на запуск этой туфты в массы.

Про то, во что превращена система здравоохранения оптимизацией (грабежом и расхищением) - мы ещё не раз поговорим. А пока ясно одно - эта разъедающая страну лживая система чиновничьего криминального капитализма не может, не должна продолжаться.

Мы просто обязаны вернуть страну себе из того абсурдного криминально-капиталистического Зазеркалья, в котором она находится.

Или будущего нет - одни половцы, печенеги да «неразумные хазары».

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